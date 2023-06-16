SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Sakarya Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Sakarya Üniversitesi taban puanları 2023, SAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 60/62 350,33 392.971
İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 346,18 417.306
Fizyoterapi TYT 65/67 332,2 510.233
İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 330,64 521.558
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40/41 326 556.950
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 323,62 576.131
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 82/85 321,47 593.796
Mekatronik (Uzaktan Öğretim) TYT 90/93 319,87 607.450
Adalet TYT 30/31 319,31 612.314
Fizyoterapi (İÖ) TYT 50/52 315,6 645.484
Optisyenlik TYT 65/67 313,57 664.137
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 310,48 692.995
Çocuk Gelişimi TYT 65/67 308,4 713.279
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 308,33 713.923
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 82/85 304,5 752.996
Optisyenlik (İÖ) TYT 50/52 303,22 766.387
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 295,25 853.142
Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 293,96 868.202
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 288,76 929.931
Yaşlı Bakımı TYT 65/67 274,79 1.113.658
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) TYT 91/94 268,96 1.198.775
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 268,57 1.204.639
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 266,63 1.234.134
Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 40/41 256,85 1.391.985
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 253,58 1.448.700
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk EA 240/246 412,81 36.972
Psikoloji EA 70/72 385,66 85.165
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 377,55 102.895
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 369,75 121.304
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 358,75 150.369
İşletme (İngilizce) EA 50/52 335,5 227.091
Sosyal Hizmet EA 60/62 310,87 343.378
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 305,93 372.328
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60/62 303,2 389.167
Uluslararası İlişkiler EA 90/93 298,48 420.096
İşletme EA 100/103 296,08 436.500
Sağlık Yönetimi EA 60/62 294,08 450.483
Sosyoloji EA 80/82 292,13 464.629
Sosyal Hizmet (İÖ) EA 60/62 291,56 468.777
Maliye EA 80/82 289,91 481.453
İnsan Kaynakları Yönetimi EA 80/82 286,97 504.304
İktisat EA 90/93 285,63 515.052
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 80/82 272,2 633.653
Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 269,78 657.168
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90/93 269,38 661.209
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 70/72 267,58 679.451
İktisat (İÖ) EA 50/52 263,4 723.307
Ekonometri EA 60/62 259,04 770.992
Maliye (İÖ) EA 70/72 258,31 779.328
Felsefe EA 60/62 252,93 841.954
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 60/62 252,43 847.936
İslam İktisadı ve Finans EA 40/41 238,88 1.021.216
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 150/154 497,95 18.877
Diş Hekimliği SAY 70/72 477,72 33.532
Bilgisayar Mühendisliği SAY 100/103 465,4 43.553
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 462,18 46.098
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 450,25 56.373
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85/88 427,88 76.907
Endüstri Mühendisliği SAY 90/93 427,38 77.411
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 404,99 100.554
Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 403,46 102.209
Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 60/62 400,65 105.347
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 85/88 399,17 107.009
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 384,31 124.816
Makine Mühendisliği SAY 100/103 383,49 125.803
Hemşirelik SAY 130/134 369,03 145.545
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 25/26 366,36 149.512
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 359,32 160.201
Mimarlık SAY 80/82 354,4 168.360
Ebelik SAY 70/72 329,6 216.234
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 90/93 324,31 228.284
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 308,15 269.562
Çevre Mühendisliği SAY 20/6 306,1 275.318
Gıda Mühendisliği SAY 60/62 306,1 275.339
Matematik SAY 60/62 305,03 278.559
İnşaat Mühendisliği SAY 100/103 303,46 283.046
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) SAY 50/52 298,35 298.706
Kimya SAY 35/36 297,24 302.179
Biyoloji SAY 30/31 283,68 349.429
Fizik SAY 25/26 265,2 431.083
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80/82 406,7 17.408
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,39 25.003
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 384,82 39.221
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 361,44 80.778
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 349,88 111.185
İlahiyat SÖZ 180/185 346,49 121.501
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 100/103 332,1 174.031
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 40/41 326,91 196.975
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 80/82 325,99 201.260
Coğrafya SÖZ 60/62 321,77 221.744
İletişim ve Tasarımı SÖZ 70/72 316,81 247.962
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 311,34 279.717
İlahiyat (İÖ) SÖZ 135/139 311,28 280.043
Tarih SÖZ 100/103 309,19 292.997
Gazetecilik SÖZ 70/72 306,09 312.631
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 304,37 323.962
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 300,45 350.767
Coğrafya (İÖ) SÖZ 50/52 289,79 430.667
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 285,17 468.408
Tarih (İÖ) SÖZ 80/82 281,12 503.254
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 415,94 18.520
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 402,33 23.090
Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 362,9 37.337
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) DİL 60/62 324,52 52.450
Alman Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 321,93 53.483