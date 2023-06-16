ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Artvin Çoruh Üniversitesi taban puanları 2023, AÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 325,82 558.382
İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 312,95 669.819
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 306,66 730.667
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 301,11 788.921
Fizyoterapi TYT 65/67 298,07 821.694
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 291,09 901.882
Eczane Hizmetleri TYT 60/62 289,67 918.838
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 50/52 280,26 1.038.719
Eczane Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 278,16 1.067.011
Adalet TYT 70/72 275,32 1.106.278
Optisyenlik TYT 60/62 275,21 1.107.702
Çocuk Gelişimi TYT 60/62 270,86 1.170.452
Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 268,6 1.204.226
Aşçılık TYT 40/41 265,86 1.246.024
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 264,79 1.262.579
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 264,56 1.266.172
Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 264,37 1.269.007
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 263,33 1.285.465
Adalet (İÖ) TYT 50/52 261,87 1.308.867
İş ve Uğraşı Terapisi TYT 40/41 258,55 1.363.438
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 50/52 251,96 1.477.281
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) TYT 40/41 251,71 1.481.797
Yaşlı Bakımı TYT 50/52 250,29 1.507.381
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 248,17 1.546.521
Spor Yönetimi TYT 45/47 247,26 1.563.488
Tapu ve Kadastro TYT 40/41 246,95 1.569.478
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 35/36 244,95 1.607.726
Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 40/41 244,8 1.610.767
Sosyal Hizmetler TYT 60/62 242,91 1.647.501
Harita ve Kadastro TYT 50/52 242,09 1.663.795
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 237,68 1.753.632
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 236,58 1.776.715
Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 40/41 235,42 1.801.376
Mekatronik TYT 25/26 235,36 1.802.737
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 40/41 234,77 1.815.283
Yaşlı Bakımı TYT 50/52 232,98 1.854.262
Makine TYT 40/41 232,93 1.855.286
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 230,95 1.899.396
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 229,66 1.928.836
Lojistik TYT 40/41 229,42 1.934.237
İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 228,67 1.951.484
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 227,16 1.986.851
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 226,32 2.006.712
İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 25/26 224,67 2.045.971
Maliye TYT 20/21 223,89 2.064.590
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 223,64 2.070.607
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 223,63 2.070.787
Sosyal Güvenlik TYT 40/41 223,56 2.072.354
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 222,82 2.090.611
Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 222,41 2.100.409
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 221,69 2.117.803
Dış Ticaret TYT 25/26 221,66 2.118.564
İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 217,8 2.214.329
Yapı Denetimi TYT 25/26 216,27 2.252.036
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 356,71 156.208
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50/52 343,38 198.161
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 60/37 319,16 299.656
Spor Yöneticiliği EA 50/52 249,29 886.466
Sağlık Yönetimi EA 60/62 244,88 941.995
İşletme EA 25/26 229,66 1.149.608
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 40/41 225,56 1.208.274
Sosyoloji EA 50/52 214,45 1.367.447
Felsefe EA 20/21 212,74 1.391.320
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 284,22 347.451
Orman Mühendisliği SAY 30/31 270,09 407.194
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 378,84 131.827
Bilgisayar Mühendisliği SAY 25/26 321,34 235.292
Hemşirelik SAY 85/88 333,99 206.876
Mimarlık SAY 70/4 317,78 244.015
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 240,42 594.312
Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 232,89 662.796
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40/41 390,27 32.446
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 375,37 53.423
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 343,13 132.496
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 330,39 181.368
İlahiyat SÖZ 90/93 288,02 445.011
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 265,3 653.890
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 247,52 846.678
Tarih SÖZ 60/62 236,05 978.302
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 219,89 1.158.868
Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 204,08 1.311.719
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 334,09 48.548
Rus Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 217,42 102.110