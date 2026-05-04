Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı! Galatasaray derbisinde izlediler
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Roma'nın, sarı-lacivertli ekibin Jayden Oosterwolde için devreye girerek resmi teklif sunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Sarı lacivertli futbolcu için Roma'nın 17 milyon Euro seviyesinde bir teklif yaptığı öne sürülürken, Fenerbahçe yönetiminin bu rakama sıcak bakmadığı kaydedildi.
Takvim'in haberine göre, Roma sezon bitince yeni teklif yapacak.
2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu için yönetimin, 20 milyon Euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı konuşuluyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Oosterwolde, modern futbolda "çok yönlü savunmacı" profilinin iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Hollandalı oyuncunun en dikkat çeken özelliği, fiziksel gücü ile atletizmini birleştirebilmesi.
