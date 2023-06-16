ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Çukurova Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Çukurova Üniversitesi taban puanları 2023, ÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 75/77 365,56 315.037

İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 361,75 332.930

Anestezi (İÖ) TYT 60/62 350,25 393.402

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75/77 344,97 424.623

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 333,4 501.565

Fizyoterapi TYT 70/72 333,3 502.277

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 75/77 332,77 506.050

Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 332,33 509.247

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 329,91 526.933

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 328,28 539.256

Diş Protez Teknolojisi TYT 70/72 326,53 552.811

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 321,66 592.296

Çocuk Gelişimi TYT 75/77 314,25 657.841

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 310,11 696.534

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 80/82 302,51 773.887

Elektrik TYT 60/62 301,39 785.940

İç Mekan Tasarımı TYT 55/57 298,63 815.562

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 55/57 298,55 816.410

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 298,24 819.837

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 297,95 822.989

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 50/52 295,51 850.198

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 293,88 869.049

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 85/88 292,12 889.415

Makine TYT 65/67 288,97 927.249

Yaşlı Bakımı TYT 70/72 288,15 937.295

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 285,57 969.365

Laboratuvar Teknolojisi TYT 55/57 284,48 983.374

Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 283,92 990.587

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 80/82 283,17 1.000.491

Moda Tasarımı TYT 45/47 280,39 1.036.991

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 279,23 1.052.439

İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 55/57 277,04 1.082.291

Elektrik TYT 35/36 276,64 1.087.978

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 55/57 276,37 1.091.644

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 275,93 1.097.885

Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 40/41 273,85 1.127.245

Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 273,66 1.129.820

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 272,7 1.143.806

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 51/53 271,69 1.158.369

Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 268,88 1.200.108

Harita ve Kadastro TYT 50/52 268,36 1.207.748

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 268,34 1.208.075

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 267,93 1.214.429

Makine TYT 35/36 267,75 1.217.113

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 266,33 1.238.820

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 265,03 1.258.763

Elektrik TYT 55/57 262,03 1.306.264

Emlak Yönetimi TYT 55/57 260,54 1.330.718

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 80/82 259,67 1.344.829

Moda Tasarımı (İÖ) TYT 35/36 259,22 1.352.328

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 257,49 1.381.179

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 62/64 256,33 1.400.901

Su Altı Teknolojisi TYT 25/26 256,26 1.402.077

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 255,64 1.412.887

Bilgisayar Teknolojisi TYT 40/41 255,55 1.414.448

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 55/57 255,36 1.417.686

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 252,77 1.462.864

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 40/41 249,93 1.514.080

Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 30/31 246,94 1.569.639

Bahçe Tarımı TYT 40/41 246,48 1.578.556

Makine TYT 60/62 245,5 1.596.977

Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 243,12 1.643.459

Tarım Makineleri TYT 30/31 240,84 1.688.585

Dış Ticaret TYT 50/52 240,28 1.699.729

Madencilik Teknolojisi TYT 20/21 240,23 1.700.794

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 238,98 1.726.552

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45/47 238,95 1.727.206

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 238,88 1.728.529

Organik Tarım TYT 25/26 238,3 1.740.645

Pazarlama TYT 30/31 236,97 1.768.348

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 235,73 1.794.734

Seracılık TYT 25/26 235,05 1.809.230

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 234,89 1.812.693

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 234,28 1.826.019

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 233,76 1.837.177

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 232,97 1.854.499

Bahçe Tarımı TYT 20/21 232,83 1.857.560

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 232,51 1.864.534

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 228,8 1.948.447

Yerel Yönetimler TYT 50/52 228,17 1.963.373

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 38/39 223,82 2.066.177

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 56/58 221,17 2.130.479

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 190/195 420,22 27.255

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 386,55 83.385

Psikoloji EA 80/82 384,49 87.656

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 371,97 115.860

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 40/41 339,17 213.181

İşletme (İngilizce) EA 50/52 336,74 222.294

Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 20/6 323,67 277.749

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60/62 317,16 309.718

İktisat (İngilizce) EA 50/52 314,73 322.410

İşletme EA 100/103 302,94 390.770

Maliye EA 60/62 297,24 428.617

Grafik EA 40/41 293,97 451.256

Spor Yöneticiliği EA 50/52 291,21 471.504

Tarım Ekonomisi EA 45/47 291,2 471.623

İktisat EA 100/103 284,24 526.479

İşletme (İÖ) EA 80/82 277,86 581.101

Maliye (İÖ) EA 60/62 270,11 653.936

Ekonometri (İngilizce) EA 60/62 264,82 708.203

Arkeoloji EA 50/52 261,04 748.853

Ekonometri EA 70/72 256,48 800.120

İşletme EA 40/41 249,57 883.126

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 255/262 511,46 10.763

Diş Hekimliği SAY 100/103 482,1 30.100

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 477,77 33.495

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 465,88 43.123

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 463,8 44.818

Eczacılık SAY 60/62 461,74 46.476

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 70/72 450,03 56.556

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 441,65 64.092

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 436,35 68.930

Jeoloji Mühendisliği SAY 20/1 414,35 90.509

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 70/72 412,52 92.493

Veterinerlik SAY 60/62 390,27 117.428

Hemşirelik SAY 160/164 386,73 121.769

Endüstri Mühendisliği SAY 70/72 386,17 122.463

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 383,18 126.178

Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 80/82 354,49 168.215

Mimarlık SAY 90/93 350,86 174.452

Ebelik SAY 70/72 342,15 190.336

Makine Mühendisliği SAY 50/52 300,44 292.205

İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 50/8 298,79 297.298

Gıda Mühendisliği SAY 30/29 298,77 297.350

Biyomedikal Mühendisliği SAY 60/31 298,28 298.937

Çevre Mühendisliği SAY 20/4 297,99 299.830

Kimya SAY 20/21 296,63 304.198

Bahçe Bitkileri SAY 50/52 288,42 332.196

İstatistik SAY 30/31 280,82 360.591

Biyoloji SAY 50/52 280,58 361.537

Fizik SAY 20/21 278,07 371.807

Tarla Bitkileri SAY 50/52 275,2 383.874

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30/31 265,57 429.250

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30/31 258,38 468.165

Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 257,86 471.116

İstatistik (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 252,06 507.276

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 246,8 544.083

Zootekni SAY 40/41 242,7 575.499

İç Mimarlık (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 239,19 604.813

Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 326,41 223.378

Matematik SAY 60/62 325,16 226.220

Bitki Koruma SAY 50/52 314,14 253.156

Otomotiv Mühendisliği SAY 60/62 311,03 261.546

İç Mimarlık SAY 65/67 304,86 279.039

Maden Mühendisliği SAY 20/4 303,93 281.742

Tekstil Mühendisliği SAY 20/21 303,64 282.536

İnşaat Mühendisliği SAY 80/82 303,52 282.868

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/5 301,6 288.656

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 406,18 17.776

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 45/47 396,5 25.867

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 368,39 65.998

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 344,97 126.401

İlahiyat SÖZ 145/149 335,48 160.396

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 322,47 218.248

İletişim Bilimleri SÖZ 60/62 303,94 326.827

İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 301,35 344.420

Gazetecilik SÖZ 60/62 299,83 355.166

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 272,53 582.583

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 253,41 780.446

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER