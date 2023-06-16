TOKAT GAZİAOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | TOGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

TOKAT GAZİAOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023, TOGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
TOKAT GAZİAOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
TOKAT GAZİAOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 327,71 543.580
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 315,37 647.417
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 310,57 692.211
Ameliyathane Hizmetleri TYT 60/62 307,54 721.809
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 302,99 768.794
Fizyoterapi TYT 55/57 299,45 806.653
Eczane Hizmetleri TYT 60/62 297,43 828.671
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30/31 295,21 853.612
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 293,04 878.732
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 290,81 905.187
Adalet TYT 50/52 290,33 910.950
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 40/41 287,14 949.711
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 287,12 949.921
Aşçılık TYT 20/21 285,11 975.277
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 60/62 284,55 982.427
Optisyenlik TYT 40/41 284,23 986.499
Çocuk Gelişimi TYT 65/67 282,14 1.013.642
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 276,2 1.094.057
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40/41 274,04 1.124.343
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 273,94 1.125.932
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 273,93 1.126.064
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 273,08 1.138.205
Adalet TYT 80/82 272,46 1.147.113
Laboratuvar Teknolojisi TYT 30/31 271,37 1.163.040
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 40/41 270,62 1.174.083
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 263,2 1.287.547
Evde Hasta Bakımı TYT 40/41 263 1.290.691
Çocuk Gelişimi TYT 65/67 262,33 1.301.483
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 262,24 1.302.869
Çocuk Gelişimi TYT 65/67 261,19 1.319.980
Tapu ve Kadastro TYT 40/41 260,16 1.336.824
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 259,98 1.339.661
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 259 1.355.916
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 258,45 1.365.032
Elektrik TYT 70/72 258,3 1.367.572
Harita ve Kadastro TYT 60/62 256,52 1.397.716
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 256,07 1.405.433
Adalet (İÖ) TYT 80/82 254,81 1.427.252
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 254,7 1.428.995
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 253,69 1.446.679
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 252,61 1.465.649
Evde Hasta Bakımı TYT 40/41 252,21 1.472.832
Sosyal Hizmetler TYT 55/57 251,85 1.479.285
İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 250,55 1.502.712
Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30/31 250,23 1.508.497
Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 244,96 1.607.650
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 244,92 1.608.492
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 60/62 243,78 1.630.674
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 243,28 1.640.339
Makine TYT 40/41 242,75 1.650.653
Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 242,23 1.660.973
Elektrik TYT 40/41 239,43 1.717.275
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 239,14 1.723.245
Mekatronik TYT 40/41 238,47 1.737.041
Yaşlı Bakımı TYT 55/57 238,34 1.739.743
Elektrik TYT 40/41 238,26 1.741.465
Mekatronik TYT 30/31 236,99 1.767.961
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 236,81 1.771.793
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 236,39 1.780.671
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 236,23 1.784.044
Grafik Tasarımı TYT 50/52 235 1.810.302
Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 20/21 234,89 1.812.872
Grafik Tasarımı TYT 60/62 234,47 1.821.895
Kimya Teknolojisi TYT 40/41 234,47 1.821.915
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 234,04 1.831.216
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 20/21 234,03 1.831.431
Moda Tasarımı TYT 20/21 233,69 1.838.860
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 232,05 1.874.848
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 20/21 231,2 1.893.687
Tekstil Teknolojisi TYT 20/21 230,61 1.907.089
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 230,4 1.911.897
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 20/21 229,62 1.929.607
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 65/67 229,45 1.933.470
Sosyal Güvenlik TYT 60/62 228,67 1.951.462
İşletme Yönetimi TYT 60/62 228,49 1.955.819
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 228,39 1.958.027
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 227,99 1.967.615
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 227,59 1.976.789
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 226,47 2.003.190
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 20/21 225,9 2.016.641
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 225,75 2.020.066
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 45/47 225,56 2.025.002
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 224,42 2.051.944
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 223,63 2.070.659
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 223,63 2.070.766
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 223,49 2.074.073
İşletme Yönetimi TYT 25/26 222,8 2.090.998
Maliye TYT 20/21 222,31 2.102.863
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 222,22 2.105.135
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 221,41 2.124.616
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 221,17 2.130.409
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 40/41 220,8 2.139.577
Dış Ticaret TYT 20/21 218,27 2.202.642
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 217,86 2.212.877
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 35/36 216,96 2.234.840
Lojistik TYT 20/21 216,92 2.236.018
Mimari Restorasyon TYT 30/31 215,2 2.278.795
Maliye TYT 25/26 214,42 2.298.285
Posta Hizmetleri TYT 50/52 213,46 2.322.512
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk EA 90/93 404,66 49.637
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,36 143.122
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 346,14 188.860
Tarım Ekonomisi EA 35/36 277,54 584.050
Sağlık Yönetimi EA 50/52 255,86 807.306
İşletme EA 30/31 244,62 945.379
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 30/31 236,31 1.056.694
Bankacılık ve Sigortacılık EA 30/31 235,38 1.069.390
İktisat EA 35/36 230,24 1.141.535
Kamu Yönetimi EA 80/82 228,74 1.162.970
Maliye EA 60/62 226,89 1.189.244
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60/62 225,3 1.212.052
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 150/154 482,71 29.647
Diş Hekimliği SAY 100/103 467,76 41.576
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 392,03 115.292
Bilgisayar Mühendisliği SAY 75/77 345 185.016
Hemşirelik SAY 120/123 342,16 190.327
Hemşirelik SAY 60/62 333,49 207.883
İnşaat Mühendisliği SAY 30/2 321,9 233.952
Ebelik SAY 90/93 320,92 236.312
Makine Mühendisliği SAY 20/3 316,27 247.869
Harita Mühendisliği SAY 20/1 308,9 267.434
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/18 298,3 298.880
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/22 298,24 299.078
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 293,78 313.601
Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 290,99 323.029
Matematik SAY 30/31 272,46 396.127
Kimya SAY 20/21 265,71 428.586
Bitki Koruma SAY 30/31 261,88 448.432
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 257,05 475.867
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 256,76 477.577
Biyoloji SAY 25/26 249,78 522.582
Bahçe Bitkileri SAY 25/26 244,36 562.540
Tarla Bitkileri SAY 20/21 241,8 582.780
Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 239,12 605.449
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20/21 235,9 634.171
Zootekni SAY 20/21 228,03 712.612
Gıda Mühendisliği SAY 15/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50/52 405,61 18.199
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,08 31.534
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 377,12 50.523
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 348,61 114.988
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 332,11 173.995
Coğrafya SÖZ 60/62 284,54 473.674
İslami İlimler SÖZ 135/139 282,67 489.723
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 280,19 511.689
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 40/41 261,51 692.803
Tarih SÖZ 80/82 255,93 752.693
İslami İlimler (İÖ) SÖZ 105/108 233,96 1.002.115
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 232,81 1.015.084
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 232,61 1.017.279
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 60/62 226,36 1.087.878
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 224,16 1.112.295
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 220,49 1.152.483
İletişim ve Tasarımı SÖZ 50/47 177,82 1.467.333
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/32 164,93 1.489.979
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği DİL 45/47 394,84 25.637
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 347,53 43.218
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 50/52 334,35 48.434