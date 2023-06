ORDU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ODÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ORDU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ordu Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ordu Üniversitesi taban puanları 2023, ODÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ORDU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ORDU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 306,21 735.236

Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60/62 295,04 855.565

Aşçılık TYT 60/62 289,02 926.618

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 286,92 952.429

Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 50/52 284,69 980.608

Mekatronik TYT 30/31 284,27 986.053

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 281,93 1.016.362

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 55/57 278,33 1.064.697

Laboratuvar Teknolojisi TYT 35/36 277,04 1.082.347

Elektrik TYT 30/31 275,12 1.109.054

Gemi İnşaatı TYT 50/52 272,16 1.151.475

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 269,25 1.194.477

Bilgisayar Programcılığı TYT 48/50 265,96 1.244.546

Makine TYT 40/41 260,75 1.327.172

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 258,04 1.371.961

Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30/31 254,62 1.430.516

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 252,01 1.476.298

Yaşlı Bakımı TYT 50/52 251,32 1.488.809

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 248,14 1.546.985

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 246,84 1.571.580

Lojistik TYT 60/62 246,34 1.581.201

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50/52 245,98 1.588.010

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80/82 245,52 1.596.739

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30/31 244,26 1.621.178

İnşaat Teknolojisi TYT 80/82 244,1 1.624.450

Moda Tasarımı TYT 50/52 240,34 1.698.525

Mimari Restorasyon TYT 60/62 239,61 1.713.599

İşletme Yönetimi TYT 60/62 239,59 1.713.875

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 239,42 1.717.429

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 238 1.747.119

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 237,53 1.756.739

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 236,92 1.769.314

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 236,12 1.786.524

Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 233,41 1.844.805

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 232,36 1.867.828

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 231,93 1.877.455

Bilgi Yönetimi TYT 30/31 229,5 1.932.367

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 50/52 229,2 1.939.345

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 228,58 1.953.694

Medya ve İletişim TYT 30/31 228,39 1.958.109

Yerel Yönetimler TYT 60/62 226,62 1.999.580

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 223,89 2.064.591

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 367,39 127.179

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 353,96 164.267

Sağlık Yönetimi EA 40/41 286,1 511.218

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 260,16 758.509

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 40/41 259,62 764.543

Sosyoloji EA 50/52 255,95 806.287

İşletme EA 30/31 252,87 842.702

İktisat EA 50/52 242,69 970.529

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40/41 228,28 1.169.575

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 110/113 488,48 25.384

Diş Hekimliği SAY 100/103 471,59 38.370

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 401,38 104.527

Hemşirelik SAY 100/103 357,52 163.129

Gıda Mühendisliği SAY 20/1 313,86 253.920

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 303,43 283.138

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40/41 289,19 329.458

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 40/41 355,43 166.636

Matematik SAY 40/41 278,77 368.945

Bitki Koruma SAY 30/31 272,69 395.086

Bahçe Bitkileri SAY 25/26 251,97 507.879

Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 243,85 566.390

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 15/16 216,76 844.355

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 395,26 27.151

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 381,55 43.802

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 354,3 98.808

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 346,64 121.051

İlahiyat SÖZ 90/93 324,81 206.847

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 309,54 290.882

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 300,01 353.900

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 296,51 378.756

Tarih SÖZ 60/62 289,11 436.123

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 260,08 707.845

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 60/62 252,36 792.342

Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 248,17 839.381

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 232,39 1.019.799

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 368,24 35.330

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 40/41 349,24 42.578