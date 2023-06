TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | NKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları 2023, NKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 338,12 468.666

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 331,45 515.684

Fizyoterapi TYT 65/67 318,53 619.057

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 55/57 314,76 653.125

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 305,98 737.614

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 301,69 782.506

Mekatronik TYT 60/62 295,7 848.034

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 294,21 865.220

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 284,59 981.856

Grafik Tasarımı TYT 40/41 282,04 1.014.922

Aşçılık TYT 40/41 280,45 1.036.117

Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 278,78 1.058.524

Elektrik TYT 50/52 277,7 1.073.278

Makine TYT 50/52 275,83 1.099.256

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 275,4 1.105.188

Şarap Üretim Teknolojisi TYT 20/21 273,58 1.131.029

Sosyal Hizmetler TYT 60/62 273,22 1.136.115

Tapu ve Kadastro TYT 35/36 270,04 1.182.542

Lojistik TYT 70/72 266,84 1.231.017

Gıda Teknolojisi TYT 80/82 266,21 1.240.664

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 265,07 1.258.255

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 263,98 1.275.193

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 263,38 1.284.651

Makine TYT 60/62 262,77 1.294.368

Dış Ticaret TYT 70/72 262,41 1.300.262

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 261,59 1.313.523

Yaşlı Bakımı TYT 55/57 260,53 1.330.797

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 30/31 259,54 1.346.969

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 80/82 258,83 1.358.793

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 256,26 1.402.179

Elektrik (İÖ) TYT 40/41 256,05 1.405.801

Otomotiv Teknolojisi TYT 60/62 255,14 1.421.357

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 254,88 1.425.922

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 254,37 1.434.783

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 253,94 1.442.150

İnşaat Teknolojisi TYT 65/67 253,05 1.457.949

Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 40/41 252,66 1.464.888

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 252,12 1.474.544

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 249,79 1.516.542

İşletme Yönetimi TYT 80/82 249,41 1.523.571

Sosyal Güvenlik TYT 45/47 247,42 1.560.438

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 243,65 1.633.292

Lojistik TYT 60/62 243,32 1.639.657

Otomotiv Teknolojisi TYT 45/47 242,47 1.656.265

Tarım Makineleri TYT 25/26 242,46 1.656.362

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 241,77 1.670.025

Elektrik TYT 60/62 240,5 1.695.368

Makine TYT 45/47 240 1.705.559

Yapı Denetimi TYT 45/47 239,83 1.708.907

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 239,78 1.710.122

Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 239,47 1.716.346

Makine TYT 60/62 237,34 1.760.770

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 236,88 1.770.203

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 236,74 1.773.197

Bilgi Yönetimi TYT 35/36 236,5 1.778.415

Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 235,18 1.806.552

İşletme Yönetimi TYT 50/52 234,11 1.829.584

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 49/51 233,8 1.836.324

Lojistik (İÖ) TYT 60/62 233,78 1.836.849

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 233,53 1.842.345

Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 233,34 1.846.375

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 233,24 1.848.597

Seracılık TYT 30/31 232,24 1.870.556

Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 232,06 1.874.664

Yerel Yönetimler TYT 50/52 231,78 1.880.882

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 230,59 1.907.583

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 40/41 230,03 1.920.131

Dış Ticaret TYT 55/57 228,66 1.951.762

Gıda Teknolojisi TYT 60/62 227,76 1.972.686

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 35/36 227,47 1.979.467

Pazarlama TYT 50/52 227,21 1.985.666

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 47/49 226,74 1.996.867

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 226,19 2.009.859

Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 224,57 2.048.507

İşletme Yönetimi TYT 25/26 223,93 2.063.589

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 223,62 2.071.017

Kooperatifçilik TYT 20/21 222,36 2.101.668

Maliye TYT 50/52 222,14 2.106.890

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 49/51 220,77 2.140.469

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 57/59 220,38 2.150.174

Deri Teknolojisi TYT 20/21 219,8 2.164.720

İşletme Yönetimi TYT 37/38 217,06 2.232.628

İşletme Yönetimi TYT 30/31 215,26 2.277.326

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 120/123 408,09 44.120

Psikoloji EA 60/62 370,76 118.828

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 279 571.107

Uluslararası İlişkiler EA 60/62 278,92 571.785

Tarım Ekonomisi EA 40/41 277,78 581.876

İşletme EA 60/62 273,16 624.572

Sosyoloji EA 60/62 268,63 668.771

Maliye EA 60/62 266,52 690.389

İktisat EA 60/62 263,89 718.098

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 251 865.383

Arkeoloji EA 40/41 246 927.595

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 120/123 496,3 19.935

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 412,26 92.803

Veterinerlik SAY 60/62 399,65 106.439

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 391,08 116.413

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 346,57 182.118

Hemşirelik SAY 100/103 343,6 187.702

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/41 330,03 215.302

Mimarlık SAY 80/82 318,89 241.302

Makine Mühendisliği SAY 60/62 314,72 251.726

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 312,02 258.848

Çevre Mühendisliği SAY 20/1 305,4 277.433

İnşaat Mühendisliği SAY 40/8 303,98 281.593

Gıda Mühendisliği SAY 30/9 300,55 291.869

Biyomedikal Mühendisliği SAY 40/12 300,01 293.510

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60/34 298,29 298.885

Tekstil Mühendisliği SAY 20/17 298,13 299.406

Kimya SAY 20/21 288,1 333.286

Matematik SAY 50/52 287,47 335.565

Bitki Koruma SAY 40/41 281,53 357.764

Biyoloji SAY 20/21 273,61 390.966

Fizik SAY 20/21 260,73 454.804

Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 258,67 466.491

Tarla Bitkileri SAY 30/31 258,58 466.981

Bahçe Bitkileri SAY 25/26 256,07 481.764

Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 253,86 495.711

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 50/52 250,75 515.941

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20/21 245,79 551.557

Tarımsal Biyoteknoloji SAY 25/26 242,3 578.803

Zootekni SAY 20/21 242,13 580.146

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 20/21 320,41 228.608

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 311,94 276.002

Coğrafya SÖZ 60/62 303,62 328.976

İlahiyat SÖZ 108/111 303,37 330.699

Tarih SÖZ 70/72 295,85 383.780

İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 264,38 663.186

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 245,54 869.081

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 234,27 998.655

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 384,32 29.430

Alman Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 316,65 55.666

Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 306,09 60.008