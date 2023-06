SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2023, SBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi (Ankara) TYT 60/62 362,79 328.057

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 357,39 354.424

İlk ve Acil Yardım (Ankara) TYT 60/62 357,18 355.520

Anestezi TYT 65/67 356,05 361.426

Fizyoterapi TYT 65/67 344,97 424.642

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) TYT 60/62 342 443.097

Diş Protez Teknolojisi (Ankara) TYT 60/62 339,14 461.761

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 333,02 504.302

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) TYT 60/62 331,44 515.778

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 331,4 516.059

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 330,93 519.450

Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) TYT 50/52 330,92 519.522

Diş Protez Teknolojisi TYT 60/62 330,69 521.218

Ameliyathane Hizmetleri TYT 60/62 328,16 540.213

Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) TYT 60/62 327,15 547.998

Otopsi Yardımcılığı TYT 60/62 324,63 567.984

Optisyenlik TYT 60/62 322,72 583.565

Eczane Hizmetleri TYT 60/62 322,01 589.335

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 321,14 596.565

Eczane Hizmetleri (Ankara) TYT 60/62 320,22 604.459

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) TYT 60/62 319,95 606.777

Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) TYT 60/62 319,02 614.826

Diyaliz TYT 60/62 316,82 634.382

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 315,53 646.081

Elektronörofizyoloji (Ankara) TYT 60/62 315,47 646.556

Elektronörofizyoloji TYT 60/62 311,66 681.882

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 60/62 305,41 743.468

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 305,37 743.908

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 304,88 749.037

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 299,41 807.052

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) TYT 60/62 296,74 836.273

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 50/52 288,76 929.876

Evde Hasta Bakımı TYT 60/62 286,79 954.013

Yaşlı Bakımı TYT 65/67 284,38 984.584

Yaşlı Bakımı (Ankara) TYT 60/62 281,73 1.019.048

Hasta Bakımı TYT 40/41 278,82 1.057.927

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 80/82 389,66 77.012

Çocuk Gelişimi (Ankara) EA 70/72 335,59 226.700

Çocuk Gelişimi EA 70/72 332,42 239.663

Sosyal Hizmet (Ankara) EA 70/72 313,81 327.256

Sağlık Yönetimi EA 70/72 307,63 362.070

Sosyal Hizmet EA 70/72 306,6 368.246

Sağlık Yönetimi (Ankara) EA 60/62 297,38 427.682

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 85/88 516,86 8.079

Tıp (Ankara) SAY 150/154 512,33 10.291

Tıp SAY 60/62 508,92 12.103

Tıp SAY 60/62 508,58 12.314

Tıp SAY 60/62 504,89 14.450

Tıp SAY 60/62 503,48 15.308

Tıp SAY 60/62 496,38 19.885

Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 10/11 489,5 24.656

Tıp SAY 60/62 487,69 25.972

Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 3/4 487,63 26.017

Tıp SAY 60/62 487,33 26.218

Diş Hekimliği SAY 100/103 484,35 28.443

Diş Hekimliği (Ankara) SAY 80/82 481,96 30.210

Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 30/31 472,96 37.270

Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 100/103 469,69 39.931

Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 73/75 465,44 43.517

Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 2/3 465,29 43.621

Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 10/11 463,66 44.928

Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 4/5 463,38 45.164

Eczacılık SAY 80/82 461,35 46.824

Eczacılık (Ankara) SAY 70/72 460,23 47.787

Dil ve Konuşma Terapisi SAY 70/72 416,26 88.499

Hemşirelik SAY 100/103 380,58 129.536

Hemşirelik (Ankara) SAY 160/164 378,61 132.140

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 369,62 144.684

Beslenme ve Diyetetik (Ankara) SAY 70/72 359,96 159.160

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 340,29 193.926

Ebelik (Ankara) SAY 70/72 338,73 197.061

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) SAY 70/72 337,32 199.971

Ebelik SAY 80/82 333,74 207.372

Ergoterapi (Ankara) SAY 70/72 333,7 207.441

Ergoterapi SAY 70/72 318,23 242.919

Odyoloji (Ankara) SAY 70/72 304,94 278.828

Odyoloji SAY 70/72 303,45 283.067

Ortez ve Protez (Ankara) SAY 50/52 291,8 320.211

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 282,68 353.305

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 60/62 274,38 387.580

Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 261,71 449.365