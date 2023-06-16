DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | DEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023, DEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 370,27 293.890

Anestezi TYT 60/62 367,83 304.580

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 365,64 314.675

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 70/72 352,61 380.111

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 346,46 415.621

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 344,1 430.031

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 342,91 437.445

Adalet TYT 100/103 341,01 449.612

Mekatronik TYT 55/57 338,7 464.802

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 336,02 482.969

Odyometri TYT 60/62 331,53 515.144

Radyoterapi TYT 60/62 326,68 551.649

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40/41 322,32 586.833

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 322,08 588.782

Makine TYT 65/67 319,26 612.751

Mekatronik (İÖ) TYT 55/57 318,49 619.421

Nükleer Tıp Teknikleri TYT 40/41 317,47 628.415

Elektrik TYT 60/62 317,45 628.579

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 311,4 684.284

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 50/52 307,41 723.105

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 307,28 724.364

Bilgisayar Teknolojisi TYT 60/62 307,09 726.332

Harita ve Kadastro TYT 60/62 305,44 743.127

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 85/88 302,05 778.705

Makine (İÖ) TYT 65/67 300,65 793.749

Elektronik Teknolojisi TYT 65/67 298,57 816.267

Kimya Teknolojisi TYT 65/67 298,09 821.509

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 70/72 297,23 830.880

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 294,72 859.325

Elektrik (İÖ) TYT 60/62 293,9 868.861

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 293,66 871.557

Pazarlama TYT 70/72 293,13 877.709

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 85/88 292,86 880.758

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 291,2 900.567

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 287,79 941.725

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 285,86 965.672

Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 60/62 285,47 970.635

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60/62 284,96 977.318

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 65/67 283,17 1.000.519

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 282,26 1.012.114

Elektronik Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 281,65 1.020.036

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 85/88 281,18 1.026.313

Yerel Yönetimler TYT 70/72 279,19 1.052.954

Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 278,86 1.057.467

Tekstil Teknolojisi TYT 50/52 278,32 1.064.863

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 50/52 276,84 1.085.213

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 85/88 276,75 1.086.389

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 90/93 274,91 1.112.017

Pazarlama (İÖ) TYT 70/72 273,2 1.136.473

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 273,13 1.137.427

Madencilik Teknolojisi TYT 30/31 271,57 1.160.055

Makine Resim ve Konstrüksiyonu (İÖ) TYT 50/52 270,46 1.176.344

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 65/67 270,23 1.179.743

Sondaj Teknolojisi TYT 25/26 269,13 1.196.292

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50/52 267,86 1.215.440

İş Makineleri Operatörlüğü TYT 40/41 266,88 1.230.421

Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 65/67 264,55 1.266.317

Tarımsal İşletmecilik TYT 60/62 263,52 1.282.496

Yapı Tesisat Teknolojisi TYT 60/62 258,69 1.361.134

Kültürel Miras ve Turizm TYT 60/62 256,95 1.390.319

Geoteknik TYT 40/41 256,64 1.395.684

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 254,98 1.424.278

Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 252,13 1.474.227

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 251,84 1.479.478

Döküm TYT 50/52 251,56 1.484.481

Endüstriyel Cam ve Seramik TYT 25/26 247,59 1.557.352

Tarımsal İşletmecilik (İÖ) TYT 60/62 246,35 1.581.030

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 40/41 238,87 1.728.761

Elektrik (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 234,13 1.829.259

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

Makine Resim ve Konstrüksiyonu (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 3/— #DEĞER! Dolmadı

Yapı Tesisat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 460/472 436,99 13.564

