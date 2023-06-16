BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BUÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2023, BUÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 370,8 291.519
- Anestezi TYT 70/72 363,56 324.316
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 360,08 340.970
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 350,97 389.321
- İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 349,24 399.214
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 50/52 347,61 408.655
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 344,77 425.810
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 30/31 341,19 448.348
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 340,87 450.487
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 337,22 474.822
- Grafik Tasarımı TYT 60/62 336,2 481.791
- Mekatronik TYT 60/62 332,28 509.590
- Otomotiv Teknolojisi TYT 60/62 330,63 521.638
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 80/82 330,08 525.611
- Makine TYT 60/62 329,68 528.645
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 324,85 566.244
- Elektrik TYT 60/62 320,3 603.747
- Moda Tasarımı TYT 30/31 320,22 604.434
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 319,54 610.423
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 316,85 634.058
- Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 313,01 669.293
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 311,76 680.898
- Mekatronik (İÖ) TYT 60/62 310,52 692.631
- Çocuk Gelişimi TYT 65/67 308,52 712.125
- Makine (İÖ) TYT 60/62 307,34 723.811
- Otomotiv Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 305,7 740.451
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 304,56 752.454
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 302,46 774.337
- Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 301,84 780.851
- Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 297,84 824.160
- Gıda Teknolojisi TYT 80/82 296,62 837.575
- Aşçılık TYT 60/62 295,77 847.318
- Makine TYT 60/62 295,66 848.449
- Çocuk Gelişimi TYT 40/41 295,3 852.560
- Lojistik TYT 60/62 294,42 862.717
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 65/67 294,34 863.598
- Dış Ticaret TYT 65/67 293,84 869.515
- Çocuk Gelişimi TYT 65/67 293,66 871.562
- Elektrik (İÖ) TYT 60/62 290,55 908.286
- Tekstil Teknolojisi TYT 60/62 288,73 930.319
- Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 286,79 953.985
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 60/62 286,29 960.358
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 286,2 961.556
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 285,72 967.555
- İşletme Yönetimi TYT 60/62 285,48 970.506
- Elektronik Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 285,45 970.941
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 284,9 978.045
- Harita ve Kadastro TYT 55/57 284,26 986.060
- Mimari Restorasyon TYT 60/62 281,92 1.016.569
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 280,74 1.032.298
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 280,14 1.040.228
- Makine TYT 50/52 279,94 1.042.917
- Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 279,57 1.047.899
- Endüstriyel Kalıpçılık TYT 60/62 277,67 1.073.739
- Elektrik TYT 50/52 276,36 1.091.818
- Dış Ticaret (İÖ) TYT 60/62 275,15 1.108.642
- Gıda Teknolojisi TYT 55/57 274,49 1.117.994
- İnşaat Teknolojisi TYT 55/57 274,19 1.122.297
- Tekstil Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 273,92 1.126.140
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 273,89 1.126.614
- Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) TYT 40/41 273,61 1.130.599
- Gıda Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 273,34 1.134.435
- Dış Ticaret TYT 55/57 273,26 1.135.524
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 273,16 1.137.108
- Makine TYT 60/62 272,01 1.153.740
- Bitki Koruma TYT 30/31 271,78 1.157.005
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65/67 271,67 1.158.655
- Pazarlama TYT 65/67 270,93 1.169.415
- Lojistik (İÖ) TYT 60/62 270,85 1.170.640
- Harita ve Kadastro TYT 55/57 270,08 1.181.992
- Dış Ticaret TYT 50/52 269,49 1.190.789
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 269,28 1.194.015
- Makine TYT 40/41 268,34 1.208.110
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 267,56 1.220.105
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 60/62 267,08 1.227.326
- Turist Rehberliği TYT 50/52 265,71 1.248.325
- Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 265,38 1.253.475
- İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 264,68 1.264.228
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 50/52 264,01 1.274.708
- Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) TYT 40/41 263,22 1.287.227
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 262,79 1.293.914
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 40/41 262,5 1.298.699
- Yerel Yönetimler TYT 55/57 260,84 1.325.588
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 259,45 1.348.548
- Emlak Yönetimi TYT 50/52 258,92 1.357.266
- Gıda Teknolojisi TYT 50/52 257,97 1.373.074
- Mobilya ve Dekorasyon TYT 50/52 257,79 1.376.102
- Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 35/36 256,26 1.402.186
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 256 1.406.695
- Gıda Teknolojisi TYT 50/52 255,71 1.411.684
- Pazarlama (İÖ) TYT 60/62 255,52 1.414.914
- Tarım Makineleri TYT 40/41 255,46 1.416.001
- İşletme Yönetimi TYT 50/52 254,49 1.432.801
- Dış Ticaret TYT 40/41 254,17 1.438.290
- Gıda Teknolojisi TYT 40/41 253,77 1.445.095
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 252,42 1.469.121
- Tekstil Teknolojisi TYT 46/48 252,34 1.470.587
- Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 40/41 252,29 1.471.429
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 40/41 252,05 1.475.627
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 60/62 250,44 1.504.631
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 55/57 248,89 1.533.095
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 248,07 1.548.407
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 247,26 1.563.471
- Bahçe Tarımı TYT 40/41 247,25 1.563.622
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 246,31 1.581.795
- Dış Ticaret (İÖ) TYT 45/47 245,48 1.597.489
- Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 50/52 245 1.606.887
- Gıda Teknolojisi TYT 45/47 244,66 1.613.415
- Pazarlama TYT 50/52 244,49 1.616.649
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 243,51 1.635.850
- Emlak Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 242,59 1.653.840
- Çini Sanatı ve Tasarımı TYT 25/26 238,91 1.727.903
- Mobilya ve Dekorasyon TYT 25/26 237,87 1.749.776
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 35/36 237,72 1.752.755
- İşletme Yönetimi TYT 45/47 237,72 1.752.901
- Seramik ve Cam Tasarımı TYT 25/26 236,71 1.773.928
- Pazarlama TYT 30/31 236,67 1.774.752
- İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 236,2 1.784.847
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 234,92 1.812.084
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 50/52 234,71 1.816.703
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 234,64 1.818.313
- Gıda Teknolojisi TYT 50/52 232,74 1.859.407
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 231,95 1.877.101
- İşletme Yönetimi TYT 40/41 231,73 1.881.918
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 231,7 1.882.669
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 230,24 1.915.399
- İşletme Yönetimi TYT 40/41 229,02 1.943.516
- Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 40/41 227,29 1.983.678
- Organik Tarım TYT 40/41 226,32 2.006.745
- Organik Tarım TYT 20/21 225,1 2.035.902
- Et ve Ürünleri Teknolojisi TYT 55/57 225 2.038.093
- Tohumculuk Teknolojisi TYT 20/21 224,51 2.049.866
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 50/52 224,22 2.056.696
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 223,09 2.083.954
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 30/31 220,86 2.138.164
- Bahçe Tarımı (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
- İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) TYT 3/— #DEĞER! Dolmadı
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 240/246 424,8 22.378
- Psikoloji EA 100/103 408,16 44.013
- Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 383,84 89.019
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 380,12 97.065
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 361,52 142.739
- İşletme (İngilizce) EA 40/41 356,24 157.567
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 351,95 170.289
- Uluslararası İlişkiler EA 100/103 328,39 256.471
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 100/103 326,37 265.440
- İşletme EA 150/154 312,75 332.934
- Sosyoloji EA 70/72 312,05 336.853
- Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 80/82 306,97 366.067
- Maliye EA 140/144 300,36 407.578
- Tarım Ekonomisi EA 40/41 299,1 415.979
- İktisat EA 140/144 296,23 435.502
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 293,96 451.317
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 100/103 292,57 461.362
- İşletme (İÖ) EA 140/144 288,32 493.780
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100/103 286,02 511.916
- İşletme EA 60/62 278,73 573.447
- Felsefe EA 70/72 276,81 590.544
- İktisat (İÖ) EA 120/123 274,5 611.998
- Maliye (İÖ) EA 140/144 272,27 632.971
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 100/103 269,96 655.394
- Ekonometri EA 100/103 269,01 664.955
- Arkeoloji EA 60/62 266,98 685.588
- Ekonometri (İÖ) EA 100/103 256,55 799.266
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 230/236 511,85 10.541
- Diş Hekimliği SAY 70/72 482,19 30.036
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 85/88 468,2 41.166
- Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 466,97 42.199
- Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 446 60.165
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90/93 442,72 63.082
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 434,48 70.592
- Veterinerlik SAY 110/113 431,92 73.004
- Makine Mühendisliği SAY 100/103 422,44 82.366
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 414,6 90.198
- Mimarlık SAY 110/113 388,26 119.811
- Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 100/103 387,31 121.029
- Hemşirelik SAY 130/134 383,21 126.146
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 379,29 131.185
- Otomotiv Mühendisliği SAY 70/72 375,69 136.175
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 65/67 347,3 180.769
- Tekstil Mühendisliği SAY 40/41 342,94 188.899
- Matematik SAY 60/62 335,62 203.447
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 330,22 214.904
- Gıda Mühendisliği SAY 65/67 327,84 220.193
- İnşaat Mühendisliği SAY 80/82 326,1 224.083
- Bitki Koruma SAY 40/41 311,96 259.007
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/12 298,26 299.006
- Çevre Mühendisliği SAY 40/26 298,25 299.054
- Kimya SAY 80/82 295,36 308.325
- Biyoloji SAY 50/52 291,87 319.977
- Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 287,37 335.930
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 287,28 336.298
- Biyosistem Mühendisliği SAY 50/52 284,7 345.611
- Fizik SAY 30/31 281,63 357.391
- Bahçe Bitkileri SAY 40/41 278,45 370.258
- Tarla Bitkileri SAY 40/41 270,6 404.676
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 40/41 260,18 457.906
- Zootekni SAY 40/41 257,28 474.554
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 418,63 10.510
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 408,14 16.405
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,2 25.186
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 373,07 57.395
- İlahiyat SÖZ 180/185 368,4 65.972
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 355,19 96.338
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 351,73 105.861
- Tarih SÖZ 70/72 344,84 126.794
- Coğrafya SÖZ 70/72 340,53 141.737
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 135/139 338,65 148.471
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 329,38 185.684
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 323,18 214.785
- Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 315,25 256.694
- Sanat Tarihi SÖZ 60/62 306,1 312.534
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 120/123 433,23 13.455
- Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 380,82 30.692
- Fransızca Öğretmenliği DİL 40/41 362,46 37.518
- Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) DİL 3/2 231,17 95.072