ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Artvin Çoruh Üniversitesi taban puanları 2023, AÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 325,82 558.382

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 312,95 669.819

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 306,66 730.667

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 301,11 788.921

Fizyoterapi TYT 65/67 298,07 821.694

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 291,09 901.882

Eczane Hizmetleri TYT 60/62 289,67 918.838

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 50/52 280,26 1.038.719

Eczane Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 278,16 1.067.011

Adalet TYT 70/72 275,32 1.106.278

Optisyenlik TYT 60/62 275,21 1.107.702

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 270,86 1.170.452

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 268,6 1.204.226

Aşçılık TYT 40/41 265,86 1.246.024

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 264,79 1.262.579

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 264,56 1.266.172

Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 264,37 1.269.007

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 263,33 1.285.465

Adalet (İÖ) TYT 50/52 261,87 1.308.867

İş ve Uğraşı Terapisi TYT 40/41 258,55 1.363.438

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 50/52 251,96 1.477.281

Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) TYT 40/41 251,71 1.481.797

Yaşlı Bakımı TYT 50/52 250,29 1.507.381

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 248,17 1.546.521

Spor Yönetimi TYT 45/47 247,26 1.563.488

Tapu ve Kadastro TYT 40/41 246,95 1.569.478

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 35/36 244,95 1.607.726

Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 40/41 244,8 1.610.767

Sosyal Hizmetler TYT 60/62 242,91 1.647.501

Harita ve Kadastro TYT 50/52 242,09 1.663.795

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 237,68 1.753.632

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 236,58 1.776.715

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 40/41 235,42 1.801.376

Mekatronik TYT 25/26 235,36 1.802.737

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 40/41 234,77 1.815.283

Yaşlı Bakımı TYT 50/52 232,98 1.854.262

Makine TYT 40/41 232,93 1.855.286

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 230,95 1.899.396

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 229,66 1.928.836

Lojistik TYT 40/41 229,42 1.934.237

İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 228,67 1.951.484

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 227,16 1.986.851

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 226,32 2.006.712

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 25/26 224,67 2.045.971

Maliye TYT 20/21 223,89 2.064.590

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 223,64 2.070.607

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 223,63 2.070.787

Sosyal Güvenlik TYT 40/41 223,56 2.072.354

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 222,82 2.090.611

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 222,41 2.100.409

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 221,69 2.117.803

Dış Ticaret TYT 25/26 221,66 2.118.564

İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 217,8 2.214.329

Yapı Denetimi TYT 25/26 216,27 2.252.036

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 356,71 156.208

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50/52 343,38 198.161

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 60/37 319,16 299.656

Spor Yöneticiliği EA 50/52 249,29 886.466

Sağlık Yönetimi EA 60/62 244,88 941.995

İşletme EA 25/26 229,66 1.149.608

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 40/41 225,56 1.208.274

Sosyoloji EA 50/52 214,45 1.367.447

Felsefe EA 20/21 212,74 1.391.320

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 284,22 347.451

Orman Mühendisliği SAY 30/31 270,09 407.194

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 378,84 131.827

Bilgisayar Mühendisliği SAY 25/26 321,34 235.292

Hemşirelik SAY 85/88 333,99 206.876

Mimarlık SAY 70/4 317,78 244.015

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 240,42 594.312

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 232,89 662.796

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40/41 390,27 32.446

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 375,37 53.423

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 343,13 132.496

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 330,39 181.368

İlahiyat SÖZ 90/93 288,02 445.011

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 265,3 653.890

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 247,52 846.678

Tarih SÖZ 60/62 236,05 978.302

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 219,89 1.158.868

Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 204,08 1.311.719

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 334,09 48.548

Rus Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 217,42 102.110