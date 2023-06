SİİRT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SİÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SİİRT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Siirt Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Siirt Üniversitesi taban puanları 2023, SİÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 331,38 516.216

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 317,03 632.457

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 314,35 656.792

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 310,52 692.651

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 40/41 307,54 721.836

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 305,54 742.036

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 300,21 798.358

Diyaliz TYT 70/72 299,67 804.245

Fizyoterapi TYT 70/72 298,72 814.535

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 294,35 863.559

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 288,71 930.531

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 40/41 278,96 1.056.165

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 275,21 1.107.709

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 268,16 1.210.923

Çocuk Gelişimi TYT 40/41 261,3 1.318.132

Sosyal Hizmetler TYT 40/41 261,25 1.318.964

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 257,17 1.386.631

Aşçılık TYT 60/62 256,44 1.399.031

Elektrik TYT 60/62 255,18 1.420.794

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 250,19 1.509.315

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 50/52 245,48 1.597.398

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 244,46 1.617.319

Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 40/41 244,37 1.619.108

İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 237,72 1.752.811

Sosyal Hizmetler TYT 40/41 237,23 1.762.979

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 237,04 1.766.843

Makine TYT 40/41 234,84 1.813.765

Kimya Teknolojisi TYT 30/31 233,89 1.834.487

Harita ve Kadastro TYT 40/41 231,36 1.890.325

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 229,87 1.923.886

Sosyal Hizmetler TYT 60/62 229,85 1.924.243

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 229,07 1.942.323

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 30/31 228,93 1.945.584

İşletme Yönetimi TYT 30/31 228,88 1.946.676

Yerel Yönetimler TYT 30/31 228,4 1.957.810

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 226,13 2.011.207

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 225,54 2.025.332

Geleneksel El Sanatları TYT 25/26 223,18 2.081.674

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 221,89 2.112.899

Posta Hizmetleri TYT 60/62 221,39 2.125.108

Maliye TYT 30/31 220,15 2.155.735

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,27 143.407

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50/52 343,1 199.157

Tarım Ekonomisi EA 40/41 266,62 689.243

Sosyal Hizmet EA 50/52 262,42 733.687

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 20/21 231,04 1.130.161

Sosyoloji EA 50/52 220,9 1.275.376

İktisat EA 20/21 218,97 1.302.972

Maliye EA 30/31 217,27 1.327.415

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 40/41 485,28 27.741

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 393,85 113.174

Hemşirelik SAY 100/103 352,94 170.898

Veterinerlik SAY 70/72 348,57 178.464

Hemşirelik (İÖ) SAY 80/82 336,86 200.945

Mimarlık SAY 40/3 331,16 212.898

İnşaat Mühendisliği SAY 20/1 325,87 224.626

Bilgisayar Mühendisliği SAY 30/31 301,56 288.763

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 300,65 291.574

Bitki Koruma SAY 25/26 247,96 535.572

Tarla Bitkileri SAY 20/21 237,47 619.985

Bahçe Bitkileri SAY 20/21 236,6 627.776

Peyzaj Mimarlığı SAY 20/21 234,45 647.704

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 216,89 842.765

Şehir ve Bölge Planlama SAY 40/41 209,01 944.602

Kimya Mühendisliği SAY 20/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 379,19 47.284

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 347,19 119.288

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 311,55 278.413

İlahiyat SÖZ 108/111 299,9 354.711

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 259 719.231

Coğrafya SÖZ 60/62 262,59 681.694

İlahiyat (İÖ) SÖZ 99/102 257,3 737.798

Tarih SÖZ 60/62 234,62 994.665

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 218,26 1.176.221

Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 207,71 1.280.010

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 206,81 1.288.028

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 11/11 178,53 1.465.209

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 383,71 29.635

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 70/72 304,33 60.749