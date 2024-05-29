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İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI | 2024 İstanbul'un fethi resimli kutlama mesajları, sözleri (Farklı, kısa, uzun, yeni)

29 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilen İstabul'un fethi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Çağ kapatım yeni bir çağı başlatan bu fetih, Hz. Peygamber tarafından müjdelenmiş, Bizans İmparatorluğunu'nu sona erdirmiş üstelik Türk'ün gücünü tüm kainata göstermiştir. Her yıl fetih tarihi olan 29 Mayıs ülkemizde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanırken İstanbul'un fethinde sosyal medyada mesaj paylaşmak isteyenler için İstanbul'un fethi sözleri, mesajlarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 08:20 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 08:30
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İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI | 2024 İstanbul'un fethi resimli kutlama mesajları, sözleri (Farklı, kısa, uzun, yeni)

İSTANBUL'UN FETHİ RESİMLİ MESAJLARI | Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinde kritik bir dönüm noktası olup, İstanbul'un önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmasına da katkı sağlayan İstanbul'un fethi, 6 Nisan'da Fatih Sultan Mehmet tarafından başlatıldı. Küçüklüğünden beri bu anın hayalini kuran 2. Mehmet, 53 gün süren yoğun bir direnişin ardından İstanbul'u alarak tarihin sayfalarına ismini kazıdı. Doğu Roma İmparatorluğu'nun da sona erdiğini simgeleyen bu olay Orta Çağ'ın kapanıp Yeni Çağ'ın başlaması olarak da kabul edilirken fethin son günü olan 29 Mayıs, her yıl ülkemizde coşkuyla kutlanır. Bu önemli tarihi kutlamak adına sosyal medya platformlarında ce çeşitli mecralarda mesaj paylaşmak isteyenler için 2024 İstanbul'un fethi sözleri, resimli mesajları, farklı, kısa, uzun, yeni mesajları sizler için derledik.

İSTANBUL'UN FETHİ SÖZLERİ 2024

🔸İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. (Hadis-i Şerif)

🔸İstanbul'un fethi, bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı gündür. 29 Mayıs 1453'ü asla unutmayacağız.

🔸İstanbul, bir imparatorluğun başkenti, kültür ve medeniyetin kalbidir. 29 Mayıs 1453'ün gururu hepimize ait!

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI FARKLI 2024

🔹29 Mayıs 1453, sadece bir fetih değil, bir medeniyetin doğuşudur. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerini rahmetle anıyoruz.

🔹İstanbul, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Fatih Sultan Mehmet'in mirasına sahip çıkıyoruz.

🔹İstanbul'un fethi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu büyük zaferin 571. yıl dönümünde gururla anıyoruz.

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2024 KISA

Fetih, bir milletin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en güzel örneğidir. 29 Mayıs 1453'ü unutmayalım.

Fatih Sultan Mehmet'in azmi ve cesaretiyle İstanbul fethedildi. O güzel komutanı ve askerleri saygıyla anıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet, 'Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni' dedi ve başardı. Bu büyük zaferi kutluyoruz.

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI UZUN 2024

571 yıl önce bugün, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük zaferlerinden biri gerçekleşti. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in azmi ve inancıyla fethedildi. Bu büyük günü anarken, tarihimizi ve kültürel mirasımızı da onurlandırıyoruz. Fatih'in mirasına sahip çıkmak, bizler için bir gurur kaynağıdır.

29 Mayıs 1453, sadece bir şehrin değil, bir medeniyetin de fethedildiği tarihtir. Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve kahraman askerlerinin azmi sayesinde İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi oldu. Bu büyük zaferin yıl dönümünde gururla anıyoruz.

İstanbul'un fethi, dünya tarihinin seyrini değiştirdi. Fatih Sultan Mehmet'in cesareti ve ileri görüşlülüğü sayesinde İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentiyken, Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi haline geldi. Bu büyük zaferin yıl dönümünde, tarihimize olan bağlılığımızı ve geleceğimize olan inancımızı tazeliyoruz.

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