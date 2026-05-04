CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı! Galatasaray derbisinde izlediler

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı! Galatasaray derbisinde izlediler

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Roma'nın, sarı-lacivertli ekibin Jayden Oosterwolde için devreye girerek resmi teklif sunduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı! Galatasaray derbisinde izlediler

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı! Galatasaray derbisinde izlediler

Son olarak AS Roma'nın Hollandalı futbolcuyu yakından takibe aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı! Galatasaray derbisinde izlediler

İtalyan ekibinin, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sürpriz bir gözlemci gönderdiği ve Oosterwolde'yi tribünden canlı olarak izlediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı! Galatasaray derbisinde izlediler

Sarı lacivertli futbolcu için Roma'nın 17 milyon Euro seviyesinde bir teklif yaptığı öne sürülürken, Fenerbahçe yönetiminin bu rakama sıcak bakmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı! Galatasaray derbisinde izlediler

Takvim'in haberine göre, Roma sezon bitince yeni teklif yapacak.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı! Galatasaray derbisinde izlediler

2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu için yönetimin, 20 milyon Euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı! Galatasaray derbisinde izlediler

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı! Galatasaray derbisinde izlediler

Oosterwolde, modern futbolda "çok yönlü savunmacı" profilinin iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı! Galatasaray derbisinde izlediler

Hollandalı oyuncunun en dikkat çeken özelliği, fiziksel gücü ile atletizmini birleştirebilmesi.

Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti!
G.Saray'dan Lukaku harekatı! Transferdeki kozu...
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Bosch'tan etik arıza! Aile kurumunu hedef aldılar Bakan Göktaş'tan tepki gecikmedi: Annelik değersizleştirilemez | Arkasından siyonist lobi çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orta sahada büyük değişim! İşte Buruk'un planı
G.Saray'dan kaleci hamlesi! Günay'ın yerine 2 aday
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Düşme hattı yangın yeri! İşte güncel puan durumu Düşme hattı yangın yeri! İşte güncel puan durumu 00:55
Karagümrük'ten kritik 3 puan! Karagümrük'ten kritik 3 puan! 00:55
Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti! Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti! 00:55
Kayserispor ile konuk ettiği Eyüpspor berabere kaldı! Kayserispor ile konuk ettiği Eyüpspor berabere kaldı! 00:55
Antalya'da gol sesi çıkmadı! Antalya'da gol sesi çıkmadı! 00:55
Kasımpaşa ile Kocaelispor yenişemedi! Kasımpaşa ile Kocaelispor yenişemedi! 00:55
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik! 00:55
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! 00:55
G.Saraylı yıldıza çifte talip! O rakama satılacak G.Saraylı yıldıza çifte talip! O rakama satılacak 00:55
G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip! G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip! 00:55
Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... 00:55
Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" 00:55