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ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Abdullah Gül Üniversitesi'nde okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2023, AGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 10:02
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Abdullah Gül Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için 'Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2023, AGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AGÜ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌SAYISAL BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 70
Taban Puan: 397,94
Başarı sıralaması: 45263

Biyomühendislik (İngilizce)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 259,67
Başarı sıralaması: 259785

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 80
Taban Puan: 361,67
Başarı sıralaması: 79152

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 70
Taban Puan: 353,10
Başarı sıralaması: 88458

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 70
Taban Puan: 247,90
Başarı sıralaması: 299779

Makine Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 307,53
Başarı sıralaması: 150248

Mimarlık (İngilizce)
Kontenjan: 70
Taban Puan: 313,72
Başarı sıralaması: 140075

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 318,24
Başarı sıralaması: 133155

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji (İngilizce)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 326,61
Başarı sıralaması: 86755

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 265,57
Başarı sıralaması: 288398

Ekonomi (İngilizce)
Kontenjan: 50
Taban Puan: 256,76
Başarı sıralaması: 338007

İşletme (İngilizce)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 273,71
Başarı sıralaması: 248276

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