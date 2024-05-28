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Sandık Kokusu 25. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı Show TV İZLE

Sandık Kokusu 25. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 25. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 01:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 02:20
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Sandık Kokusu 25. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı Show TV İZLE

Show TV'nin yeni soluklu dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 25. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süleyman'ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur. Atilla, Deniz'i almak için Süleyman'ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar.

Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla'ya tepkisi çok sert olur.

Reha'ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ
  • Özge Özpirinçci
  • Metin Akdülger
  • Necip Memili
  • Levent Can
  • Mina Akdin
  • Ergun Kuyucu
  • Kayhan Açıkgöz
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