Psikoloji EA 100/103 416,99 31.270

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 80/82 390,06 76.170

Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 383,63 89.499

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 382,52 91.843

İşletme (İngilizce) EA 100/103 372,91 113.663

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 371,78 116.304

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 60/62 367,08 127.989

İktisat (İngilizce) EA 80/82 357,96 152.664

Lojistik Yönetimi (İngilizce) EA 40/41 351,65 171.215

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) EA 70/72 351,18 172.736

İşletme EA 170/175 332,98 237.256

Sosyoloji EA 60/62 321,91 286.048

İktisat EA 170/175 316,49 313.058

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 60/62 315,83 316.547

Uluslararası Ticaret EA 60/62 315,47 318.467

Kamu Yönetimi EA 100/103 310,94 342.978

Maliye EA 120/123 310,78 343.902

İşletme (İÖ) EA 150/154 304,84 378.991

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100/103 299,04 416.404

İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA 15/15 295,18 442.818

Turizm İşletmeciliği EA 60/62 294,69 446.204

İktisat (İÖ) EA 140/144 293,48 454.701

Maliye (İÖ) EA 100/103 290,46 477.217

Ekonometri EA 100/103 286,78 505.855

Felsefe EA 60/62 286,35 509.232

Kamu Yönetimi (İÖ) EA 90/93 286,34 509.280

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 90/93 280,08 561.574

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA 15/15 279,39 567.639

Arkeoloji EA 60/62 279,38 567.711

Rekreasyon EA 30/31 274,59 611.165

Ekonometri (KKTC Uyruklu) EA 1/1 272,49 630.838

Turizm İşletmeciliği EA 60/62 272 635.543

Ekonometri (İÖ) EA 90/93 270,57 649.371

Arkeoloji (İÖ) EA 50/52 263 727.555

Müzecilik EA 40/41 262,81 729.562

İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA 15/15 262,74 730.265

Turizm İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) EA 1/1 234,84 1.076.937

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 270/277 518,96 7.173

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 502,66 15.816

Diş Hekimliği SAY 70/72 487,43 26.136

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 467,56 41.759

Endüstri Mühendisliği SAY 90/93 454,15 52.933

Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 443,52 62.345

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70/72 435,44 69.738

Makine Mühendisliği SAY 90/93 432,11 72.820

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 418,86 85.869

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 414,15 90.743

Mimarlık SAY 115/118 407,88 97.456

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 400,81 105.164

Veterinerlik (Kiraz) SAY 60/62 400,38 105.680

Bilgisayar Bilimleri SAY 60/62 396,88 109.662

Hemşirelik SAY 220/226 387,25 121.110

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70/72 375,28 136.786

Matematik (İngilizce) SAY 70/72 350 175.956

Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) SAY 2/1 349,86 176.200

İnşaat Mühendisliği SAY 90/93 349,24 177.288

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 346,34 182.518

Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 332,82 209.280

Tekstil Mühendisliği SAY 40/41 331,23 212.740

Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 330,08 215.188

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 329,08 217.423

İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 326,46 223.266

İstatistik SAY 70/72 315,52 249.708

Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/21 312,66 257.103

Kimya SAY 80/82 306,47 274.295

Biyoloji SAY 40/41 305,54 277.023

Jeofizik Mühendisliği SAY 20/4 303,18 283.898

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/12 301,57 288.750

Maden Mühendisliği SAY 40/41 301,41 289.265

Jeoloji Mühendisliği SAY 20/6 298,19 299.222

Çevre Mühendisliği SAY 80/55 298,17 299.305

Fizik SAY 50/52 290,07 326.355

Şehir ve Bölge Planlama SAY 90/93 287,9 334.005

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80/82 420,59 9.656

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 409,42 15.602

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 397,47 24.946

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 394,64 27.778

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80/82 394,34 28.089

Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 387,08 36.349

Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 386,86 36.639

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 379,07 47.496

Çizgi Film ve Animasyon SÖZ 50/52 373,58 56.484

Film Tasarımı ve Yönetmenliği SÖZ 35/36 370,47 62.048

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70/72 369,83 63.270

Film Tasarımı ve Yazarlığı SÖZ 40/41 360,63 82.612

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 359,82 84.501

Tarih SÖZ 60/62 356,24 93.551

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi SÖZ 35/36 351,22 107.322

Fotoğraf SÖZ 35/36 340,16 143.088

İlahiyat SÖZ 162/167 335,87 158.879

Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 331,28 177.561

Film Tasarımı ve Yazarlığı (KKTC Uyruklu) SÖZ 2/2 312,82 270.776

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/1 308,32 298.427

İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 299,04 360.828

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 18/18 288,85 438.208

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 263,93 667.877

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER