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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? | Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? - Bayram tatili zaman başlayacak, bitecek?

Haziran ayına neredeyse girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman'ı kurban bayramı heyecanı sardı. İslam aleminin en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı'nda, Hac ibadetinin yanı sıra kurban kesme ibadeti de yapılır. Maddi durumu yetersiz kişilerin et yemesi amacı taşıyan bu bayramda, kurbanlar Allah için kesilir ve eti fakirlere dağıtılır. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün 2024? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Ne zaman başlayacak, bitecek? İşte merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 23:05 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 23:05
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? | Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? - Bayram tatili zaman başlayacak, bitecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024? | Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İslam aleminin iki büyük bayramından bir tanesi olan ve Hz. İbrahim peygambere kadar uzanan Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren 4 gün boyunca kutlanır. Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesiyle tatil günleri kısa tutulurken Kurban Bayramı tatilinin ise 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün 2024? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? - Ne zaman başlayacak, bitecek?

2024 KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16 - 17 - 18 - 19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

🤲Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

🤲Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

🤲Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

🤲Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

🤲Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

🤲Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

🤲Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

🤲Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

🤲Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

🤲Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

🤲Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

🤲Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

🤲Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

🤲Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

🤲Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

🤲Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

🤲Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

🤲Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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