MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MSKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023, MSKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 55/57 347,97 406.516
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 342,24 441.642
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) TYT 71/73 329,75 528.157
Yat Kaptanlığı TYT 30/31 322,55 584.921
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 320,08 605.668
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 316,63 636.064
Eczane Hizmetleri TYT 40/41 310,69 691.109
Gemi İnşaatı TYT 25/26 309,54 702.094
Optisyenlik TYT 65/67 309,41 703.390
Aşçılık TYT 60/62 309,26 704.934
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 308,22 715.018
Adalet TYT 60/62 304,39 754.148
Çocuk Gelişimi TYT 65/67 303,73 761.076
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60/62 301,14 788.533
Aşçılık TYT 65/67 301,06 789.388
İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 299,07 810.825
Aşçılık TYT 40/41 296,62 837.580
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 296,04 844.238
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 45/47 295,68 848.232
Sosyal Hizmetler TYT 40/41 295,02 855.815
Elektrik TYT 45/47 291,4 898.106
Aşçılık TYT 80/82 291,17 900.938
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 80/82 289,16 925.013
Turist Rehberliği TYT 60/62 287,63 943.699
Aşçılık TYT 55/57 287,55 944.684
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 287,23 948.544
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 35/36 285,94 964.674
Marina ve Yat İşletmeciliği TYT 30/31 282,17 1.013.319
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 281,19 1.026.132
Tapu ve Kadastro TYT 50/52 279,57 1.047.904
Dış Ticaret TYT 55/57 279,13 1.053.786
Turist Rehberliği TYT 50/52 276,88 1.084.572
Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 276,63 1.088.067
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 273,99 1.125.178
Lojistik TYT 50/52 273,74 1.128.644
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 272,86 1.141.432
Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 45/47 272,16 1.151.414
Kimya Teknolojisi TYT 50/52 272,04 1.153.235
Harita ve Kadastro TYT 60/62 270,64 1.173.632
Yaşlı Bakımı TYT 55/57 269,2 1.195.210
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 268,72 1.202.423
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 267,39 1.222.536
Mimari Restorasyon TYT 80/82 265,53 1.250.992
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 265,16 1.256.868
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 264,81 1.262.264
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 263,77 1.278.570
Bitki Koruma TYT 40/41 263,7 1.279.655
Elektrik TYT 50/52 263,17 1.288.006
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 80/82 262,83 1.293.442
Dış Ticaret TYT 55/57 262,6 1.297.204
Yaşlı Bakımı TYT 50/52 261,34 1.317.536
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 261,18 1.320.149
Çevre Koruma ve Kontrol TYT 40/41 260,98 1.323.296
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 260,44 1.332.225
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 259,42 1.348.993
Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 259,03 1.355.497
Pazarlama TYT 45/47 258,89 1.357.704
Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30/31 258,23 1.368.885
Elektrik TYT 50/52 258,18 1.369.659
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 257,5 1.381.034
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 256,53 1.397.511
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 256,24 1.402.417
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 254,83 1.426.798
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 50/52 254,19 1.437.848
Kozmetik Teknolojisi TYT 30/31 252,83 1.461.690
İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 251,77 1.480.690
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 251,61 1.483.537
İşletme Yönetimi TYT 50/52 251,55 1.484.582
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 250,95 1.495.355
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45/47 248,66 1.537.359
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 25/26 248,56 1.539.145
Yerel Yönetimler TYT 50/52 248,41 1.542.068
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40/41 247,68 1.555.603
Turizm Animasyonu TYT 40/41 247,07 1.567.156
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 246,78 1.572.646
Pazarlama TYT 30/31 245,01 1.606.628
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 40/41 243,9 1.628.376
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 243,43 1.637.502
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50/52 242,94 1.646.929
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 240,36 1.698.133
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 239,77 1.710.167
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 239,69 1.711.981
Bahçe Tarımı TYT 30/31 237,96 1.747.971
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40/41 237,05 1.766.770
Arıcılık TYT 25/26 236,45 1.779.383
Organik Tarım TYT 40/41 235,22 1.805.673
Seracılık TYT 30/31 232,08 1.874.143
