YALOVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | YÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 332,79 505.887

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 328,1 540.662

Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60/62 319,88 607.371

Fizyoterapi TYT 75/77 312,83 670.882

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 304,23 755.784

Gemi İnşaatı TYT 40/41 300,22 798.210

Adalet TYT 70/72 300,09 799.599

Aşçılık TYT 60/62 294,46 862.281

Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) TYT 40/41 293,8 869.994

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Erkek) TYT 45/47 293,47 873.728

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 289,56 920.287

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Kız) TYT 20/21 286,84 953.320

Adalet (İÖ) TYT 70/72 279,36 1.050.697

Sosyal Hizmetler TYT 60/62 271,22 1.165.160

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 270,85 1.170.635

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 269,74 1.187.041

Marina ve Yat İşletmeciliği TYT 40/41 269,52 1.190.418

Medya ve İletişim TYT 50/52 261,06 1.322.091

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 260,15 1.337.000

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 259,17 1.353.105

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 258,33 1.367.050

Lojistik TYT 60/62 256,34 1.400.748

Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 253,81 1.444.488

Polimer Teknolojisi TYT 25/26 252,48 1.467.957

Yaşlı Bakımı TYT 70/72 251,01 1.494.345

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65/67 250,85 1.497.265

Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 60/62 250,77 1.498.736

Marina ve Yat İşletmeciliği (İÖ) TYT 30/31 250,41 1.505.357

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 247,68 1.555.677

Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 246,63 1.575.649

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 244,39 1.618.573

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 243,6 1.634.222

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 243,34 1.639.190

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 241,02 1.684.810

Pazarlama TYT 60/62 238,39 1.738.856

Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 237,84 1.750.431

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40/41 237,54 1.756.668

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 236,95 1.768.675

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55/57 233,67 1.839.191

Medya ve İletişim (İÖ) TYT 50/52 232,46 1.865.689

Yerel Yönetimler TYT 50/52 228,75 1.949.627

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 50/52 228,37 1.958.433

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 40/41 226,88 1.993.479

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi TYT 20/21 224,54 2.049.044

Pazarlama (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 240/246 406,81 46.168

Psikoloji EA 60/62 370,91 118.432

Grafik Tasarımı EA 50/52 312,39 334.905

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 305,97 372.075

İşletme (İngilizce) EA 60/62 298,82 417.827

Sosyal Hizmet EA 60/62 296,41 434.238

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 280,6 557.077

Sosyal Hizmet (İÖ) EA 50/52 279,09 570.223

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60/62 271,48 640.485

İşletme EA 60/62 270,95 645.655

İktisat EA 60/62 259,79 762.624

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 253,55 834.481

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 40/41 497,14 19.420

Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 423,18 81.634

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 369,89 144.287

Hemşirelik SAY 70/72 351,37 173.596

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65/67 343,82 187.311

Kimya Mühendisliği SAY 25/26 320,95 236.242

Makine Mühendisliği SAY 50/52 315,75 249.174

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 306,06 275.447

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 30/9 300,06 293.348

İnşaat Mühendisliği SAY 50/21 298,59 297.938

İç Mimarlık SAY 60/62 298,37 298.637

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Yeni Medya ve İletişim SÖZ 60/62 309,96 288.325

İslami İlimler SÖZ 80/82 307,14 305.774

Tarih SÖZ 60/62 290,76 422.975

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 284,8 471.542

İslami İlimler (Arapça) SÖZ 70/72 283,76 480.226

İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 265,69 649.948