KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Karabük Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Karabük Üniversitesi taban puanları 2023, KBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 330,78 520.569

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 318,24 621.639

Otopsi Yardımcılığı TYT 40/41 313,87 661.324

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 310,59 692.031

Ameliyathane Hizmetleri TYT 60/62 307,64 720.918

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 307,26 724.607

Fizyoterapi TYT 70/72 306,82 729.078

Odyometri TYT 25/26 306,31 734.197

Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) TYT 60/62 302,23 776.852

Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 298,7 814.702

Ortopedik Protez ve Ortez TYT 60/62 298,65 815.275

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 65/67 298,58 816.125

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 296,79 835.686

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 70/72 291,65 895.061

Optisyenlik TYT 60/62 288,14 937.493

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 286,85 953.189

Adalet TYT 100/103 283,19 1.000.185

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 280,8 1.031.406

Raylı Sistemler Makinistliği TYT 60/62 279,99 1.042.142

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 277,87 1.071.013

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 277,58 1.075.005

Bilgisayar Teknolojisi TYT 50/52 271,22 1.165.171

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 269,62 1.188.851

Elektrik TYT 60/62 267,71 1.217.767

Adalet (İÖ) TYT 100/103 264,4 1.268.539

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 50/52 262,79 1.294.008

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 262,16 1.304.205

Aşçılık TYT 50/52 261,62 1.312.968

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 65/67 260,69 1.328.127

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 50/52 260,66 1.328.624

İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 257,62 1.379.037

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 257,56 1.379.921

Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 255,22 1.420.100

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80/82 253,87 1.443.386

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 253,3 1.453.490

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 252,84 1.461.606

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 35/36 252,53 1.467.094

Makine TYT 60/62 251,73 1.481.381

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 251,35 1.488.136

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 50/52 250,5 1.503.511

Raylı Sistemler Makinistliği (İÖ) TYT 60/62 248,04 1.548.933

Turist Rehberliği TYT 35/36 245,97 1.588.308

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 60/62 243,18 1.642.227

Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 239,55 1.714.724

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (İÖ) TYT 50/52 239,11 1.723.856

Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 236,61 1.776.047

Moda Tasarımı TYT 40/41 235,25 1.805.054

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 55/57 232,71 1.860.230

Mimari Restorasyon TYT 60/62 232,65 1.861.476

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45/47 232,55 1.863.714

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 231,57 1.885.530

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 231,06 1.897.041

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 230,69 1.905.318

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 59/61 229,11 1.941.539

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 229,11 1.941.590

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 71/73 228,73 1.950.187

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 228,64 1.952.229

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 227,71 1.973.824

Metalurji TYT 30/31 227,29 1.983.668

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 227,09 1.988.574

İşletme Yönetimi TYT 50/52 226,26 2.008.191

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 225,6 2.023.893

Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 223,8 2.066.716

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 30/31 219,89 2.162.298

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) TYT 45/47 219,71 2.167.018

İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 218,82 2.189.109

Otobüs Kaptanlığı TYT 30/31 217,84 2.213.457

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 217,55 2.220.435

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 35/36 216,8 2.238.975

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 55/57 215,08 2.281.726

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 213,71 2.316.210

Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 60/62 203,76 2.557.766

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Çocuk Gelişimi EA 80/82 316,49 313.060

Sosyal Hizmet EA 70/72 283,57 531.896

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50/52 267,8 677.254

Spor Yöneticiliği EA 50/52 254,57 822.373

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 248,06 901.713

İşletme EA 40/41 247,03 914.688

Finans ve Bankacılık EA 40/41 245,71 931.294

Uluslararası İlişkiler EA 60/62 241,83 982.007

İktisat EA 45/47 234,48 1.081.880

Arkeoloji EA 20/21 230,29 1.140.780

Turizm İşletmeciliği EA 25/26 226,28 1.197.914

Sosyoloji EA 80/82 225,76 1.205.400

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 221,26 1.270.251

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 220,31 1.283.922

Felsefe EA 30/31 214,81 1.362.277

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 120/123 485,52 27.537

Diş Hekimliği SAY 70/72 468,17 41.190

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 424,93 79.829

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 409,03 96.200

Yazılım Mühendisliği SAY 40/41 398 108.379

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 375,36 136.646

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 354,96 167.406

Hemşirelik SAY 100/103 342,03 190.590

Tıp Mühendisliği SAY 15/16 330,85 213.560

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 329,86 215.693

Ebelik SAY 70/72 323,65 229.760

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 322,89 231.572

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 318,64 241.895

Mimarlık SAY 90/6 317,45 244.847

Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 40/41 301,91 287.664

Otomotiv Mühendisliği SAY 20/12 300,12 293.162

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/8 300,1 293.221

Raylı Sistemler Mühendisliği SAY 20/3 299,65 294.598

Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/2 298,86 297.055

İnşaat Mühendisliği SAY 30/1 298,4 298.540

Mekatronik Mühendisliği SAY 60/46 298,4 298.514

Makine Mühendisliği SAY 70/54 298,35 298.690

Mekatronik Mühendisliği SAY 20/6 298,05 299.656

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/46 297,99 299.818

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 293,81 313.510

Orman Mühendisliği SAY 30/31 279,72 365.059

Matematik SAY 50/52 272,68 395.155

Kimya SAY 25/26 272,57 395.652

Endüstriyel Tasarım SAY 60/62 270,33 406.012

Aktüerya Bilimleri SAY 40/41 221,58 785.483

Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 351,9 105.393

İslami İlimler SÖZ 108/111 285,28 467.446

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 284,28 475.793

Coğrafya SÖZ 70/72 282,28 493.162

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 275,68 552.562

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 263,11 676.321

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 263,11 676.321

Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 251,79 798.656

Tarih SÖZ 70/72 248,36 837.159

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 247,4 848.091

Gazetecilik SÖZ 40/41 245,36 871.113

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 242,7 901.695

İslami İlimler (İÖ) SÖZ 108/111 229,6 1.051.355

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 223,49 1.119.698

İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 219,03 1.168.046

Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 195,75 1.377.272

Sanat Tarihi SÖZ 70/72 184,31 1.443.222

Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60/16 174,78 1.475.461

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER