ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÇOMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları 2023, ÇOMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 353,19 376.936
- Anestezi TYT 70/72 352,84 378.787
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 351,54 386.103
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 335,56 486.268
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 326,17 555.623
- Gemi İnşaatı TYT 50/52 316,93 633.325
- Grafik Tasarımı TYT 60/62 316,8 634.517
- Eczane Hizmetleri TYT 30/31 313,88 661.167
- Elektronörofizyoloji TYT 55/57 311,65 681.990
- Çocuk Gelişimi TYT 75/77 306,04 737.023
- Biyokimya TYT 44/46 303,58 762.633
- İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 302,9 769.815
- Adalet TYT 60/62 300,66 793.676
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 38/39 300,51 795.160
- Makine TYT 50/52 298,1 821.437
- Laboratuvar Teknolojisi TYT 60/62 292,91 880.143
- Çocuk Gelişimi TYT 50/52 289,67 918.884
- Laboratuvar Teknolojisi TYT 35/36 289,01 926.768
- Elektrik TYT 60/62 287,06 950.627
- Mekatronik TYT 40/41 286,39 959.123
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 40/41 283,52 995.904
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 30/31 279,57 1.047.878
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 50/52 278,87 1.057.366
- Adalet (İÖ) TYT 50/52 277,89 1.070.721
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 59/61 277,62 1.074.416
- Su Altı Teknolojisi TYT 25/26 277,56 1.075.187
- İşletme Yönetimi TYT 70/72 276,48 1.090.081
- Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 276,09 1.095.648
- Spor Yönetimi TYT 50/52 275,07 1.109.782
- Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 274,95 1.111.385
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 273,45 1.132.884
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 70/72 272,97 1.139.712
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 271,68 1.158.476
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 271,58 1.159.955
- Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 65/67 271,32 1.163.760
- Elektrik TYT 40/41 270,2 1.180.275
- İnşaat Teknolojisi TYT 90/93 269,58 1.189.467
- Makine TYT 50/52 268,89 1.199.910
- Spor Yönetimi TYT 40/41 268,76 1.201.906
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 55/57 264,82 1.262.026
- Elektronik Teknolojisi TYT 25/26 263,91 1.276.287
- Gıda Teknolojisi TYT 55/57 263,91 1.276.303
- Bitki Koruma TYT 50/52 263,52 1.282.494
- Turist Rehberliği TYT 60/62 261,27 1.318.608
- Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 260,35 1.333.726
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 260,26 1.335.197
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 259,55 1.346.817
- Yerel Yönetimler TYT 60/62 259,46 1.348.324
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 258,59 1.362.689
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 258,47 1.364.766
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 257,3 1.384.414
- Sondaj Teknolojisi TYT 25/26 254,67 1.429.493
- Dış Ticaret TYT 45/47 254,41 1.434.116
- Lojistik TYT 60/62 253,7 1.446.334
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 253,34 1.452.741
- Spor Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 252,92 1.460.188
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 252,76 1.463.001
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 252,27 1.471.774
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 53/55 249,55 1.520.834
- Maliye TYT 80/82 249,08 1.529.574
- Dış Ticaret TYT 50/52 247,91 1.551.411
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 45/47 247,62 1.556.699
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 243,29 1.640.259
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 242,12 1.663.283
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 241,84 1.668.663
- Madencilik Teknolojisi TYT 30/31 240,94 1.686.445
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50/52 240,37 1.698.006
- Lojistik TYT 60/62 239,07 1.724.642
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 237,56 1.756.232
- Pazarlama TYT 35/36 236,57 1.776.833
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 40/41 235,83 1.792.606
- Dış Ticaret TYT 50/52 235,83 1.792.634
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği TYT 30/31 235,54 1.798.760
- Turist Rehberliği (İÖ) TYT 46/48 234,8 1.814.622
- Fidan Yetiştiriciliği TYT 20/21 234,08 1.830.198
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 230,53 1.908.961
- İşletme Yönetimi TYT 35/36 230,41 1.911.732
- İşletme Yönetimi TYT 60/62 230,11 1.918.445
- Organik Tarım TYT 30/31 229,89 1.923.347
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 229,78 1.925.805
- İşletme Yönetimi TYT 46/48 228,64 1.952.185
- Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 227,41 1.980.914
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55/57 227,03 1.989.807
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 226,03 2.013.501
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20/21 225,75 2.020.119
- İşletme Yönetimi TYT 35/36 225,57 2.024.756
- Pazarlama TYT 25/26 225,19 2.033.722
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35/36 224,7 2.045.310
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 223,46 2.075.038
- Maliye (İÖ) TYT 55/57 222,94 2.087.615
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 222,59 2.096.063
- Yerel Yönetimler TYT 50/52 220,82 2.139.210
- Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 70/72 218,64 2.193.538
- Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 50/52 217,97 2.209.990
