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TRABZON ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | TRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Trabzon Üniversitesi'nde (TRÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Trabzon Üniversitesi taban puanları 2023, TRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 12:00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | TRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

TRABZON ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Trabzon Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Trabzon Üniversitesi taban puanları 2023, TRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TRABZON ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

TRABZON ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 329,13 532.711
Fizyoterapi TYT 50/52 305,01 747.705
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 30/31 286,31 960.113
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 278,54 1.061.725
Bilgisayar Teknolojisi TYT 30/31 273,83 1.127.447
Evde Hasta Bakımı TYT 50/52 260,51 1.331.099
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70/72 253,47 1.450.559
Yaşlı Bakımı TYT 50/52 251,45 1.486.436
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 242,54 1.654.815
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 70/72 237,31 1.761.278
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 54/56 237,18 1.763.959
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 230,68 1.905.570
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 227,57 1.977.137
Pazarlama TYT 25/26 224,49 2.050.415
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 224,3 2.054.821
İşletme Yönetimi TYT 40/41 223,8 2.066.736
Dış Ticaret TYT 80/82 223,19 2.081.491
İşletme Yönetimi TYT 46/48 222,6 2.095.768
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 76/78 221,92 2.112.233
Maliye TYT 89/92 219,65 2.168.483

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 220/226 402,95 52.503
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 368,8 123.614
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 358,14 152.159

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 416,71 87.994
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 403,96 101.684
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 309,18 266.673

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 90/93 403,74 19.584
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 396,62 25.761
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 384,29 39.939
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 356,49 92.903
İlahiyat SÖZ 153/157 316,05 252.165
İlahiyat (İÖ) SÖZ 60/62 296,79 376.794
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 287,42 449.883
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 17/17 279,37 518.892
Gazetecilik SÖZ 70/72 273,66 571.667
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 269,09 616.007

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği DİL 50/52 408,77 20.822

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