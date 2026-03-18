Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Fatih Tekke: İlk 11'den çıkarmamız gerekti!

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Bu kritik maç öncesi Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 19:28 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 19:29
Trendyol Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor'da kritik deplasman öncesi Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TEKKE'NIN O SÖZLERİ:

Mustafa da bu sabah, daha doğrusu gece geç saatlerde biraz rahatsızlık yaşadı. Ciddi bir ağrısı oldu, şimdi daha iyi. İlk 11'den çıkarmak zorunda kaldık. Batagov ve Mustafa'nın yokluğu önemli ama 3 puan ile bu araya girmemiz gerekiyor.

Eyüpspor ile ilgili bir şeyler söylemem lazım. Cesur oynamaya çalışan, her an oynamaya çalışan, denemeye çalışan bir takım. Oyunlarda eksik kaldıklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla uyarılarımızı, konuşmalarımızı yaptık. İyi hazırlandık. Gayet iyi hazırlandık. Son dakika Mustafa'nın olmayışı oyunun başında bizi zorlayabilir ama iyi çalıştık ve galibiyetle ayrılmak istiyoruz.

Planımız iyi oynamak, üstün oynamak ama en önemlisi kazanmak. Galibiyete ihtiyacımız var. Türkiye Ligi'nde kolay maç yok. Oyuna ve rakibe saygı göstereceksiniz. Biz de öyle çalıştık. Galip gelmek istiyoruz, şu anda ihtiyacımız olan tek şey galibiyet.

