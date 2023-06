SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SUBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi taban puanları 2023, SUBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 345,66 420.431

İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 334,64 492.692

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 323,89 574.001

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 314,23 657.980

Fizyoterapi TYT 50/52 313,2 667.552

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 311,63 682.129

Mekatronik TYT 50/52 311 688.058

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 305,52 742.278

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 305,09 746.812

Aşçılık TYT 60/62 302,86 770.279

Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 30/31 299,07 810.860

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 296,69 836.766

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 294,11 866.475

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 291,78 893.569

Grafik Tasarımı TYT 50/52 291,09 901.928

Mekatronik TYT 40/41 288,54 932.547

Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 287,55 944.660

Elektrik TYT 60/62 286,47 958.059

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 285,66 968.286

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 285,58 969.335

Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 283,49 996.281

Makine TYT 80/82 283,25 999.417

Gemi İnşaatı TYT 40/41 281,6 1.020.746

Lojistik TYT 50/52 279,77 1.045.041

Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 278,19 1.066.546

İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 277,16 1.080.754

Pastacılık ve Ekmekçilik TYT 30/31 276,42 1.090.990

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 65/67 271,8 1.156.791

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 271,78 1.157.018

Elektrik (İÖ) TYT 50/52 268,16 1.210.825

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 266,62 1.234.308

Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 266,62 1.234.323

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 50/52 266,55 1.235.316

Moda Tasarımı TYT 50/52 266,37 1.238.199

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 265,49 1.251.676

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 40/41 265,33 1.254.187

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 264,99 1.259.467

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon TYT 40/41 264,07 1.273.737

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 262,64 1.296.415

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 262,56 1.297.767

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 261,8 1.309.990

Elektrik TYT 50/52 261,77 1.310.380

İşletme Yönetimi TYT 60/62 260,69 1.328.147

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 260,04 1.338.733

Makine TYT 50/52 259,24 1.352.007

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 259,1 1.354.380

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 257,93 1.373.741

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri TYT 40/41 257,17 1.386.648

Makine (İÖ) TYT 80/82 256,25 1.402.344

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 40/41 255,96 1.407.321

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 255,62 1.413.152

Makine TYT 50/52 255,49 1.415.477

Medya ve İletişim TYT 60/62 255,15 1.421.223

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 55/57 255,12 1.421.763

Lojistik (İÖ) TYT 50/52 253,55 1.449.101

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 251,08 1.492.936

Dış Ticaret TYT 80/82 250,75 1.499.021

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 250,4 1.505.397

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 250,32 1.506.881

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 250,09 1.511.101

Metalurji TYT 40/41 248,75 1.535.598

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 247,77 1.553.954

Mimari Restorasyon TYT 55/57 247,69 1.555.403

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 243,59 1.634.386

Moda Yönetimi TYT 25/26 243,07 1.644.401

Endüstriyel Kalıpçılık TYT 40/41 242,14 1.662.768

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 241,73 1.670.793

Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 50/52 241,38 1.677.700

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 45/47 240,88 1.687.654

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50/52 240,77 1.689.839

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 239,93 1.706.923

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 238,66 1.733.212

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 238,54 1.735.716

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 50/52 236,64 1.775.263

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 50/52 235,21 1.805.785

Mobilya ve Dekorasyon TYT 40/41 235,17 1.806.639

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 40/41 234,42 1.822.942

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80/82 234,09 1.830.124

Kaynak Teknolojisi TYT 40/41 234 1.832.033

Pazarlama TYT 50/52 233,41 1.844.894

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 80/82 232,9 1.855.969

Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) TYT 50/52 232,63 1.861.839

Kaynak Teknolojisi TYT 40/41 231,3 1.891.572

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65/67 230,98 1.898.751

Tekstil Teknolojisi TYT 35/36 230,79 1.903.095

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 230,52 1.909.150

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 40/41 230,38 1.912.421

Emlak Yönetimi TYT 30/31 230,28 1.914.476

İşletme Yönetimi TYT 50/52 228,31 1.960.012

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi TYT 50/52 227,36 1.982.158

İşletme Yönetimi TYT 39/40 224,37 2.053.000

Dış Ticaret TYT 50/52 223,71 2.068.688

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 49/51 223,58 2.071.855

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 70/72 221,29 2.127.421

Dış Ticaret TYT 39/40 220,92 2.136.560

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 50/52 220,46 2.148.257

Maliye TYT 60/62 220,16 2.155.497

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 60/62 219,2 2.179.790

İşletme Yönetimi TYT 37/38 219,02 2.184.185

İşletme Yönetimi TYT 38/39 216,41 2.248.704

Maliye TYT 100/103 215,43 2.272.751

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 289,4 485.445

Sağlık Yönetimi EA 60/62 280,51 557.814

Spor Yöneticiliği EA 50/52 279,77 564.244

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 40/41 276,69 591.692

Turizm İşletmeciliği EA 40/41 252,27 849.836

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği SAY 48/50 439,86 65.731

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56/58 378,37 132.492

Mekatronik Mühendisliği SAY 56/58 373,8 138.867

Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12/13 360,47 158.385

Makine Mühendisliği SAY 56/58 353,23 170.441

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 56/58 352,62 171.447

Hemşirelik SAY 80/82 346,53 182.180

Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 56/58 341,17 192.238

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 328,41 218.902

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 56/58 325,97 224.381

Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 317,09 245.776

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 309,12 266.810

Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 302,24 286.657

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14/15 300,63 291.649

Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14/15 300,25 292.788

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 30/30 299,6 294.763

Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14/15 299,1 296.320

İnşaat Mühendisliği SAY 60/14 298,48 298.278

Bitki Koruma SAY 30/31 271,29 401.503

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 258,76 466.010

Bahçe Bitkileri SAY 30/31 250,79 515.695

Tarla Bitkileri SAY 30/31 248,62 530.799

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 367,17 68.412

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 282,98 487.028

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

Turizm Rehberliği DİL 60/62 321,4 53.681

Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 50/52 297,32 63.668