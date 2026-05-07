2026 Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik görevlisi sertifikası almak için ter döken binlerce aday için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EGM tarafından düzenlenen 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavının ardından "ÖGG sonuçları açıklandı mı?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Sınav kitapçıklarının yayınlanmasıyla birlikte puanlarını tahmin eden adaylar, şimdi resmi sonuçların ilan edileceği tarihi bekliyor. İşte EGM 2026 sınav takvimi ile ÖGG sonuç sorgulama ekranı ve başarı puanı şartları hakkında tüm detaylar...

120. TEMEL EĞİTİM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı sınav takvimine göre; 2026 Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile şu adımları izleyerek öğrenebilirler:

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı web sitesine giriş yapın. Ana sayfada yer alan "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda "120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınav Sonucu" linkini seçin. T.C. Kimlik No, Sınav Adı ve güvenlik kodunu girerek "Sorgula" butonuna basın.

ÖGG GEÇME NOTU KAÇ?

Özel güvenlik sınavlarında başarı şartları silahlı ve silahsız adaylar için farklılık göstermektedir:

Silahsız Adaylar:

Temel eğitim sınavından en az 60 puan almalıdır.

Silahlı Adaylar:

Yazılı sınav ve silah uygulama sınavının ortalaması ile geçer not almalıdır. (Yazılı sınavdan en az 60 veya iki sınav toplamından 120 puan şartı aranır.)