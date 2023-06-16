GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, GTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İşletme EA 60/62 328,92 254.203

İktisat EA 60/62 317,07 310.132

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