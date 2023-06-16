NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖHÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları 2023, ÖHÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 344,39 428.230
Fizyoterapi TYT 50/52 318,35 620.617
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 308,3 714.264
Optisyenlik TYT 50/52 299,83 802.499
Adalet TYT 55/57 295,16 854.111
Çocuk Gelişimi TYT 60/62 291,18 900.792
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 291,15 901.194
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 60/62 289,17 924.857
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 65/67 280,94 1.029.641
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 278,88 1.057.204
Tapu ve Kadastro TYT 40/41 278,33 1.064.604
Aşçılık TYT 50/52 276,68 1.087.375
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 45/47 272,25 1.150.150
Sosyal Güvenlik TYT 70/72 271,32 1.163.706
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 265,61 1.249.834
Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 45/47 263,85 1.277.286
Yaşlı Bakımı TYT 50/52 262,62 1.296.808
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 260,14 1.337.074
Elektrik TYT 45/47 259,88 1.341.391
Aşçılık (İÖ) TYT 40/41 259,23 1.352.223
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 55/57 258,95 1.356.690
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 258,77 1.359.740
Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 257,93 1.373.845
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 257,28 1.384.813
Mekatronik TYT 45/47 256,19 1.403.465
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 45/47 252,64 1.465.194
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 252,13 1.474.185
Harita ve Kadastro TYT 50/52 251,89 1.478.478
Grafik Tasarımı TYT 50/52 249,15 1.528.329
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 246,15 1.584.854
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 243,15 1.642.943
Makine TYT 40/41 242,21 1.661.454
Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 240,17 1.702.060
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 238,51 1.736.156
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 238,41 1.738.331
Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 30/31 237,66 1.754.095
Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 237,59 1.755.627
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 236,64 1.775.384
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 35/36 235,12 1.807.832
Pazarlama TYT 20/21 235,09 1.808.474
İşletme Yönetimi TYT 50/52 234,45 1.822.269
Moda Tasarımı TYT 25/26 233,37 1.845.667
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 50/52 233,17 1.850.060
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 232,99 1.853.945
Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 232,72 1.860.079
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 30/31 230,55 1.908.309
Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 70/72 230,02 1.920.410
İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 228,92 1.945.875
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 228,41 1.957.584
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 50/52 227,33 1.982.753
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 224,15 2.058.324
Yapı Denetimi TYT 50/52 222,62 2.095.264
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 221,16 2.130.844
Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20/21 220,26 2.153.122
Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 35/36 219,98 2.160.177
Yerel Yönetimler TYT 60/62 218,65 2.193.193
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 30/31 215,09 2.281.376
İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 206,24 2.500.168
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 367,49 126.920
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 350,09 176.055
Spor Yöneticiliği EA 50/52 256,36 801.490
Sağlık Yönetimi EA 50/52 263,62 720.977
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 249,35 885.734
İşletme EA 40/41 243,68 957.450
İktisat EA 30/31 237,75 1.036.856
Maliye EA 70/72 234,03 1.088.086
Tekstil ve Moda Tasarımı EA 35/36 232,67 1.107.026
Kamu Yönetimi EA 80/82 231,15 1.128.658
Finans ve Bankacılık EA 70/72 230,49 1.137.911
Sosyoloji EA 60/62 229,92 1.146.009
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 70/72 226,41 1.196.058
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 110/113 484,24 28.525
Diş Hekimliği SAY 30/31 470,75 39.062
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 407,18 98.215
Hemşirelik SAY 100/103 345,91 183.320
Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 343,55 187.791
Ebelik SAY 60/62 324,74 227.199
Mimarlık SAY 60/3 321,57 234.736
Makine Mühendisliği SAY 20/1 316,16 248.168
İnşaat Mühendisliği SAY 20/2 304,22 280.889
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 303,59 282.669
Gıda Mühendisliği SAY 15/1 301,54 288.835
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/26 298,43 298.418
Beslenme ve Diyetetik SAY 50/52 292,08 319.282
Matematik SAY 40/41 283,18 351.430
Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 274,92 385.122
Kimya SAY 20/21 269,74 408.838
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) SAY 30/31 263,17 441.541
Biyoloji SAY 20/21 256,73 477.755
Biyoteknoloji SAY 30/31 251,34 512.061
Fizik SAY 20/21 250,37 518.586
Biyosistem Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 240,82 591.029
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) SAY 20/21 238,25 613.076
Peyzaj Mimarlığı SAY 60/62 234,47 647.467
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 394,76 27.654
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 380,07 45.953
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 352,98 102.328
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 293,48 401.654
İslami İlimler SÖZ 125/129 292,07 412.778
Coğrafya SÖZ 60/62 289,23 435.170
İslami İlimler (İÖ) SÖZ 90/93 264,21 664.968
Tarih SÖZ 70/72 258,28 727.158
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 253,11 783.857
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 245,81 865.988
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 243,21 895.730
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 227,77 1.071.911
Gazetecilik SÖZ 70/72 219,76 1.160.377
Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 217,45 1.184.638
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 207,97 1.277.696
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 180,95 1.456.907
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/45 164,5 1.490.299
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 397,6 24.646
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 356,11 39.947