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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (SBÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2023, SBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 11:31 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 12:01
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2023, SBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi (Ankara) TYT 60/62 362,79 328.057
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 357,39 354.424
İlk ve Acil Yardım (Ankara) TYT 60/62 357,18 355.520
Anestezi TYT 65/67 356,05 361.426
Fizyoterapi TYT 65/67 344,97 424.642
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) TYT 60/62 342 443.097
Diş Protez Teknolojisi (Ankara) TYT 60/62 339,14 461.761
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 333,02 504.302
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) TYT 60/62 331,44 515.778
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 331,4 516.059
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 330,93 519.450
Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) TYT 50/52 330,92 519.522
Diş Protez Teknolojisi TYT 60/62 330,69 521.218
Ameliyathane Hizmetleri TYT 60/62 328,16 540.213
Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) TYT 60/62 327,15 547.998
Otopsi Yardımcılığı TYT 60/62 324,63 567.984
Optisyenlik TYT 60/62 322,72 583.565
Eczane Hizmetleri TYT 60/62 322,01 589.335
Çocuk Gelişimi TYT 60/62 321,14 596.565
Eczane Hizmetleri (Ankara) TYT 60/62 320,22 604.459
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) TYT 60/62 319,95 606.777
Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) TYT 60/62 319,02 614.826
Diyaliz TYT 60/62 316,82 634.382
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 315,53 646.081
Elektronörofizyoloji (Ankara) TYT 60/62 315,47 646.556
Elektronörofizyoloji TYT 60/62 311,66 681.882
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 60/62 305,41 743.468
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 305,37 743.908
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 304,88 749.037
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 299,41 807.052
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) TYT 60/62 296,74 836.273
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 50/52 288,76 929.876
Evde Hasta Bakımı TYT 60/62 286,79 954.013
Yaşlı Bakımı TYT 65/67 284,38 984.584
Yaşlı Bakımı (Ankara) TYT 60/62 281,73 1.019.048
Hasta Bakımı TYT 40/41 278,82 1.057.927

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 80/82 389,66 77.012
Çocuk Gelişimi (Ankara) EA 70/72 335,59 226.700
Çocuk Gelişimi EA 70/72 332,42 239.663
Sosyal Hizmet (Ankara) EA 70/72 313,81 327.256
Sağlık Yönetimi EA 70/72 307,63 362.070
Sosyal Hizmet EA 70/72 306,6 368.246
Sağlık Yönetimi (Ankara) EA 60/62 297,38 427.682

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 85/88 516,86 8.079
Tıp (Ankara) SAY 150/154 512,33 10.291
Tıp SAY 60/62 508,92 12.103
Tıp SAY 60/62 508,58 12.314
Tıp SAY 60/62 504,89 14.450
Tıp SAY 60/62 503,48 15.308
Tıp SAY 60/62 496,38 19.885
Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 10/11 489,5 24.656
Tıp SAY 60/62 487,69 25.972
Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 3/4 487,63 26.017
Tıp SAY 60/62 487,33 26.218
Diş Hekimliği SAY 100/103 484,35 28.443
Diş Hekimliği (Ankara) SAY 80/82 481,96 30.210
Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 30/31 472,96 37.270
Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 100/103 469,69 39.931
Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 73/75 465,44 43.517
Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 2/3 465,29 43.621
Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 10/11 463,66 44.928
Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 4/5 463,38 45.164
Eczacılık SAY 80/82 461,35 46.824
Eczacılık (Ankara) SAY 70/72 460,23 47.787
Dil ve Konuşma Terapisi SAY 70/72 416,26 88.499
Hemşirelik SAY 100/103 380,58 129.536
Hemşirelik (Ankara) SAY 160/164 378,61 132.140
Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 369,62 144.684
Beslenme ve Diyetetik (Ankara) SAY 70/72 359,96 159.160
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 340,29 193.926
Ebelik (Ankara) SAY 70/72 338,73 197.061
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) SAY 70/72 337,32 199.971
Ebelik SAY 80/82 333,74 207.372
Ergoterapi (Ankara) SAY 70/72 333,7 207.441
Ergoterapi SAY 70/72 318,23 242.919
Odyoloji (Ankara) SAY 70/72 304,94 278.828
Odyoloji SAY 70/72 303,45 283.067
Ortez ve Protez (Ankara) SAY 50/52 291,8 320.211
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 282,68 353.305
İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 60/62 274,38 387.580
Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 261,71 449.365

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