Ziraat Türkiye Kupası
Nijerya A Milli Futbol Takımı'nda Osimhen için flaş karar!

Nijerya A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'da oynayacağı hazırlık maçının kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta forma giyen Wilfred Ndidi ve Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu kadroda yer alırken, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen hakkında flaş karar alındı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 18:41 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 18:42
Nijerya A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Cuma günü İran, 31 Mart Salı günü de Ürdün'le Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Nijerya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Orta Doğu'daki askeri çatışmaların ardından maçların, Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alındığını duyuruldu.

Nijerya, 27 Mart Cuma günü saat 16.00'da İran, 31 Mart Salı günü saat 20.00'de de Ürdün ile Antalya'da karşılaşacak.

Nijerya'nın teknik direktörü Eric Chelle, İran ve Ürdün ile oynanacak hazırlık maçları için 23 kişilik kadroyu duyurdu.

ONUACHU LİSTEDE OSİMHEN KADRODA YOK

Nijerya'nın kadrosunda Beşiktaş'ta forma giyen Wilfred Ndidi ve Trabzonspor'dan Paul Onuachu yer alırken Galatasaray'dan Victor Osimhen ise bulunmuyor.

Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde:

Kaleci: Maduka Okoye (Udinese, İtalya); Adeleye Adebayo (Volos, Yunanistan); Francis Uzoho (Omonia, Kıbrıs Rum Kesimi)

Defans: Calvin Bassey (Fulham, İngiltere); Oluwasemilogo Ajayi (Hull City, İngiltere); Bright Osayi-Samuel (Birmingham City, İngiltere); Bruno Onyemaechi (Olympiakos, Yunanistan); Zaidu Sanusi (Porto, Portekiz); Igoh Ogbu (Slavia Prag, Çekya); Emmanuel Fernandez (Glasgow Rangers, İskoçya)

Orta Saha: Alex Iwobi (Fulham, İngiltere); Frank Onyeka (Coventry, İngiltere); Wilfred Ndidi (Beşiktaş, Türkiye); Raphael Onyedika (Club Brugge, Belçika); Fisayo Dele-Bashiru (Lazio, İtalya)

Forvet: Ademola Lookman (Atletico Madrid, İspanya), Samuel Chukwueze (Fulham, İngiltere), Simon Moses (Paris, Fransa), Chidera Ejuke (Sevilla, İspanya), Paul Onuachu (Trabzonspor, Türkiye), Akor Adams (Sevilla, İspanya), Philip Otele (Hamburger, Almanya), Collins Yira Sor (Genk, Belçika)

Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması!
Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray itirafı!
Buruk'tan flaş karar! Liverpool maçı 11'i...
Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu
İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı detayları! İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı detayları! 17:01
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! 16:09
Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması! Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması! 15:46
Romanya maçının biletleri genel satışa çıktı Romanya maçının biletleri genel satışa çıktı 15:45
Alanyaspor farklı kazandı! Alanyaspor farklı kazandı! 15:08
Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray itirafı! Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray itirafı! 14:55
Daha Eski
Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu 14:25
Liverpool-Galatasaray maçı detayları! Liverpool-Galatasaray maçı detayları! 14:20
Liverpool-Galatasaray maçı detayları! Liverpool-Galatasaray maçı detayları! 14:01
Toprak MotoGP’de sezonun ikinci yarışına çıkacak Toprak MotoGP’de sezonun ikinci yarışına çıkacak 13:46
Braga-Ferencvaros maçı ne zaman? Braga-Ferencvaros maçı ne zaman? 13:43
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 13:34