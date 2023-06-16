AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ADÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2023, ADÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 80/82 351,81 384.582

İlk ve Acil Yardım TYT 80/82 347,91 406.887

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 338,67 465.059

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 338,54 465.928

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 334,77 491.712

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 330,33 523.814

Fizyoterapi TYT 80/82 325,97 557.182

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 321,6 592.726

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 321,21 596.033

Çevre Sağlığı TYT 60/62 318,55 618.943

Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 318,43 619.988

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 315,87 642.976

Diyaliz TYT 80/82 315,83 643.350

Fizyoterapi TYT 60/62 315,51 646.210

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 312,77 671.478

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 306,65 730.764

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 304,37 754.384

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 58/60 298,55 816.499

Aşçılık TYT 70/72 298,02 822.292

Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 292,6 883.841

Aşçılık TYT 60/62 290,81 905.200

Makine TYT 40/41 290,51 908.729

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 285,69 967.931

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 285,39 971.762

Tapu ve Kadastro TYT 60/62 283,77 992.516

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 70/72 283,51 996.041

Çocuk Gelişimi TYT 40/41 283,08 1.001.594

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 60/62 282,18 1.013.162

Mekatronik TYT 60/62 282,06 1.014.614

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 60/62 281,93 1.016.382

Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 279,64 1.046.890

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 279,41 1.050.127

Evde Hasta Bakımı TYT 40/41 278,95 1.056.245

Evde Hasta Bakımı TYT 70/72 278,11 1.067.690

Bitki Koruma TYT 30/31 277,93 1.070.101

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 275,57 1.102.740

Moda Tasarımı TYT 50/52 274,19 1.122.301

Elektrik TYT 50/52 273,92 1.126.196

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 272,28 1.149.767

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 271,82 1.156.442

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 271,21 1.165.258

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 269,34 1.193.103

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 269,15 1.195.958

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 35/36 268,75 1.202.067

İşletme Yönetimi TYT 60/62 268,6 1.204.196

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) TYT 70/72 267,61 1.219.200

