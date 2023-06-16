DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | DEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023, DEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 370,27 293.890
Anestezi TYT 60/62 367,83 304.580
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 365,64 314.675
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 70/72 352,61 380.111
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 346,46 415.621
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 344,1 430.031
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 342,91 437.445
Adalet TYT 100/103 341,01 449.612
Mekatronik TYT 55/57 338,7 464.802
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 336,02 482.969
Odyometri TYT 60/62 331,53 515.144
Radyoterapi TYT 60/62 326,68 551.649
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40/41 322,32 586.833
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 322,08 588.782
Makine TYT 65/67 319,26 612.751
Mekatronik (İÖ) TYT 55/57 318,49 619.421
Nükleer Tıp Teknikleri TYT 40/41 317,47 628.415
Elektrik TYT 60/62 317,45 628.579
İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 311,4 684.284
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 50/52 307,41 723.105
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 307,28 724.364
Bilgisayar Teknolojisi TYT 60/62 307,09 726.332
Harita ve Kadastro TYT 60/62 305,44 743.127
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 85/88 302,05 778.705
Makine (İÖ) TYT 65/67 300,65 793.749
Elektronik Teknolojisi TYT 65/67 298,57 816.267
Kimya Teknolojisi TYT 65/67 298,09 821.509
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 70/72 297,23 830.880
İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 294,72 859.325
Elektrik (İÖ) TYT 60/62 293,9 868.861
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 293,66 871.557
Pazarlama TYT 70/72 293,13 877.709
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 85/88 292,86 880.758
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 291,2 900.567
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 287,79 941.725
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 285,86 965.672
Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 60/62 285,47 970.635
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60/62 284,96 977.318
Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 65/67 283,17 1.000.519
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 282,26 1.012.114
Elektronik Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 281,65 1.020.036
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 85/88 281,18 1.026.313
Yerel Yönetimler TYT 70/72 279,19 1.052.954
Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 278,86 1.057.467
Tekstil Teknolojisi TYT 50/52 278,32 1.064.863
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 50/52 276,84 1.085.213
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 85/88 276,75 1.086.389
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 90/93 274,91 1.112.017
Pazarlama (İÖ) TYT 70/72 273,2 1.136.473
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 273,13 1.137.427
Madencilik Teknolojisi TYT 30/31 271,57 1.160.055
Makine Resim ve Konstrüksiyonu (İÖ) TYT 50/52 270,46 1.176.344
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 65/67 270,23 1.179.743
Sondaj Teknolojisi TYT 25/26 269,13 1.196.292
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50/52 267,86 1.215.440
İş Makineleri Operatörlüğü TYT 40/41 266,88 1.230.421
Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 65/67 264,55 1.266.317
Tarımsal İşletmecilik TYT 60/62 263,52 1.282.496
Yapı Tesisat Teknolojisi TYT 60/62 258,69 1.361.134
Kültürel Miras ve Turizm TYT 60/62 256,95 1.390.319
Geoteknik TYT 40/41 256,64 1.395.684
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 254,98 1.424.278
Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 252,13 1.474.227
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 251,84 1.479.478
Döküm TYT 50/52 251,56 1.484.481
Endüstriyel Cam ve Seramik TYT 25/26 247,59 1.557.352
Tarımsal İşletmecilik (İÖ) TYT 60/62 246,35 1.581.030
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 40/41 238,87 1.728.761
Elektrik (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 234,13 1.829.259
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
Makine Resim ve Konstrüksiyonu (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 3/— #DEĞER! Dolmadı
Yapı Tesisat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 460/472 436,99 13.564
- Psikoloji EA 100/103 416,99 31.270
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 80/82 390,06 76.170
- Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 383,63 89.499
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 382,52 91.843
- İşletme (İngilizce) EA 100/103 372,91 113.663
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 371,78 116.304
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 60/62 367,08 127.989
- İktisat (İngilizce) EA 80/82 357,96 152.664
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) EA 40/41 351,65 171.215
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) EA 70/72 351,18 172.736
- İşletme EA 170/175 332,98 237.256
- Sosyoloji EA 60/62 321,91 286.048
- İktisat EA 170/175 316,49 313.058
- Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 60/62 315,83 316.547
- Uluslararası Ticaret EA 60/62 315,47 318.467
- Kamu Yönetimi EA 100/103 310,94 342.978
- Maliye EA 120/123 310,78 343.902
- İşletme (İÖ) EA 150/154 304,84 378.991
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100/103 299,04 416.404
- İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA 15/15 295,18 442.818
- Turizm İşletmeciliği EA 60/62 294,69 446.204
- İktisat (İÖ) EA 140/144 293,48 454.701
- Maliye (İÖ) EA 100/103 290,46 477.217
- Ekonometri EA 100/103 286,78 505.855
- Felsefe EA 60/62 286,35 509.232
- Kamu Yönetimi (İÖ) EA 90/93 286,34 509.280
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 90/93 280,08 561.574
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA 15/15 279,39 567.639
- Arkeoloji EA 60/62 279,38 567.711
- Rekreasyon EA 30/31 274,59 611.165
- Ekonometri (KKTC Uyruklu) EA 1/1 272,49 630.838
- Turizm İşletmeciliği EA 60/62 272 635.543
- Ekonometri (İÖ) EA 90/93 270,57 649.371
- Arkeoloji (İÖ) EA 50/52 263 727.555
- Müzecilik EA 40/41 262,81 729.562
- İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA 15/15 262,74 730.265
- Turizm İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) EA 1/1 234,84 1.076.937
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 270/277 518,96 7.173
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 502,66 15.816
- Diş Hekimliği SAY 70/72 487,43 26.136
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 467,56 41.759
- Endüstri Mühendisliği SAY 90/93 454,15 52.933
- Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 443,52 62.345
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70/72 435,44 69.738
- Makine Mühendisliği SAY 90/93 432,11 72.820
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 418,86 85.869
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 414,15 90.743
- Mimarlık SAY 115/118 407,88 97.456
- Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 400,81 105.164
- Veterinerlik (Kiraz) SAY 60/62 400,38 105.680
- Bilgisayar Bilimleri SAY 60/62 396,88 109.662
- Hemşirelik SAY 220/226 387,25 121.110
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70/72 375,28 136.786
- Matematik (İngilizce) SAY 70/72 350 175.956
- Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) SAY 2/1 349,86 176.200
- İnşaat Mühendisliği SAY 90/93 349,24 177.288
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 346,34 182.518
- Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 332,82 209.280
- Tekstil Mühendisliği SAY 40/41 331,23 212.740
- Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 330,08 215.188
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 329,08 217.423
- İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 326,46 223.266
- İstatistik SAY 70/72 315,52 249.708
- Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/21 312,66 257.103
- Kimya SAY 80/82 306,47 274.295
- Biyoloji SAY 40/41 305,54 277.023
- Jeofizik Mühendisliği SAY 20/4 303,18 283.898
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/12 301,57 288.750
- Maden Mühendisliği SAY 40/41 301,41 289.265
- Jeoloji Mühendisliği SAY 20/6 298,19 299.222
- Çevre Mühendisliği SAY 80/55 298,17 299.305
- Fizik SAY 50/52 290,07 326.355
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 90/93 287,9 334.005
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80/82 420,59 9.656
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 409,42 15.602
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 397,47 24.946
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 394,64 27.778
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80/82 394,34 28.089
- Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 387,08 36.349
- Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 386,86 36.639
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 379,07 47.496
- Çizgi Film ve Animasyon SÖZ 50/52 373,58 56.484
- Film Tasarımı ve Yönetmenliği SÖZ 35/36 370,47 62.048
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70/72 369,83 63.270
- Film Tasarımı ve Yazarlığı SÖZ 40/41 360,63 82.612
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 359,82 84.501
- Tarih SÖZ 60/62 356,24 93.551
- Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi SÖZ 35/36 351,22 107.322
- Fotoğraf SÖZ 35/36 340,16 143.088
- İlahiyat SÖZ 162/167 335,87 158.879
- Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 331,28 177.561
- Film Tasarımı ve Yazarlığı (KKTC Uyruklu) SÖZ 2/2 312,82 270.776
- Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/1 308,32 298.427
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 299,04 360.828
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 18/18 288,85 438.208
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 263,93 667.877
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 453,02 8.896
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90/93 447,19 10.061
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 420,1 17.186
- Dilbilimi DİL 60/62 393,46 26.142
- Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 60/62 385,32 29.077
- Fransızca Öğretmenliği DİL 50/52 381,24 30.557
- Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 30/31 370,51 34.464
- Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 292,21 65.877