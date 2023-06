SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Sakarya Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Sakarya Üniversitesi taban puanları 2023, SAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 60/62 350,33 392.971

İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 346,18 417.306

Fizyoterapi TYT 65/67 332,2 510.233

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 330,64 521.558

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40/41 326 556.950

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 323,62 576.131

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 82/85 321,47 593.796

Mekatronik (Uzaktan Öğretim) TYT 90/93 319,87 607.450

Adalet TYT 30/31 319,31 612.314

Fizyoterapi (İÖ) TYT 50/52 315,6 645.484

Optisyenlik TYT 65/67 313,57 664.137

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 310,48 692.995

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 308,4 713.279

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 308,33 713.923

Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 82/85 304,5 752.996

Optisyenlik (İÖ) TYT 50/52 303,22 766.387

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 295,25 853.142

Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 293,96 868.202

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 288,76 929.931

Yaşlı Bakımı TYT 65/67 274,79 1.113.658

İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) TYT 91/94 268,96 1.198.775

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 268,57 1.204.639

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 266,63 1.234.134

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 40/41 256,85 1.391.985

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 253,58 1.448.700

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 240/246 412,81 36.972

Psikoloji EA 70/72 385,66 85.165

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 377,55 102.895

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 369,75 121.304

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 358,75 150.369

İşletme (İngilizce) EA 50/52 335,5 227.091

Sosyal Hizmet EA 60/62 310,87 343.378

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 305,93 372.328

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60/62 303,2 389.167

Uluslararası İlişkiler EA 90/93 298,48 420.096

İşletme EA 100/103 296,08 436.500

Sağlık Yönetimi EA 60/62 294,08 450.483

Sosyoloji EA 80/82 292,13 464.629

Sosyal Hizmet (İÖ) EA 60/62 291,56 468.777

Maliye EA 80/82 289,91 481.453

İnsan Kaynakları Yönetimi EA 80/82 286,97 504.304

İktisat EA 90/93 285,63 515.052

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 80/82 272,2 633.653

Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 269,78 657.168

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90/93 269,38 661.209

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 70/72 267,58 679.451

İktisat (İÖ) EA 50/52 263,4 723.307

Ekonometri EA 60/62 259,04 770.992

Maliye (İÖ) EA 70/72 258,31 779.328

Felsefe EA 60/62 252,93 841.954

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 60/62 252,43 847.936

İslam İktisadı ve Finans EA 40/41 238,88 1.021.216

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 150/154 497,95 18.877

Diş Hekimliği SAY 70/72 477,72 33.532

Bilgisayar Mühendisliği SAY 100/103 465,4 43.553

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 462,18 46.098

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 450,25 56.373

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85/88 427,88 76.907

Endüstri Mühendisliği SAY 90/93 427,38 77.411

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 404,99 100.554

Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 403,46 102.209

Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 60/62 400,65 105.347

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 85/88 399,17 107.009

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 384,31 124.816

Makine Mühendisliği SAY 100/103 383,49 125.803

Hemşirelik SAY 130/134 369,03 145.545

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 25/26 366,36 149.512

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 359,32 160.201

Mimarlık SAY 80/82 354,4 168.360

Ebelik SAY 70/72 329,6 216.234

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 90/93 324,31 228.284

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 308,15 269.562

Çevre Mühendisliği SAY 20/6 306,1 275.318

Gıda Mühendisliği SAY 60/62 306,1 275.339

Matematik SAY 60/62 305,03 278.559

İnşaat Mühendisliği SAY 100/103 303,46 283.046

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) SAY 50/52 298,35 298.706

Kimya SAY 35/36 297,24 302.179

Biyoloji SAY 30/31 283,68 349.429

Fizik SAY 25/26 265,2 431.083

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80/82 406,7 17.408

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,39 25.003

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 384,82 39.221

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 361,44 80.778

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 349,88 111.185

İlahiyat SÖZ 180/185 346,49 121.501

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 100/103 332,1 174.031

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 40/41 326,91 196.975

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 80/82 325,99 201.260

Coğrafya SÖZ 60/62 321,77 221.744

İletişim ve Tasarımı SÖZ 70/72 316,81 247.962

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 311,34 279.717

İlahiyat (İÖ) SÖZ 135/139 311,28 280.043

Tarih SÖZ 100/103 309,19 292.997

Gazetecilik SÖZ 70/72 306,09 312.631

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 304,37 323.962

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 300,45 350.767

Coğrafya (İÖ) SÖZ 50/52 289,79 430.667

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 285,17 468.408

Tarih (İÖ) SÖZ 80/82 281,12 503.254

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 415,94 18.520

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 402,33 23.090

Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 362,9 37.337

Almanca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) DİL 60/62 324,52 52.450

Alman Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 321,93 53.483