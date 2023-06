YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | YTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, YTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İktisat (İngilizce) EA 50/52 422,69 24.514

İşletme (İngilizce) EA 50/52 421,56 25.731

İşletme EA 90/93 386,95 82.578

Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 385,64 85.197

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 384,63 87.337

İktisat EA 100/103 375 108.689

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 80/82 364,9 133.761

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40/41 316,82 311.440

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği SAY 100/103 524,02 5.056

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 510,95 11.027

Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 503,13 15.537

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110/113 497,21 19.381

Matematik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 496,82 19.614

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 494,72 20.973

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 488,62 25.266

Mekatronik Mühendisliği SAY 60/62 483,5 29.075

Matematik Mühendisliği SAY 100/103 482,21 30.017

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70/72 478,91 32.598

Makine Mühendisliği SAY 210/216 476,34 34.612

Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 471,42 38.518

Elektrik Mühendisliği SAY 130/134 462,08 46.178

Mimarlık (İngilizce) SAY 70/72 460,67 47.436

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 460,54 47.547

Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 459,86 48.118

Kimya Mühendisliği SAY 80/82 458,24 49.462

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 80/82 456,77 50.704

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 80/82 450,04 56.555

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 100/103 443,09 62.737

Mimarlık SAY 130/134 441,45 64.251

Biyomühendislik (İngilizce) SAY 60/62 438,5 66.934

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 437,17 68.151

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 430,37 74.506

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 430,25 74.608

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 70/72 429,97 74.874

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 425,93 78.831

Biyomühendislik SAY 70/72 425,82 78.936

Kimya (İngilizce) SAY 50/52 420,76 83.970

Matematik SAY 80/82 419,61 85.092

İnşaat Mühendisliği SAY 130/134 409,18 96.062

Gıda Mühendisliği SAY 70/72 406,62 98.859

İstatistik SAY 80/82 406,24 99.244

Kimya SAY 100/103 391,71 115.672

Çevre Mühendisliği SAY 70/72 390,1 117.624

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 352,41 171.793

Harita Mühendisliği SAY 90/93 348,9 177.870

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40/41 347,21 180.953

Fizik SAY 80/82 343,06 188.673

Şehir ve Bölge Planlama SAY 80/82 332,95 209.019

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

İletişim ve Tasarımı SÖZ 60/62 418,17 10.696

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 415,09 12.247

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 410,98 14.581

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 384,55 39.600

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 375,59 53.074

Fotoğraf ve Video SÖZ 40/41 374,47 55.005

Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZ 60/62 363,78 75.530

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 457,2 8.075

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 433,34 13.437