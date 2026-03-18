Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi tarihi motivasyon konuşması!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da nefesler tutuldu. Anfield Road'da oynanacak kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularına etkileyici bir konuşma yaptı. İşte o sözler...

"YILLAR SONRA KONUŞULACAK" Tecrübeli çalıştırıcı bu gecenin Galatasaray tarihine geçebileceğini belirtti: "Bugün buraya bir maç oynamaya çıkmıyorsunuz. Bugün buraya tarih yazmaya çıkıyorsunuz. Bu forma, böyle geceler için var. Siz de böyle gecelerin oyuncususunuz. Yıllar sonra bu gece konuşulacak, bu maçı hatırlayacaklar. Nasıl hatırlanacağını siz belirleyeceksiniz."