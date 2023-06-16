SİİRT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SİÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SİİRT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Siirt Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Siirt Üniversitesi taban puanları 2023, SİÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
SİİRT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
SİİRT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 331,38 516.216
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 317,03 632.457
İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 314,35 656.792
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 310,52 692.651
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 40/41 307,54 721.836
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 305,54 742.036
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 300,21 798.358
Diyaliz TYT 70/72 299,67 804.245
Fizyoterapi TYT 70/72 298,72 814.535
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 294,35 863.559
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 288,71 930.531
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 40/41 278,96 1.056.165
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 275,21 1.107.709
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 268,16 1.210.923
Çocuk Gelişimi TYT 40/41 261,3 1.318.132
Sosyal Hizmetler TYT 40/41 261,25 1.318.964
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 257,17 1.386.631
Aşçılık TYT 60/62 256,44 1.399.031
Elektrik TYT 60/62 255,18 1.420.794
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 250,19 1.509.315
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 50/52 245,48 1.597.398
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 244,46 1.617.319
Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 40/41 244,37 1.619.108
İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 237,72 1.752.811
Sosyal Hizmetler TYT 40/41 237,23 1.762.979
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 237,04 1.766.843
Makine TYT 40/41 234,84 1.813.765
Kimya Teknolojisi TYT 30/31 233,89 1.834.487
Harita ve Kadastro TYT 40/41 231,36 1.890.325
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 229,87 1.923.886
Sosyal Hizmetler TYT 60/62 229,85 1.924.243
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 229,07 1.942.323
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 30/31 228,93 1.945.584
İşletme Yönetimi TYT 30/31 228,88 1.946.676
Yerel Yönetimler TYT 30/31 228,4 1.957.810
İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 226,13 2.011.207
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 225,54 2.025.332
Geleneksel El Sanatları TYT 25/26 223,18 2.081.674
İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 221,89 2.112.899
Posta Hizmetleri TYT 60/62 221,39 2.125.108
Maliye TYT 30/31 220,15 2.155.735
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,27 143.407
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50/52 343,1 199.157
Tarım Ekonomisi EA 40/41 266,62 689.243
Sosyal Hizmet EA 50/52 262,42 733.687
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 20/21 231,04 1.130.161
Sosyoloji EA 50/52 220,9 1.275.376
İktisat EA 20/21 218,97 1.302.972
Maliye EA 30/31 217,27 1.327.415
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 40/41 485,28 27.741
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 393,85 113.174
Hemşirelik SAY 100/103 352,94 170.898
Veterinerlik SAY 70/72 348,57 178.464
Hemşirelik (İÖ) SAY 80/82 336,86 200.945
Mimarlık SAY 40/3 331,16 212.898
İnşaat Mühendisliği SAY 20/1 325,87 224.626
Bilgisayar Mühendisliği SAY 30/31 301,56 288.763
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 300,65 291.574
Bitki Koruma SAY 25/26 247,96 535.572
Tarla Bitkileri SAY 20/21 237,47 619.985
Bahçe Bitkileri SAY 20/21 236,6 627.776
Peyzaj Mimarlığı SAY 20/21 234,45 647.704
İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 216,89 842.765
Şehir ve Bölge Planlama SAY 40/41 209,01 944.602
Kimya Mühendisliği SAY 20/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 379,19 47.284
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 347,19 119.288
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 311,55 278.413
İlahiyat SÖZ 108/111 299,9 354.711
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 259 719.231
Coğrafya SÖZ 60/62 262,59 681.694
İlahiyat (İÖ) SÖZ 99/102 257,3 737.798
Tarih SÖZ 60/62 234,62 994.665
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 218,26 1.176.221
Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 207,71 1.280.010
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 206,81 1.288.028
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 11/11 178,53 1.465.209
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 383,71 29.635
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 70/72 304,33 60.749