Sandık Kokusu 25. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı Show TV İZLE

Show TV'nin yeni soluklu dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 25. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süleyman'ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur. Atilla, Deniz'i almak için Süleyman'ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar.

Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla'ya tepkisi çok sert olur.

Reha'ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI