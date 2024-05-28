KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? | Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? - Bayram tatili zaman başlayacak, bitecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024? | Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İslam aleminin iki büyük bayramından bir tanesi olan ve Hz. İbrahim peygambere kadar uzanan Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren 4 gün boyunca kutlanır. Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesiyle tatil günleri kısa tutulurken Kurban Bayramı tatilinin ise 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün 2024? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? - Ne zaman başlayacak, bitecek?

2024 KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16 - 17 - 18 - 19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

🤲Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

🤲Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

🤲Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

🤲Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

🤲Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

🤲Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

🤲Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

🤲Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

🤲Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

🤲Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

🤲Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

🤲Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

🤲Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

🤲Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

🤲Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

🤲Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

🤲Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

🤲Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi