TRABZON ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | TRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

TRABZON ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Trabzon Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Trabzon Üniversitesi taban puanları 2023, TRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TRABZON ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

TRABZON ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 329,13 532.711

Fizyoterapi TYT 50/52 305,01 747.705

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 30/31 286,31 960.113

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 278,54 1.061.725

Bilgisayar Teknolojisi TYT 30/31 273,83 1.127.447

Evde Hasta Bakımı TYT 50/52 260,51 1.331.099

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70/72 253,47 1.450.559

Yaşlı Bakımı TYT 50/52 251,45 1.486.436

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 242,54 1.654.815

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 70/72 237,31 1.761.278

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 54/56 237,18 1.763.959

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 230,68 1.905.570

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 227,57 1.977.137

Pazarlama TYT 25/26 224,49 2.050.415

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 224,3 2.054.821

İşletme Yönetimi TYT 40/41 223,8 2.066.736

Dış Ticaret TYT 80/82 223,19 2.081.491

İşletme Yönetimi TYT 46/48 222,6 2.095.768

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 76/78 221,92 2.112.233

Maliye TYT 89/92 219,65 2.168.483

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 220/226 402,95 52.503

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 368,8 123.614

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 358,14 152.159

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 416,71 87.994

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 403,96 101.684

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 309,18 266.673

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 90/93 403,74 19.584

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 396,62 25.761

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 384,29 39.939

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 356,49 92.903

İlahiyat SÖZ 153/157 316,05 252.165

İlahiyat (İÖ) SÖZ 60/62 296,79 376.794

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 287,42 449.883

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 17/17 279,37 518.892

Gazetecilik SÖZ 70/72 273,66 571.667

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 269,09 616.007

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği DİL 50/52 408,77 20.822