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 30/31 231,43 1.888.705
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 230,4 1.911.934
İkram Hizmetleri TYT 50/52 229,57 1.930.907
Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 226,76 1.996.369
Ormancılık ve Orman Ürünleri (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Psikoloji EA 70/72 381,56 93.912
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 371,85 116.149
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 362,2 140.894
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 50/52 345,72 190.279
Havacılık Yönetimi EA 70/72 320,37 293.584
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70/72 301,26 401.608
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 30/31 300,36 407.546
Sağlık Yönetimi EA 60/62 295,6 439.851
İktisat (İngilizce) EA 60/62 294,64 446.576
Sosyal Hizmet EA 50/52 293,53 454.378
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 80/82 289,62 483.676
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70/72 287,96 496.551
Sosyoloji EA 60/62 285,75 514.059
İşletme EA 90/93 284,36 525.469
Gümrük İşletme EA 30/31 283,32 533.959
Turizm İşletmeciliği EA 50/52 275,67 601.089
İktisat EA 80/82 273,7 619.425
İşletme EA 80/82 268,97 665.392
Kamu Yönetimi EA 90/93 267,05 684.895
Turizm İşletmeciliği EA 70/72 265,27 703.514
İktisat (İngilizce) (İÖ) EA 50/52 263,01 727.424
İşletme (İÖ) EA 60/62 262,21 736.033
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) EA 60/62 261,18 747.306
Ekonomi ve Finans EA 70/72 260,03 759.954
Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 30/31 257,85 784.516
İktisat (İÖ) EA 40/41 255,39 812.800
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70/72 254,95 817.954
Arkeoloji EA 40/41 254,44 823.967
Felsefe EA 60/62 252,42 848.094
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği EA 50/52 250,82 867.479
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 40/41 244,57 946.014
Kamu Yönetimi (İÖ) EA 90/93 241,48 986.581
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 140/144 499,32 18.013
Tıp (İngilizce) SAY 50/52 497,71 19.017
Diş Hekimliği SAY 60/62 476,86 34.192
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 463,98 44.663
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 454,75 52.434
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 419,85 84.822
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 414,07 90.830
Veterinerlik SAY 60/62 401,03 104.902
Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 396,73 109.845
Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 48/50 377,58 133.553
Dijital Oyun Tasarımı SAY 40/41 371,97 141.300
Hemşirelik SAY 180/185 361,37 157.016
Mimarlık SAY 80/82 351,91 172.676
Hemşirelik SAY 140/144 351,32 173.685
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 335,24 204.242
Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 334,45 205.916
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 45/47 320,82 236.576
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 320,67 236.929
Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 319,47 239.894
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 312,23 258.291
Fizik SAY 20/21 272,72 394.969
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 309,84 264.809
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12/13 307,21 272.214
Maden Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/7 299,37 295.471
Matematik SAY 70/72 298,65 297.734
Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 40/41 298,59 297.914
İstatistik SAY 30/31 297,11 302.593
Kimya SAY 25/26 294,35 311.711
Biyoloji SAY 25/26 288,75 331.021
Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 258,77 465.966
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 20/21 246,79 544.145
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 244,51 561.342
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 5/6 224,87 747.696
Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 215,9 855.072
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 10/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50/52 410,11 15.155
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 399,1 23.430
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 385,66 38.162
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 372,11 59.185
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 360,38 83.216
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 333,51 168.273
Tarih SÖZ 60/62 317,81 242.436
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 306,12 312.420
İslami İlimler SÖZ 70/72 300,26 352.123
Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 283,72 480.657
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 283,16 485.518
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 273,84 570.020
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 258,86 720.751
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 424,21 16.015
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 419,17 17.488
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 401,56 23.325
Turizm Rehberliği DİL 30/31 359,86 38.486
Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50/52 359,52 38.625