Virgil van Dijk'tan Galatasaray itirafı! Taraftara çağrıda bulundu
Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı öncesi taraftarlara hitap eden özel bir mesaj paylaştı. Hollandalı savunmacı, birlik ve destek çağrısı yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 14:55
Bu akşam ne gerektiğini çok iyi biliyoruz. İstanbul'daki ilk maçın ardından yapmamız gereken işin farkındayız. Ama hepimiz bu maçı dört gözle bekliyoruz ve kendi sahamızda bunu tersine çevirebileceğimize dair inancım tam. Anfield'daki Avrupa geceleri her zaman özeldir. Türkiye'deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve gerçekten de çok gürültülü, çok etkileyiciydi. Ama bu akşam sizlerin de buna fazlasıyla karşılık verecek bir ses ve tutkuyla orada olacağınızı biliyorum.
"İşte Anfield tam da böyle geceler içindir. Ve her zaman bize verdiğiniz o ses, o tutku ve o destekle umarım bu gece sizin gerçekten arkasında durabileceğiniz bir performans ortaya koyarız; enerjisi, bağlılığı, niyeti ve kalitesi yüksek bir performans."
"Dediğim gibi, pazar günü sizlerin ne kadar hayal kırıklığı yaşadığını biliyoruz ve bu duyguyu biz de paylaşıyoruz, inanın bana. Ama böyle zamanlarda birlikte kalmamız ve tek yürek hâlinde savaşmamız çok önemli. Hep birlikte olduğumuzda çok daha güçlüyüz. Bugün yeni bir gün, yeni bir büyük maç ve en iyi yanımızı gösterme adına yeni bir fırsat."
"Galatasaray geçen hafta bir kez daha ne kadar tehlikeli ve iyi organize olmuş bir takım olduğunu gösterdi. Saygıyı hak ediyorlar ve o saygıyı da görecekler. Ama ben bu takıma, bu oyuncu grubuna inanıyorum."
"Eğer yapabileceklerimizin seviyesine çıkarsak, turu geçme adına kendimize çok büyük bir şans yaratacağız. Hedefimiz bu, başka bir şey değil."
"90 dakikadan fazla süre boyunca elimizde ne varsa ortaya koyalım, özgüvenle ve inançla oynayalım ve sahada her şeyimizi bırakalım. Ama her şeyden önce, bunu birlikte yapalım. Bu akşam hepinizi görmek ve duymak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
