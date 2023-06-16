HİTİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | HİTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Hitit Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Hitit Üniversitesi taban puanları 2023, HİTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 323,91 573.800

Çevre Sağlığı TYT 40/41 303,29 765.683

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 302,13 777.809

Odyometri TYT 40/41 301,71 782.297

Fizyoterapi TYT 65/67 298,75 814.203

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 295,77 847.261

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 287,68 943.129

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 282,16 1.013.398

İş ve Uğraşı Terapisi TYT 40/41 281,13 1.026.997

Laboratuvar Teknolojisi TYT 30/31 279,8 1.044.742

Sosyal Hizmetler TYT 40/41 272,75 1.143.028

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 269,12 1.196.354

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 268,43 1.206.747

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 55/57 265,48 1.251.694

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 40/41 263,52 1.282.422

Aşçılık TYT 40/41 261,4 1.316.499

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 256,89 1.391.245

Tapu ve Kadastro TYT 40/41 256,85 1.391.991

Elektrik TYT 40/41 254,55 1.431.735

Sosyal Hizmetler TYT 50/52 253,85 1.443.830

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 40/41 253,13 1.456.397

Harita ve Kadastro TYT 40/41 251,37 1.487.750

Spor Yönetimi TYT 30/31 251,14 1.491.865

Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 250,67 1.500.507

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 45/47 249,55 1.520.838

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 30/31 247,74 1.554.597

Makine TYT 50/52 247,71 1.555.064

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 247 1.568.422

Sosyal Güvenlik TYT 60/62 246,99 1.568.635

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 246,73 1.573.521

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 245,51 1.596.776

Mekatronik TYT 45/47 244,8 1.610.705

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 235,26 1.804.775

Grafik Tasarımı TYT 50/52 234,15 1.828.865

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 233,62 1.840.292

Moda Tasarımı TYT 30/31 233,27 1.847.931

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 232,37 1.867.666

Kaynak Teknolojisi TYT 25/26 232,2 1.871.385

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 45/47 231,35 1.890.441

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 230,9 1.900.610

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 33/34 228,38 1.958.359

Harita ve Kadastro TYT 40/41 228,09 1.965.175

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 227,21 1.985.622

Medya ve İletişim TYT 35/36 227,09 1.988.487

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 226,97 1.991.235

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 20/21 225,17 2.034.270

İşletme Yönetimi TYT 40/41 224,02 2.061.420

Yerel Yönetimler TYT 40/41 223,68 2.069.636

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 222,84 2.089.992

Yapı Denetimi TYT 30/31 222,72 2.092.844

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 222,61 2.095.611

Harita ve Kadastro TYT 40/41 221,75 2.116.140

İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 221,27 2.128.130

İşletme Yönetimi TYT 30/31 220,24 2.153.552

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 220,05 2.158.240

Lojistik TYT 35/36 218,9 2.187.032

İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 217,23 2.228.302

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 40/41 215,99 2.258.961

Mimari Restorasyon TYT 20/21 210,42 2.398.380

Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 20/21 206,38 2.496.820

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Çocuk Gelişimi EA 70/72 316,98 310.621

Sosyal Hizmet EA 40/41 282,77 538.638

Sağlık Yönetimi EA 60/62 257,45 788.959

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50/52 241,91 981.024

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 30/31 239,43 1.013.801

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 231,52 1.123.341

Arkeoloji EA 20/21 230,28 1.140.948

Finans ve Bankacılık EA 40/41 229,37 1.153.926

İktisat EA 30/31 225,3 1.212.050

Maliye EA 60/62 218,87 1.304.518

Antropoloji EA 20/21 214,43 1.367.580

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 40/41 210,34 1.424.298

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 130/134 483,12 29.360

Hemşirelik SAY 90/93 336,19 202.295

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 335,59 203.514

Endüstri Mühendisliği SAY 20/21 299,12 296.253

Makine Mühendisliği SAY 20/8 298,38 298.599

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/19 298,06 299.635

Beslenme ve Diyetetik SAY 45/47 291,21 322.198

Matematik SAY 40/41 268,88 412.893

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 253,7 496.725

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER