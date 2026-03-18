Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi tarihi motivasyon konuşması!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. 1-0'ın avantajıyla sahaya çıkacak olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un oyuncularına etkileyici bir motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı. İşte Buruk'un sözleri...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 15:46
"AÇIĞINIZI KAPATIN"
Oyunun kontrolüne dikkat çeken Buruk, panik yapılmaması gerektiğinin altını çizdi:
"Bu seviyede maçlar detaylarla kazanılır. Panik yapan kaybeder. Sabreden, doğru pası veren, doğru zamanda koşan kazanır. Aklınızla oynayın, yüreğinizle kazanın. Birbiriniz için mücadele edin, birbirinizin açığını kapatın."
"SİZİ DURDURABİLECEK TAKIM YOK"
Takım ruhuna ayrı bir parantez açan Buruk, birlik ve dayanışma mesajı verdi:
"Sahada bireysel değil, takım olarak var olacaksınız. Biriniz düştüğünde diğeriniz kaldıracak. Biriniz yorulduğunda diğeriniz onun yerine koşacak. Eğer bunu yaparsanız, bu seviyede sizi durdurabilecek takım yok."
"FORMANIN AĞIRLIĞINI HİSSEDİN"
Galatasaray formasının anlamına da değinen Buruk, oyuncularına duygusal bir çağrıda bulundu:
"Bu formayı giymek ayrıcalıktır. Bu formayla Avrupa'da oynamak daha da büyük bir sorumluluktur. Sahaya çıktığınızda sadece kendinizi değil, milyonları temsil ediyorsunuz. Bu formanın ağırlığını hissedin ve ona göre oynayın."
"DİSİPLİNDEN KOPAN KAYBEDER"
İlk maçtan gelen 1-0'lık avantajın rehavete yol açmaması gerektiğini söyleyen Buruk, Anfield gibi zorlu bir deplasmanda her an her şeyin değişebileceğini vurguladı:
"1-0'lık skor avantajdır ama sizi bir yere taşımaz. Bu statta bir anlık hata her şeyi değiştirir. Sahaya sanki ilk maçı oynamamış gibi çıkacağız. Disiplinden kopan kaybeder."
"SEÇİM SİZİN"
Konuşmasının sonunda takımını adeta ayağa kaldıran Okan Buruk, futbolcularına unutulmaz bir mesaj verdi:
"90 dakika sonra ya sıradan bir takım olacaksınız ya da Avrupa'nın konuştuğu bir takım. Seçim sizin. Sahaya çıkın, mücadele edin, pes etmeyin. Bu geceyi unutulmaz yapan siz olun!"
