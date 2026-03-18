İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İkas Eyüpspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik maç, her iki takım için de farklı hedefler taşıyor. Fenerbahçe'nin galibiyetle haftayı kapattığı ligde Trabzonspor, zirve yarışında puan kaybetmemek için İstanbul deplasmanında galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Öte yandan küme düşme hattında mücadele eden Eyüpspor, sahasında puan almayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin kadro tercihi ve taktik planı merakla beklenirken, sahaya süreceği ilk 11'de futbolseverler tarafından merak ediliyordu. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...

İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Felipe, Anıl, Bedirhan, Umut, Calegari, Radu, Legowski, Baran, Torres, Metehan, Umut Bozok

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Lovik, Ozan, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Umut, Onuachu

İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 4. RANDEVU

Trabzonspor ile Eyüp, Süper Lig'in 27'nci haftasında yapacakları maçla 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde bugüne dek oynadıkları 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

BORDO-MAVİLİLERDEN ZİRVE HESABI

Son haftalarda yakalanan galibiyet serisi sonrası Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi hedefi daha güçlü şekilde konuşulmaya başlandı. Bordo-mavililerde ilk hedef ise Eyüpspor karşısında kazanarak milli araya 5'te 5 ile girmek. Trabzonspor, milli aranın ardından lider Galatasaray ile oynanacak kritik derbiye daha güçlü ve moralli çıkmayı amaçlıyor. Bordo-mavili camiada ise ortak görüş şu: "Ortada alınacak 24 puan daha var. 7 puan kapanmayacak bir fark değil."

148 HAFTA SONRA İLK KEZ

Fırtına, en son şampiyon olduğu 2021-22'de Abdullah Avcı ile 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. O sezonun 23 ila 27 haftalarında Galatasaray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konya'yı 2-1, Alanya'yı 4-0 ve Kayseri'yi 3-2 yenmişlerdi. Trabzonspor, Eyüp'ü yenerse 148 hafta sonra ilk kez art arda 5 maçı kazanmış olacak.

İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı hakeminin Oğuzhan Çakır olduğunu açıkladı. Çakır'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Hakan Ülker üstlenecek. MHK'den yapılan açıklamaya göre, maçım VAR hakemi Özer Özden oldu. Özden'e AVAR'da ise Murat Altan'ın eşlik edeceği öğrenildi.