CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi tarihi motivasyon konuşması!

Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi tarihi motivasyon konuşması!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. 1-0'ın avantajıyla sahaya çıkacak olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un oyuncularına etkileyici bir motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı. İşte Buruk'un sözleri... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 15:46
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da nefesler tutuldu. Anfield Road'da oynanacak kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularına etkileyici bir konuşma yaptı. İşte o sözler...

"YILLAR SONRA KONUŞULACAK"

Tecrübeli çalıştırıcı bu gecenin Galatasaray tarihine geçebileceğini belirtti:

"Bugün buraya bir maç oynamaya çıkmıyorsunuz. Bugün buraya tarih yazmaya çıkıyorsunuz. Bu forma, böyle geceler için var. Siz de böyle gecelerin oyuncususunuz. Yıllar sonra bu gece konuşulacak, bu maçı hatırlayacaklar. Nasıl hatırlanacağını siz belirleyeceksiniz."

"O TAKIM SİZ OLABİLİRSİNİZ"

Rakibin gücünden çok kendi oyunlarına odaklanmaları gerektiğini dile getiren Buruk, özgüven mesajı verdi:

"Büyük takımların olduğu gecelerde herkes rakibi konuşur. Ama kazananı tarih yazar. Bu gece sahaya karakter koyan, cesaret koyan, aklını kullanan takım kazanacak. O takım siz olabilirsiniz. Buna inanın."

"AÇIĞINIZI KAPATIN"

Oyunun kontrolüne dikkat çeken Buruk, panik yapılmaması gerektiğinin altını çizdi:

"Bu seviyede maçlar detaylarla kazanılır. Panik yapan kaybeder. Sabreden, doğru pası veren, doğru zamanda koşan kazanır. Aklınızla oynayın, yüreğinizle kazanın. Birbiriniz için mücadele edin, birbirinizin açığını kapatın."

"SİZİ DURDURABİLECEK TAKIM YOK"

Takım ruhuna ayrı bir parantez açan Buruk, birlik ve dayanışma mesajı verdi:

"Sahada bireysel değil, takım olarak var olacaksınız. Biriniz düştüğünde diğeriniz kaldıracak. Biriniz yorulduğunda diğeriniz onun yerine koşacak. Eğer bunu yaparsanız, bu seviyede sizi durdurabilecek takım yok."

"FORMANIN AĞIRLIĞINI HİSSEDİN"

Galatasaray formasının anlamına da değinen Buruk, oyuncularına duygusal bir çağrıda bulundu:

"Bu formayı giymek ayrıcalıktır. Bu formayla Avrupa'da oynamak daha da büyük bir sorumluluktur. Sahaya çıktığınızda sadece kendinizi değil, milyonları temsil ediyorsunuz. Bu formanın ağırlığını hissedin ve ona göre oynayın."

"DİSİPLİNDEN KOPAN KAYBEDER"

İlk maçtan gelen 1-0'lık avantajın rehavete yol açmaması gerektiğini söyleyen Buruk, Anfield gibi zorlu bir deplasmanda her an her şeyin değişebileceğini vurguladı:

"1-0'lık skor avantajdır ama sizi bir yere taşımaz. Bu statta bir anlık hata her şeyi değiştirir. Sahaya sanki ilk maçı oynamamış gibi çıkacağız. Disiplinden kopan kaybeder."

"SEÇİM SİZİN"

Konuşmasının sonunda takımını adeta ayağa kaldıran Okan Buruk, futbolcularına unutulmaz bir mesaj verdi:

"90 dakika sonra ya sıradan bir takım olacaksınız ya da Avrupa'nın konuştuğu bir takım. Seçim sizin. Sahaya çıkın, mücadele edin, pes etmeyin. Bu geceyi unutulmaz yapan siz olun!"

Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray itirafı!
Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Bakan Gürlek işaret etti TAKVİM açıklıyor! CHP'nin turpundan "Böcek" çıktı: Benzinlikte 'İmamoğlu SİSTEM'ine 30 milyon TL adaylık rüşveti
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da büyük tehlike! Osimhen dahil 6 futbolcu...
Fas'ın Afrika Kupası itirazında Türkiye detayı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray itirafı! Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray itirafı! 14:55
Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu 14:25
Liverpool-Galatasaray maçı detayları! Liverpool-Galatasaray maçı detayları! 14:01
Toprak MotoGP’de sezonun ikinci yarışına çıkacak Toprak MotoGP’de sezonun ikinci yarışına çıkacak 13:46
Braga-Ferencvaros maçı ne zaman? Braga-Ferencvaros maçı ne zaman? 13:43
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 13:34
Daha Eski
G.Saray'da büyük tehlike! Osimhen dahil 6 futbolcu... G.Saray'da büyük tehlike! Osimhen dahil 6 futbolcu... 13:01
Beşiktaş GAİN-Trento çeyrek final maçı detayları! Beşiktaş GAİN-Trento çeyrek final maçı detayları! 12:25
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:05
A Milli Takım'da eğlenceli yarışma! A Milli Takım'da eğlenceli yarışma! 11:56
Galatasaray MCT Technic-Rytas maçı detayları Galatasaray MCT Technic-Rytas maçı detayları 11:15
Adem Bona'lı Philadelphia deplasmanda mağlup! Adem Bona'lı Philadelphia deplasmanda mağlup! 11:14