BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bitlis Eren Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bitlis Eren Üniversitesi taban puanları 2023, BEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 55/57 341,12 448.859

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 330,54 522.282

Çevre Sağlığı TYT 51/53 316,61 636.192

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 315,21 648.864

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 308,11 716.098

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 291,19 900.661

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 281,29 1.024.864

Optisyenlik TYT 60/62 272,98 1.139.640

Adalet TYT 50/52 272,05 1.153.114

Çocuk Gelişimi TYT 90/93 271,71 1.157.964

Laboratuvar Teknolojisi TYT 60/62 261,54 1.314.329

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 257,62 1.379.010

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 256,18 1.403.603

Tapu ve Kadastro TYT 40/41 255,81 1.409.919

Sosyal Hizmetler TYT 50/52 255,66 1.412.521

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 253,23 1.454.777

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 60/62 252,68 1.464.490

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 110/113 250,76 1.498.921

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 249,43 1.523.201

Sosyal Güvenlik TYT 50/52 249,13 1.528.677

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 249,01 1.530.970

Bilgisayar Teknolojisi TYT 30/31 245,66 1.594.151

Elektrik TYT 40/41 245,08 1.605.299

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 40/41 243,49 1.636.300

Spor Yönetimi TYT 40/41 242,58 1.654.108

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 42/44 241,05 1.684.360

Harita ve Kadastro TYT 40/41 240,07 1.704.166

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 238,46 1.737.260

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 237 1.767.694

Mekatronik TYT 30/31 232,17 1.872.219

Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 231,7 1.882.535

Makine TYT 30/31 228,34 1.959.293

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 227,11 1.988.094

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 226,17 2.010.319

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 225,25 2.032.288

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 224,49 2.050.266

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 223,88 2.064.796

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 40/41 223,75 2.067.843

Mimari Restorasyon TYT 35/36 223,31 2.078.608

İnşaat Teknolojisi TYT 35/36 223,28 2.079.276

Posta Hizmetleri TYT 45/47 223,01 2.085.790

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 39/40 222,32 2.102.754

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 222,01 2.109.906

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 30/31 221,92 2.112.190

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 30/31 221,24 2.128.836

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 220,51 2.146.887

Lojistik TYT 25/26 219,96 2.160.496

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 219,36 2.175.819

Yapı Denetimi TYT 28/29 219,19 2.179.928

Maliye TYT 25/26 218,89 2.187.501

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 218,58 2.195.136

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 20/21 216,81 2.238.662

Eser Koruma TYT 30/31 211,99 2.359.458

Seramik ve Cam Tasarımı TYT 25/26 209,03 2.432.764

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sosyal Hizmet EA 40/41 264,23 714.459

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 40/41 225,43 1.210.106

Sosyoloji EA 30/31 222,46 1.253.382

Uluslararası İlişkiler EA 30/31 213,61 1.379.308

Turizm İşletmeciliği EA 20/21 211,39 1.409.930

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Hemşirelik SAY 75/77 345,86 183.402

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 20/1 316,78 246.591

Bilgisayar Mühendisliği SAY 30/31 302,54 285.761

İnşaat Mühendisliği SAY 30/4 299,33 295.590

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 275,26 383.685

Matematik SAY 30/31 264,67 433.780

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 314,78 259.366

İslami İlimler SÖZ 144/148 260,62 702.035

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 252,17 794.451

Tarih SÖZ 60/62 236,03 978.500

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 221,78 1.138.640

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 16/16 212,66 1.232.759

Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 189,71 1.415.636

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER