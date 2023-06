TOKAT GAZİAOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | TOGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

TOKAT GAZİAOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023, TOGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOKAT GAZİAOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

TOKAT GAZİAOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 327,71 543.580

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 315,37 647.417

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 310,57 692.211

Ameliyathane Hizmetleri TYT 60/62 307,54 721.809

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 302,99 768.794

Fizyoterapi TYT 55/57 299,45 806.653

Eczane Hizmetleri TYT 60/62 297,43 828.671

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30/31 295,21 853.612

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 293,04 878.732

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 290,81 905.187

Adalet TYT 50/52 290,33 910.950

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 40/41 287,14 949.711

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 287,12 949.921

Aşçılık TYT 20/21 285,11 975.277

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 60/62 284,55 982.427

Optisyenlik TYT 40/41 284,23 986.499

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 282,14 1.013.642

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 276,2 1.094.057

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40/41 274,04 1.124.343

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 273,94 1.125.932

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 273,93 1.126.064

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 273,08 1.138.205

Adalet TYT 80/82 272,46 1.147.113

Laboratuvar Teknolojisi TYT 30/31 271,37 1.163.040

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 40/41 270,62 1.174.083

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 263,2 1.287.547

Evde Hasta Bakımı TYT 40/41 263 1.290.691

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 262,33 1.301.483

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 262,24 1.302.869

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 261,19 1.319.980

Tapu ve Kadastro TYT 40/41 260,16 1.336.824

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 259,98 1.339.661

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 259 1.355.916

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 258,45 1.365.032

Elektrik TYT 70/72 258,3 1.367.572

Harita ve Kadastro TYT 60/62 256,52 1.397.716

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 256,07 1.405.433

Adalet (İÖ) TYT 80/82 254,81 1.427.252

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 254,7 1.428.995

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 253,69 1.446.679

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 252,61 1.465.649

Evde Hasta Bakımı TYT 40/41 252,21 1.472.832

Sosyal Hizmetler TYT 55/57 251,85 1.479.285

İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 250,55 1.502.712

Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30/31 250,23 1.508.497

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 244,96 1.607.650

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 244,92 1.608.492

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 60/62 243,78 1.630.674

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 243,28 1.640.339

Makine TYT 40/41 242,75 1.650.653

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 242,23 1.660.973

Elektrik TYT 40/41 239,43 1.717.275

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 239,14 1.723.245

Mekatronik TYT 40/41 238,47 1.737.041

Yaşlı Bakımı TYT 55/57 238,34 1.739.743

Elektrik TYT 40/41 238,26 1.741.465

Mekatronik TYT 30/31 236,99 1.767.961

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 236,81 1.771.793

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 236,39 1.780.671

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 236,23 1.784.044

Grafik Tasarımı TYT 50/52 235 1.810.302

Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 20/21 234,89 1.812.872

Grafik Tasarımı TYT 60/62 234,47 1.821.895

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 234,47 1.821.915

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 234,04 1.831.216

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 20/21 234,03 1.831.431

Moda Tasarımı TYT 20/21 233,69 1.838.860

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 232,05 1.874.848

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 20/21 231,2 1.893.687

Tekstil Teknolojisi TYT 20/21 230,61 1.907.089

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 230,4 1.911.897

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 20/21 229,62 1.929.607

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 65/67 229,45 1.933.470

Sosyal Güvenlik TYT 60/62 228,67 1.951.462

İşletme Yönetimi TYT 60/62 228,49 1.955.819

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 228,39 1.958.027

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 227,99 1.967.615

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 227,59 1.976.789

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 226,47 2.003.190

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 20/21 225,9 2.016.641

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 225,75 2.020.066

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 45/47 225,56 2.025.002

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 224,42 2.051.944

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 223,63 2.070.659

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 223,63 2.070.766

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 223,49 2.074.073

İşletme Yönetimi TYT 25/26 222,8 2.090.998

Maliye TYT 20/21 222,31 2.102.863

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 222,22 2.105.135

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 221,41 2.124.616

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 221,17 2.130.409

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 40/41 220,8 2.139.577

Dış Ticaret TYT 20/21 218,27 2.202.642

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 217,86 2.212.877

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 35/36 216,96 2.234.840

Lojistik TYT 20/21 216,92 2.236.018

Mimari Restorasyon TYT 30/31 215,2 2.278.795

Maliye TYT 25/26 214,42 2.298.285

Posta Hizmetleri TYT 50/52 213,46 2.322.512

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 90/93 404,66 49.637

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,36 143.122

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 346,14 188.860

Tarım Ekonomisi EA 35/36 277,54 584.050

Sağlık Yönetimi EA 50/52 255,86 807.306

İşletme EA 30/31 244,62 945.379

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 30/31 236,31 1.056.694

Bankacılık ve Sigortacılık EA 30/31 235,38 1.069.390

İktisat EA 35/36 230,24 1.141.535

Kamu Yönetimi EA 80/82 228,74 1.162.970

Maliye EA 60/62 226,89 1.189.244

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60/62 225,3 1.212.052

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 150/154 482,71 29.647

Diş Hekimliği SAY 100/103 467,76 41.576

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 392,03 115.292

Bilgisayar Mühendisliği SAY 75/77 345 185.016

Hemşirelik SAY 120/123 342,16 190.327

Hemşirelik SAY 60/62 333,49 207.883

İnşaat Mühendisliği SAY 30/2 321,9 233.952

Ebelik SAY 90/93 320,92 236.312

Makine Mühendisliği SAY 20/3 316,27 247.869

Harita Mühendisliği SAY 20/1 308,9 267.434

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/18 298,3 298.880

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/22 298,24 299.078

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 293,78 313.601

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 290,99 323.029

Matematik SAY 30/31 272,46 396.127

Kimya SAY 20/21 265,71 428.586

Bitki Koruma SAY 30/31 261,88 448.432

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 257,05 475.867

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 256,76 477.577

Biyoloji SAY 25/26 249,78 522.582

Bahçe Bitkileri SAY 25/26 244,36 562.540

Tarla Bitkileri SAY 20/21 241,8 582.780

Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 239,12 605.449

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20/21 235,9 634.171

Zootekni SAY 20/21 228,03 712.612

Gıda Mühendisliği SAY 15/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50/52 405,61 18.199

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,08 31.534

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 377,12 50.523

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 348,61 114.988

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 332,11 173.995

Coğrafya SÖZ 60/62 284,54 473.674

İslami İlimler SÖZ 135/139 282,67 489.723

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 280,19 511.689

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 40/41 261,51 692.803

Tarih SÖZ 80/82 255,93 752.693

İslami İlimler (İÖ) SÖZ 105/108 233,96 1.002.115

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 232,81 1.015.084

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 232,61 1.017.279

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 60/62 226,36 1.087.878

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 224,16 1.112.295

İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 220,49 1.152.483

İletişim ve Tasarımı SÖZ 50/47 177,82 1.467.333

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/32 164,93 1.489.979

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği DİL 45/47 394,84 25.637

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 347,53 43.218

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 50/52 334,35 48.434