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 35/36 266,77 1.232.036

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 265,76 1.247.493

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 55/57 264,94 1.260.131

Lojistik TYT 60/62 264,04 1.274.219

Elektrik TYT 50/52 262,97 1.291.156

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 78/80 261,09 1.321.556

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 55/57 260,83 1.325.770

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 260,32 1.334.182

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 260 1.339.336

Elektrik (İÖ) TYT 40/41 259,94 1.340.380

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 258,87 1.358.047

Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 60/62 256,79 1.392.911

Moda Tasarımı TYT 50/52 256,63 1.395.704

Otomotiv Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 256,47 1.398.587

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 25/26 255,95 1.407.470

Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 49/51 253,98 1.441.446

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 253,21 1.455.132

Dış Ticaret TYT 60/62 252,91 1.460.474

Dış Ticaret TYT 60/62 252,86 1.461.284

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 249,42 1.523.331

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 70/72 248,51 1.540.259

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 248,24 1.545.136

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 65/67 248,12 1.547.491

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 247,3 1.562.674

Mimari Restorasyon TYT 74/76 247,02 1.568.159

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 245,95 1.588.606

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 245,52 1.596.688

Gıda Teknolojisi TYT 75/77 245,49 1.597.176

Pazarlama TYT 50/52 244,29 1.620.689

İşletme Yönetimi TYT 60/62 244,17 1.623.069

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 243,42 1.637.612

Moda Tasarımı (İÖ) TYT 40/41 242,44 1.656.733

Üretimde Kalite Kontrol TYT 30/31 240,35 1.698.425

Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 40/41 237,18 1.763.974

Gıda Teknolojisi TYT 65/67 236,97 1.768.422

Lojistik TYT 100/103 235,94 1.790.215

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 75/77 234,52 1.820.821

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 89/92 234,09 1.830.141

Lojistik (İÖ) TYT 60/62 233,69 1.838.804

Dış Ticaret TYT 40/41 233,62 1.840.211

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 231,88 1.878.692

Pazarlama TYT 30/31 230,7 1.905.088

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 54/56 229,57 1.930.886

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 99/102 229,23 1.938.746

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 25/26 228,77 1.949.227

İşletme Yönetimi TYT 30/31 228,14 1.964.102

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 227,38 1.981.618

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80/82 227,35 1.982.397

Maliye TYT 100/103 226,84 1.994.482

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 226,84 1.994.532

Dış Ticaret (İÖ) TYT 56/58 226,44 2.003.945

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 225,55 2.025.235

Tarımsal İşletmecilik TYT 20/21 225,52 2.025.894

İkram Hizmetleri TYT 35/36 225,3 2.030.948

Organik Tarım TYT 35/36 225,19 2.033.650

Emlak Yönetimi TYT 35/36 224,83 2.042.235

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 224,55 2.048.852

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 224,08 2.060.075

Tarımsal İşletmecilik TYT 20/21 223,68 2.069.600

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 61/63 222,87 2.089.191

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 90/93 222,86 2.089.570

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 41/43 221,37 2.125.645

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 29/30 221,23 2.129.132

Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 70/72 218,51 2.196.752

İşletme Yönetimi TYT 34/35 218,37 2.200.194

Yerel Yönetimler TYT 50/52 217,81 2.214.160

İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 217,64 2.218.148

İşletme Yönetimi TYT 30/31 217,6 2.219.223

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 70/72 215,48 2.271.498

Yerel Yönetimler TYT 25/26 214,69 2.291.413

Maliye (İÖ) TYT 50/52 213,61 2.318.572

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 210,78 2.389.543

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 50/52 209,96 2.409.712

Anestezi (KKTC Uyruklu) TYT 3/1 #DEĞER! Dolmadı

Diyaliz (KKTC Uyruklu) TYT 3/— #DEĞER! Dolmadı

Mekatronik (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 80/82 384,57 87.474

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 373 113.463

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 360,89 144.425

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 349,58 177.640

Çocuk Gelişimi EA 70/72 335,04 228.947

Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 50/52 334,46 231.353

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 324,79 272.677

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) EA 50/52 299,09 416.076

Tarım Ekonomisi EA 40/41 282,34 542.125

Maliye EA 60/62 281,84 546.408

Sosyoloji EA 60/62 281,34 550.829

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 278,09 579.044

İktisat EA 60/62 274,44 612.556

Uluslararası İlişkiler EA 80/82 274,06 616.038

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 270,93 645.894

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 267,75 677.772

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60/62 266,66 688.920

İşletme EA 60/62 266,15 694.369

Lojistik Yönetimi EA 70/72 263,39 723.414

İnsan Kaynakları Yönetimi EA 60/62 259,55 765.339

Arkeoloji EA 40/41 254,41 824.387

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 50/52 254,17 827.148

Ekonomi EA 40/41 253,68 832.990

Kamu Yönetimi EA 70/72 253,54 834.623

İktisat EA 60/62 252,22 850.425

İktisat (İÖ) EA 40/41 251,83 855.133

Felsefe EA 50/52 251,57 858.257

Maliye (İÖ) EA 50/52 251,24 862.336

Ekonometri EA 40/41 250,87 866.942

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) EA 40/41 250,57 870.585

Maliye EA 100/103 248,36 897.990

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 246,91 916.168

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği EA 50/52 245,86 929.393

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 244,16 951.226

İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) EA 30/31 243,3 962.425

Seyahat İşletmeciliği EA 35/36 243,24 963.289

Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 236,2 1.058.185

İktisat (İÖ) EA 40/41 232,67 1.107.038

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 40/41 231,52 1.123.354

Maliye (İÖ) EA 50/52 230,47 1.138.156

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 240/246 500,09 17.479

Diş Hekimliği SAY 100/103 478,77 32.698

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 456,65 50.800

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 424,29 80.480

Veterinerlik SAY 100/103 423,24 81.564

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 401,4 104.499

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 377,28 133.951

Hemşirelik SAY 230/236 358,32 161.806

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 340,62 193.310

Ebelik SAY 80/82 330,71 213.841

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 316,54 247.192

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 315,68 249.330

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 303,52 282.858

Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/44 298,36 298.669

Matematik SAY 60/62 296,75 303.785

Bitki Koruma SAY 40/41 295,99 306.305

Kimya SAY 20/21 292,13 319.102

Biyoloji SAY 30/31 282,03 355.812

Biyoloji SAY 30/31 282,03 355.812

Fizik SAY 20/21 274,6 386.562

Peyzaj Mimarlığı SAY 60/62 267,73 418.428

Bahçe Bitkileri SAY 40/41 265,13 431.514

Biyosistem Mühendisliği SAY 50/52 262,03 447.627

Tarla Bitkileri SAY 40/41 260,46 456.371

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 25/26 253,62 497.259

Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30/31 244,28 563.155

Zootekni SAY 35/36 242,93 573.688

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 411,26 14.395

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 399,73 22.897

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40/41 387,97 35.234

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 361,44 80.772

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 70/72 333,67 167.637

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 327,89 192.463

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 324,87 206.564

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 321,66 222.262

Tarih SÖZ 80/82 303,93 326.878

Gazetecilik SÖZ 70/72 301,86 340.823

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 40/41 299,09 360.431

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 275,88 550.699

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER