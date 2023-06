MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Mersin Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Mersin Üniversitesi taban puanları 2023, MEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 70/72 361,93 332.024

İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 359,49 343.926

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 341,2 448.302

Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 335,79 484.688

Ameliyathane Hizmetleri TYT 65/67 328,98 533.919

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 328,84 534.940

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 322,4 586.181

Optisyenlik TYT 50/52 320,05 605.896

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 318,72 617.460

Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) TYT 80/82 311,12 687.002

Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 75/77 310,06 697.104

Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60/62 309,93 698.316

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 306,69 730.384

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 306,4 733.318

Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45/47 301,61 783.430

Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 301,17 788.258

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 50/52 298,16 820.788

Sosyal Hizmetler TYT 60/62 295,45 850.821

Elektrik TYT 65/67 290,92 903.840

Aşçılık TYT 55/57 290,06 914.134

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 65/67 288,83 929.039

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.52) TYT 50/52 288,28 935.725

Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) TYT 40/41 287,33 947.382

Makine TYT 50/52 287,18 949.201

Lojistik TYT 70/72 286,71 954.919

Harita ve Kadastro TYT 60/62 286,44 958.476

Yaşlı Bakımı TYT 70/72 285,17 974.448

Dış Ticaret TYT 70/72 284,07 988.615

Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 281,13 1.026.950

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 279,94 1.042.923

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 279,04 1.055.087

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 278,62 1.060.617

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 277,31 1.078.766

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 276,56 1.089.029

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 275,27 1.106.997

Kimya Teknolojisi TYT 45/47 273,71 1.129.093

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70/72 273,32 1.134.769

İnşaat Teknolojisi TYT 65/67 272,83 1.141.818

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 272,52 1.146.238

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 271,59 1.159.757

İşletme Yönetimi TYT 65/67 269,86 1.185.422

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30/31 268,63 1.203.789

Makine (İÖ) TYT 30/31 267,06 1.227.588

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 90/93 267,01 1.228.422

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 266,21 1.240.667

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 263,76 1.278.741

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65/67 263,33 1.285.503

Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 45/47 262,29 1.302.110

Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 60/62 261,89 1.308.446

Lojistik (İÖ) TYT 65/67 257,61 1.379.110

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 67/69 255,57 1.414.100

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 255,31 1.418.564

Dış Ticaret (İÖ) TYT 60/62 254,92 1.425.263

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 55/57 253,11 1.456.758

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 253,05 1.457.963

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 252,6 1.465.840

Pazarlama TYT 60/62 252,1 1.474.913

İşletme Yönetimi TYT 60/62 251,06 1.493.341

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40/41 250,87 1.496.835

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 65/67 250,26 1.508.068

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 65/67 249,78 1.516.773

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) TYT 60/62 247,67 1.555.867

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 55/57 245,94 1.588.912

Mobilya ve Dekorasyon TYT 50/52 244,68 1.612.969

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 55/57 243,83 1.629.639

Bahçe Tarımı TYT 30/31 243,5 1.636.114

Bahçe Tarımı TYT 49/51 242,48 1.656.027

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 242 1.665.540

Fidan Yetiştiriciliği TYT 35/36 241,46 1.676.167

Turizm Animasyonu TYT 40/41 240,2 1.701.413

İşletme Yönetimi TYT 40/41 239,87 1.708.078

Bahçe Tarımı TYT 30/31 238,22 1.742.381

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 238,13 1.744.285

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50/52 235,67 1.795.977

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 235,63 1.796.875

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 65/67 234,71 1.816.872

Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 66/68 233,42 1.844.626

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 233,13 1.850.908

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 232,87 1.856.587

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 231,94 1.877.358

Pazarlama (İÖ) TYT 54/56 231,61 1.884.608

Pazarlama TYT 25/26 231,16 1.894.689

İşletme Yönetimi TYT 50/52 230,54 1.908.678

Organik Tarım TYT 40/41 229,44 1.933.850

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 226,27 2.007.910

Yerel Yönetimler TYT 55/57 222,78 2.091.497

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 217,73 2.215.978

Mobilya ve Dekorasyon (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

Optisyenlik (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 381,17 94.783

Psikoloji EA 90/93 374,78 109.254

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 362,03 141.363

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 30/31 328,67 255.314

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 20/21 320,17 294.589

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 40/41 300,11 409.288

Uluslararası İlişkiler EA 60/62 296,6 432.924

Sağlık Yönetimi EA 70/72 291,73 467.481

Maliye EA 60/62 287,14 503.006

İşletme EA 80/82 286,27 509.911

Sosyoloji EA 60/62 283,28 534.358

İktisat EA 80/82 272,49 630.911

Kamu Yönetimi EA 80/82 267,76 677.620

Turizm İşletmeciliği EA 60/62 266,69 688.578

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 258,82 773.554

Felsefe EA 60/62 253,09 839.978

Arkeoloji EA 40/41 251,45 859.776

Takı Tasarımı EA 30/31 229,4 1.153.453

Sosyoloji (KKTC Uyruklu) EA 1/1 224,65 1.221.546

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 220/226 506,26 13.597

Diş Hekimliği SAY 85/88 478,46 32.954

Eczacılık SAY 90/93 459,65 48.299

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 432,42 72.529

Bilgisayar Mühendisliği SAY 75/77 428,33 76.467

Hemşirelik SAY 180/185 377,49 133.656

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75/77 364,43 152.394

Ebelik SAY 80/82 333,55 207.760

Mimarlık SAY 90/93 325,61 225.168

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 324,14 228.676

Makine Mühendisliği SAY 70/72 322,44 232.662

Matematik SAY 60/62 316,59 247.065

Kimya Mühendisliği SAY 30/31 312 258.899

Harita Mühendisliği SAY 30/4 306,97 272.921

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/6 299,16 296.139

Gıda Mühendisliği SAY 20/8 298,73 297.471

İnşaat Mühendisliği SAY 70/41 298,08 299.569

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 50/52 292,9 316.514

Kimya SAY 20/21 292,33 318.447

Biyoloji SAY 30/31 279,59 365.613

Fizik SAY 20/21 274,86 385.399

Biyoteknoloji SAY 30/31 270,33 405.989

Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 70/72 247,35 540.013

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 239,51 602.054

Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 403,55 19.721

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 391,32 31.265

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 379,02 47.560

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 365,53 71.878

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 336,91 154.841

İslami İlimler SÖZ 70/72 321,2 224.614

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 320,86 226.346

Tarih SÖZ 70/72 313,35 267.646

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 301,95 340.243

Gazetecilik SÖZ 70/72 297,11 374.423

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 285,12 468.893

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 273,93 569.119

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 422,75 16.393

İngiliz Dilbilimi (İngilizce) DİL 60/62 377,94 31.756

Turizm Rehberliği DİL 60/62 337,79 47.068

Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 336,91 47.416

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 35/36 329,28 50.468