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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | YTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, YTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 12:00
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | YTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, YTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İktisat (İngilizce) EA 50/52 422,69 24.514
İşletme (İngilizce) EA 50/52 421,56 25.731
İşletme EA 90/93 386,95 82.578
Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 385,64 85.197
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 384,63 87.337
İktisat EA 100/103 375 108.689
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 80/82 364,9 133.761
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40/41 316,82 311.440

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği SAY 100/103 524,02 5.056
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 510,95 11.027
Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 503,13 15.537
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110/113 497,21 19.381
Matematik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 496,82 19.614
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 494,72 20.973
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 488,62 25.266
Mekatronik Mühendisliği SAY 60/62 483,5 29.075
Matematik Mühendisliği SAY 100/103 482,21 30.017
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70/72 478,91 32.598
Makine Mühendisliği SAY 210/216 476,34 34.612
Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 471,42 38.518
Elektrik Mühendisliği SAY 130/134 462,08 46.178
Mimarlık (İngilizce) SAY 70/72 460,67 47.436
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 460,54 47.547
Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 459,86 48.118
Kimya Mühendisliği SAY 80/82 458,24 49.462
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 80/82 456,77 50.704
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 80/82 450,04 56.555
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 100/103 443,09 62.737
Mimarlık SAY 130/134 441,45 64.251
Biyomühendislik (İngilizce) SAY 60/62 438,5 66.934
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 437,17 68.151
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 430,37 74.506
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 430,25 74.608
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 70/72 429,97 74.874
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 425,93 78.831
Biyomühendislik SAY 70/72 425,82 78.936
Kimya (İngilizce) SAY 50/52 420,76 83.970
Matematik SAY 80/82 419,61 85.092
İnşaat Mühendisliği SAY 130/134 409,18 96.062
Gıda Mühendisliği SAY 70/72 406,62 98.859
İstatistik SAY 80/82 406,24 99.244
Kimya SAY 100/103 391,71 115.672
Çevre Mühendisliği SAY 70/72 390,1 117.624
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 352,41 171.793
Harita Mühendisliği SAY 90/93 348,9 177.870
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40/41 347,21 180.953
Fizik SAY 80/82 343,06 188.673
Şehir ve Bölge Planlama SAY 80/82 332,95 209.019

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

İletişim ve Tasarımı SÖZ 60/62 418,17 10.696
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 415,09 12.247
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 410,98 14.581
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 384,55 39.600
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 375,59 53.074
Fotoğraf ve Video SÖZ 40/41 374,47 55.005
Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZ 60/62 363,78 75.530

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 457,2 8.075
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 433,34 13.437

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