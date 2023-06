ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AYBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023, AYBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Uçak Teknolojisi TYT 65/67 354,03 372.413

Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 346,54 415.156

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 338,08 468.899

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 333,58 500.270

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 330,51 522.543

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 326,91 549.882

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 65/67 326,57 552.551

Optisyenlik TYT 65/67 323,79 574.746

Grafik Tasarımı TYT 65/67 321,5 593.582

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 45/47 318,31 621.052

Elektronörofizyoloji TYT 60/62 315,59 645.573

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon TYT 50/52 310,17 695.986

Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 302,21 776.997

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 65/67 298,56 816.322

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 60/62 291,38 898.388

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 289,29 923.422

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 286,77 954.175

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 65/67 278,2 1.066.398

Yaşlı Bakımı TYT 65/67 276,16 1.094.596

İşletme Yönetimi TYT 58/60 258,22 1.369.054

Yerel Yönetimler TYT 80/82 244,68 1.613.054

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji (İngilizce) EA 100/103 400,63 56.473

Hukuk EA 230/236 435,58 14.264

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 60/62 381,08 94.995

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 60/62 350,95 173.430

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 348,38 181.591

Çocuk Gelişimi EA 60/62 342,94 199.750

İşletme (İngilizce) EA 60/62 342,8 200.207

İktisat (İngilizce) EA 60/62 334,85 229.701

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 60/62 332,87 237.680

Maliye (İngilizce) EA 60/62 324,5 274.012

Sosyal Hizmet EA 70/72 319,3 298.953

Finans ve Bankacılık (İngilizce) EA 60/62 316,18 314.745

Sosyoloji EA 60/62 309,8 349.500

Sağlık Yönetimi EA 70/72 304,23 382.701

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70/72 288,87 489.541

Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 288,59 491.619

Finans ve Bankacılık EA 70/72 280,33 559.380

Felsefe EA 70/72 275,15 605.872

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 180/185 515,36 8.780

Tıp (İngilizce) SAY 120/123 511,06 10.993

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 485,53 27.534

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 483,46 29.100

Diş Hekimliği SAY 100/103 482,69 29.661

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 476,61 34.400

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 468,87 40.619

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 460,58 47.520

Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 460,16 47.841

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 447,27 59.022

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 436,37 68.907

Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 432,82 72.159

Mimarlık (İngilizce) SAY 80/82 394,97 111.814

Hemşirelik SAY 160/164 380,16 130.108

Beslenme ve Diyetetik SAY 75/77 363,76 153.428

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 359,37 160.129

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 354,18 168.754SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 346,27 182.651

Matematik (İngilizce) SAY 50/52 343,14 188.519

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 342,77 189.214

Odyoloji SAY 70/72 314,2 253.002

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 351,59 106.234

Tarih SÖZ 80/82 338,67 148.393

İslami İlimler SÖZ 125/129 326,34 199.622

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 301,37 344.221

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 345,98 123.138

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 429,14 14.604

Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 323,42 52.874