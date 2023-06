NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖHÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları 2023, ÖHÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 344,39 428.230

Fizyoterapi TYT 50/52 318,35 620.617

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 308,3 714.264

Optisyenlik TYT 50/52 299,83 802.499

Adalet TYT 55/57 295,16 854.111

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 291,18 900.792

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 291,15 901.194

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 60/62 289,17 924.857

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 65/67 280,94 1.029.641

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 278,88 1.057.204

Tapu ve Kadastro TYT 40/41 278,33 1.064.604

Aşçılık TYT 50/52 276,68 1.087.375

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 45/47 272,25 1.150.150

Sosyal Güvenlik TYT 70/72 271,32 1.163.706

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 265,61 1.249.834

Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 45/47 263,85 1.277.286

Yaşlı Bakımı TYT 50/52 262,62 1.296.808

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 260,14 1.337.074

Elektrik TYT 45/47 259,88 1.341.391

Aşçılık (İÖ) TYT 40/41 259,23 1.352.223

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 55/57 258,95 1.356.690

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 258,77 1.359.740

Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 257,93 1.373.845

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 257,28 1.384.813

Mekatronik TYT 45/47 256,19 1.403.465

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 45/47 252,64 1.465.194

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 252,13 1.474.185

Harita ve Kadastro TYT 50/52 251,89 1.478.478

Grafik Tasarımı TYT 50/52 249,15 1.528.329

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 246,15 1.584.854

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 243,15 1.642.943

Makine TYT 40/41 242,21 1.661.454

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 240,17 1.702.060

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 238,51 1.736.156

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 238,41 1.738.331

Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 30/31 237,66 1.754.095

Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 237,59 1.755.627

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 236,64 1.775.384

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 35/36 235,12 1.807.832

Pazarlama TYT 20/21 235,09 1.808.474

İşletme Yönetimi TYT 50/52 234,45 1.822.269

Moda Tasarımı TYT 25/26 233,37 1.845.667

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 50/52 233,17 1.850.060

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 232,99 1.853.945

Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 232,72 1.860.079

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 30/31 230,55 1.908.309

Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 70/72 230,02 1.920.410

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 228,92 1.945.875

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 228,41 1.957.584

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 50/52 227,33 1.982.753

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 224,15 2.058.324

Yapı Denetimi TYT 50/52 222,62 2.095.264

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 221,16 2.130.844

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20/21 220,26 2.153.122

Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 35/36 219,98 2.160.177

Yerel Yönetimler TYT 60/62 218,65 2.193.193

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 30/31 215,09 2.281.376

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 206,24 2.500.168

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 367,49 126.920

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 350,09 176.055

Spor Yöneticiliği EA 50/52 256,36 801.490

Sağlık Yönetimi EA 50/52 263,62 720.977

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 249,35 885.734

İşletme EA 40/41 243,68 957.450

İktisat EA 30/31 237,75 1.036.856

Maliye EA 70/72 234,03 1.088.086

Tekstil ve Moda Tasarımı EA 35/36 232,67 1.107.026

Kamu Yönetimi EA 80/82 231,15 1.128.658

Finans ve Bankacılık EA 70/72 230,49 1.137.911

Sosyoloji EA 60/62 229,92 1.146.009

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 70/72 226,41 1.196.058

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 110/113 484,24 28.525

Diş Hekimliği SAY 30/31 470,75 39.062

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 407,18 98.215

Hemşirelik SAY 100/103 345,91 183.320

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 343,55 187.791

Ebelik SAY 60/62 324,74 227.199

Mimarlık SAY 60/3 321,57 234.736

Makine Mühendisliği SAY 20/1 316,16 248.168

İnşaat Mühendisliği SAY 20/2 304,22 280.889

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 303,59 282.669

Gıda Mühendisliği SAY 15/1 301,54 288.835

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/26 298,43 298.418

Beslenme ve Diyetetik SAY 50/52 292,08 319.282

Matematik SAY 40/41 283,18 351.430

Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 274,92 385.122

Kimya SAY 20/21 269,74 408.838

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) SAY 30/31 263,17 441.541

Biyoloji SAY 20/21 256,73 477.755

Biyoteknoloji SAY 30/31 251,34 512.061

Fizik SAY 20/21 250,37 518.586

Biyosistem Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 240,82 591.029

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) SAY 20/21 238,25 613.076

Peyzaj Mimarlığı SAY 60/62 234,47 647.467

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 394,76 27.654

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 380,07 45.953

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 352,98 102.328

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 293,48 401.654

İslami İlimler SÖZ 125/129 292,07 412.778

Coğrafya SÖZ 60/62 289,23 435.170

İslami İlimler (İÖ) SÖZ 90/93 264,21 664.968

Tarih SÖZ 70/72 258,28 727.158

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 253,11 783.857

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 245,81 865.988

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 243,21 895.730

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 227,77 1.071.911

Gazetecilik SÖZ 70/72 219,76 1.160.377

Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 217,45 1.184.638

İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 207,97 1.277.696

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 180,95 1.456.907

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/45 164,5 1.490.299

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 397,6 24.646

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 356,11 39.947