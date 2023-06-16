KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023, KKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 70/72 342,85 437.861
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 339,38 460.108
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40/41 324,41 569.785
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 317,31 629.858
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 316,42 637.895
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 313,22 667.375
- Diş Protez Teknolojisi TYT 70/72 311,52 683.205
- Adalet TYT 70/72 305,69 740.555
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 303,09 767.802
- Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) TYT 60/62 302,78 771.078
- Makine TYT 56/58 296,31 841.133
- Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 112/115 285,96 964.410
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 285,83 966.075
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 285,01 976.662
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 282,54 1.008.411
- Elektrik TYT 60/62 281,21 1.025.936
- Elektrik (Uzaktan Öğretim) TYT 111/114 281,13 1.027.050
- Çocuk Gelişimi TYT 80/82 278,33 1.064.694
- Grafik Tasarımı TYT 65/67 278,18 1.066.683
- İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 274,65 1.115.695
- Makine (İÖ) TYT 55/57 271,66 1.158.806
- Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 270,98 1.168.664
- Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 270,59 1.174.386
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 264,36 1.269.223
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 115/118 260,89 1.324.842
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 50/52 259,9 1.341.114
- Sosyal Hizmetler TYT 50/52 259,36 1.349.929
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 113/116 259,26 1.351.770
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 259,15 1.353.467
- İnşaat Teknolojisi TYT 65/67 258,77 1.359.713
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 258,75 1.360.154
- Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 258,29 1.367.780
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 255,39 1.417.153
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 65/67 251,84 1.479.522
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 250,85 1.497.237
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 250,24 1.508.279
- Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.51) TYT 25/26 249,25 1.526.492
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 243,44 1.637.332
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 241,14 1.682.465
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 237,89 1.749.337
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 46/48 237,29 1.761.658
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 236,2 1.784.661
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 48/50 234,46 1.822.209
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 230,87 1.901.162
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 65/67 229,98 1.921.250
- Organik Tarım TYT 45/47 226,41 2.004.614
- Mantarcılık TYT 30/31 223,77 2.067.283
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 223,42 2.075.936
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 223,07 2.084.472
- İşletme Yönetimi TYT 60/62 222,85 2.089.853
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 50/52 220,4 2.149.584
- Yerel Yönetimler TYT 30/31 220,12 2.156.642
- Pazarlama TYT 20/21 219,28 2.177.820
- Emlak Yönetimi TYT 60/62 214 2.308.754
- İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 200/205 411,08 39.504
- Hukuk (İÖ) EA 180/185 400,93 55.950
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 369,31 122.360
- Psikoloji EA 40/41 366,85 128.558
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 354,31 163.257
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60/62 336,11 224.779
- Çocuk Gelişimi EA 70/72 324,56 273.740
- Sosyal Hizmet EA 60/62 299,5 413.296
- Maliye EA 60/62 280,97 553.895
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 271,85 637.030
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 269,61 658.899
- Spor Yöneticiliği EA 50/52 262,29 735.081
- Sosyoloji EA 60/62 255,01 817.223
- Uluslararası İlişkiler EA 80/82 252,01 852.966
- İşletme EA 90/93 247,64 907.038
- İktisat EA 80/82 247,01 914.941
- Felsefe EA 40/41 228,52 1.166.120
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 228,13 1.171.779
- Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 224,11 1.229.433
- Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 50/52 223,59 1.236.847
- Maliye (İÖ) EA 60/62 221,52 1.266.490
- Ekonometri EA 35/36 220,56 1.280.287
- İktisat (İÖ) EA 40/41 219,96 1.288.914
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 160/164 494,3 21.267
- Diş Hekimliği SAY 100/103 474,75 35.899
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 409,66 95.554
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 406,43 99.053
- Veterinerlik SAY 100/103 391,77 115.615
- Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 377,65 133.451
- Hemşirelik SAY 100/103 354,42 168.338
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 348,8 178.047
- Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 321,62 234.616
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 317,92 243.676
- Makine Mühendisliği SAY 70/72 309,84 264.810
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 305,08 278.431
- Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 302,85 284.843
- Biyomühendislik SAY 20/3 300,61 291.706
- Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 50/52 299,83 294.022
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/7 299,54 294.973
- İnşaat Mühendisliği SAY 70/22 299,47 295.161
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 298,69 297.592
- Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60/25 298,09 299.527
- Matematik SAY 60/62 287,2 336.581
- Kimya SAY 20/21 276,56 378.104
- İstatistik SAY 30/31 272,94 393.950
- Biyoloji SAY 25/26 261,87 448.485
- Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 253,94 495.212
- Fizik SAY 20/21 250,98 514.409
- Aktüerya Bilimleri SAY 40/41 231,04 681.261
- Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 405,6 18.206
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 394,45 27.971
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 382,26 42.745
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 352,85 102.685
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 310,74 283.481
- İslami İlimler SÖZ 99/102 294,64 392.878
- Tarih SÖZ 70/72 286,56 456.863
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 274,54 563.313
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 11/11 265,46 652.256
- Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 244,6 879.833
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 375,49 32.600
- Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 295,04 64.614
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 259,18 80.873
- Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) DİL 50/52 249,17 85.805
- Farsça Mütercim ve Tercümanlık DİL 20/18 156,74 122.795
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) DİL 2/— – —