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 30/31 217,19 2.229.294
- Kooperatifçilik TYT 25/26 216,83 2.238.173
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 50/52 215,76 2.264.548
- Fidan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Psikoloji EA 60/62 389,19 77.981
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 378,48 100.793
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 367,72 126.381
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 307,94 360.316
- İşletme (İngilizce) EA 60/62 304,68 379.934
- Sosyoloji EA 60/62 301,26 401.634
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 298,77 418.170
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 295,86 437.989
- Enerji Yönetimi EA 30/31 293,81 452.459
- İktisat (İngilizce) EA 60/62 289,76 482.615
- Tarım Ekonomisi EA 40/41 285,37 517.145
- Uluslararası İlişkiler EA 90/93 285,37 517.195
- Finans ve Bankacılık EA 60/62 283,14 535.505
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 281,53 549.117
- İşletme (İngilizce) (İÖ) EA 50/52 279,96 562.539
- Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 277,46 584.710
- İşletme EA 80/82 276,59 592.601
- Turizm İşletmeciliği EA 30/31 276,16 596.516
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 40/41 273,4 622.254
- İktisat (İngilizce) (İÖ) EA 40/41 272,99 626.121
- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği EA 50/52 265,79 698.154
- İktisat EA 80/82 265,27 703.470
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 263,79 719.159
- Arkeoloji EA 50/52 259,51 765.761
- Maliye EA 90/93 258,04 782.326
- Felsefe EA 40/41 257,06 793.437
- Kamu Yönetimi EA 80/82 256,27 802.652
- Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 80/82 255,2 814.963
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80/82 249,15 888.231
- Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 40/41 241,63 984.639
- Ekonometri EA 50/52 240,48 999.818
- Maliye (İÖ) EA 50/52 232,55 1.108.731
- Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 230,91 1.132.054
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 40/41 340 210.164
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 170/175 503,62 15.210
- Diş Hekimliği SAY 80/82 478,24 33.105
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 85/88 449,05 57.421
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 418,33 86.418
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 60/62 400,21 105.870
- Kimya Mühendisliği SAY 25/26 373,08 139.796
- Hemşirelik SAY 130/134 367,72 147.513
- Ebelik SAY 90/93 331,62 211.861
- Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 315,05 250.886
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 314,92 251.193
- Biyomühendislik SAY 50/52 314,56 252.125
- Gıda Mühendisliği SAY 50/52 308,65 268.179
- Matematik SAY 60/62 307,94 270.158
- İnşaat Mühendisliği SAY 60/62 307,15 272.405
- Kimya SAY 20/21 302,32 286.418
- Harita Mühendisliği SAY 40/16 298,14 299.380
- Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/8 298,06 299.604
- İstatistik SAY 25/26 297,1 302.637
- Bitki Koruma SAY 40/41 292,86 316.642
- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 20/21 288,37 332.347
- Biyoloji SAY 30/31 287,84 334.215
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 60/62 282,69 353.297
- Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 278,31 370.817
- Fizik SAY 20/21 275,42 382.988
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 25/26 266,86 422.807
- Bahçe Bitkileri SAY 40/41 262,24 446.476
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 261,36 451.248
- Tarla Bitkileri SAY 40/41 258,27 468.818
- Gıda Teknolojisi SAY 30/31 255,4 485.904
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30/31 251,27 512.508
- Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20/21 251,19 513.067
- İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 60/62 245,21 555.968
- Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 243,46 569.401
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) SAY 2/1 240,6 592.850
- Zootekni SAY 35/36 239,88 598.840
- Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 20/21 238,08 614.541
- İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) SAY 2/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 410,31 15.028
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 401,51 21.402
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 388,91 34.096
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 382,1 42.961
- Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 377,67 49.620
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 366,97 68.852
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 55/57 364,24 74.515
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 341,29 138.975
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 340,39 142.249
- Coğrafya SÖZ 60/62 328,02 191.854
- Tarih SÖZ 70/72 323,91 211.207
- İlahiyat SÖZ 170/175 317,47 244.336
- Gazetecilik SÖZ 70/72 316,6 249.108
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 312,58 272.178
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 70/72 311,67 277.686
- Sanat Tarihi SÖZ 60/62 292,78 407.073
- Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 291,26 419.006
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 276,79 542.405
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 272,08 586.892
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 243,97 887.083
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 80/82 429,63 14.465
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 411,5 19.932
- Japonca Öğretmenliği DİL 40/41 409,92 20.439