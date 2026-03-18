Corendon Alanyaspor farklı kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Ligde son 4 maçında 2 mağlubiyet/2 beraberlik alan Joao Pereira ve öğrencileri, Körfez ekibini 5-0 mağlup ederek 3 puana uzandılar. Ev sahibi takımın gollerini sırasıyla Florent Hadergjonaj (dk. 26), Hwang Ui-jo (dk. 31), Nuno Lima (dk. 63), İbrahim Kaya (dk. 81) ve Nicolas Janvier (dk. 88) kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Corendon Alanyaspor, 31 puan ile 10. sıraya yükseldi. Kocaelispor ise 33 puan ile 8. sırada kaldı.