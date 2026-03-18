RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Nuri Şahin'in öğrencileri Galatasaray maçı sonrası moral depolamak istiyor. Konuk ekip ise küme düşme hattından uzaklaşmak için galibiyeti hedefliyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Reşat Onur Çoşkunses yönetiyor.

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR- HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Umut, Kemen, Yusuf, Shomurodov, Harit, Selke

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Paal, Bahadır, Soner, Safuri, Ballet, Dzhikiia, Erdoğan, Streek, Ceesay, Veysel

RAMS BAŞAKŞEHİR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS2'den canlı olarak yayınlanıyor.