MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MSKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023, MSKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 55/57 347,97 406.516

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 342,24 441.642

Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) TYT 71/73 329,75 528.157

Yat Kaptanlığı TYT 30/31 322,55 584.921

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 320,08 605.668

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 316,63 636.064

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 310,69 691.109

Gemi İnşaatı TYT 25/26 309,54 702.094

Optisyenlik TYT 65/67 309,41 703.390

Aşçılık TYT 60/62 309,26 704.934

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 308,22 715.018

Adalet TYT 60/62 304,39 754.148

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 303,73 761.076

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60/62 301,14 788.533

Aşçılık TYT 65/67 301,06 789.388

İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 299,07 810.825

Aşçılık TYT 40/41 296,62 837.580

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 296,04 844.238

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 45/47 295,68 848.232

Sosyal Hizmetler TYT 40/41 295,02 855.815

Elektrik TYT 45/47 291,4 898.106

Aşçılık TYT 80/82 291,17 900.938

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 80/82 289,16 925.013

Turist Rehberliği TYT 60/62 287,63 943.699

Aşçılık TYT 55/57 287,55 944.684

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 287,23 948.544

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 35/36 285,94 964.674

Marina ve Yat İşletmeciliği TYT 30/31 282,17 1.013.319

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 281,19 1.026.132

Tapu ve Kadastro TYT 50/52 279,57 1.047.904

Dış Ticaret TYT 55/57 279,13 1.053.786

Turist Rehberliği TYT 50/52 276,88 1.084.572

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 276,63 1.088.067

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 273,99 1.125.178

Lojistik TYT 50/52 273,74 1.128.644

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 272,86 1.141.432

Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 45/47 272,16 1.151.414

Kimya Teknolojisi TYT 50/52 272,04 1.153.235

Harita ve Kadastro TYT 60/62 270,64 1.173.632

Yaşlı Bakımı TYT 55/57 269,2 1.195.210

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 268,72 1.202.423

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 267,39 1.222.536

Mimari Restorasyon TYT 80/82 265,53 1.250.992

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 265,16 1.256.868

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 264,81 1.262.264

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 263,77 1.278.570

Bitki Koruma TYT 40/41 263,7 1.279.655

Elektrik TYT 50/52 263,17 1.288.006

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 80/82 262,83 1.293.442

Dış Ticaret TYT 55/57 262,6 1.297.204

Yaşlı Bakımı TYT 50/52 261,34 1.317.536

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 261,18 1.320.149

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 40/41 260,98 1.323.296

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 260,44 1.332.225

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 259,42 1.348.993

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 259,03 1.355.497

Pazarlama TYT 45/47 258,89 1.357.704

Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30/31 258,23 1.368.885

Elektrik TYT 50/52 258,18 1.369.659

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 257,5 1.381.034

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 256,53 1.397.511

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 256,24 1.402.417

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 254,83 1.426.798

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 50/52 254,19 1.437.848

Kozmetik Teknolojisi TYT 30/31 252,83 1.461.690

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 251,77 1.480.690

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 251,61 1.483.537

İşletme Yönetimi TYT 50/52 251,55 1.484.582

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 250,95 1.495.355

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45/47 248,66 1.537.359

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 25/26 248,56 1.539.145

Yerel Yönetimler TYT 50/52 248,41 1.542.068

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40/41 247,68 1.555.603

Turizm Animasyonu TYT 40/41 247,07 1.567.156

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 246,78 1.572.646

Pazarlama TYT 30/31 245,01 1.606.628

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 40/41 243,9 1.628.376

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 243,43 1.637.502

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50/52 242,94 1.646.929

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 240,36 1.698.133

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 239,77 1.710.167

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 239,69 1.711.981

Bahçe Tarımı TYT 30/31 237,96 1.747.971

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40/41 237,05 1.766.770

Arıcılık TYT 25/26 236,45 1.779.383

Organik Tarım TYT 40/41 235,22 1.805.673

Seracılık TYT 30/31 232,08 1.874.143

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 30/31 231,43 1.888.705

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 230,4 1.911.934

İkram Hizmetleri TYT 50/52 229,57 1.930.907

Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 226,76 1.996.369

Ormancılık ve Orman Ürünleri (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 70/72 381,56 93.912

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 371,85 116.149

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 362,2 140.894

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 50/52 345,72 190.279

Havacılık Yönetimi EA 70/72 320,37 293.584

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70/72 301,26 401.608

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 30/31 300,36 407.546

Sağlık Yönetimi EA 60/62 295,6 439.851

İktisat (İngilizce) EA 60/62 294,64 446.576

Sosyal Hizmet EA 50/52 293,53 454.378

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 80/82 289,62 483.676

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70/72 287,96 496.551

Sosyoloji EA 60/62 285,75 514.059

İşletme EA 90/93 284,36 525.469

Gümrük İşletme EA 30/31 283,32 533.959

Turizm İşletmeciliği EA 50/52 275,67 601.089

İktisat EA 80/82 273,7 619.425

İşletme EA 80/82 268,97 665.392

Kamu Yönetimi EA 90/93 267,05 684.895

Turizm İşletmeciliği EA 70/72 265,27 703.514

İktisat (İngilizce) (İÖ) EA 50/52 263,01 727.424

İşletme (İÖ) EA 60/62 262,21 736.033

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) EA 60/62 261,18 747.306

Ekonomi ve Finans EA 70/72 260,03 759.954

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 30/31 257,85 784.516

İktisat (İÖ) EA 40/41 255,39 812.800

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70/72 254,95 817.954

Arkeoloji EA 40/41 254,44 823.967

Felsefe EA 60/62 252,42 848.094

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği EA 50/52 250,82 867.479

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 40/41 244,57 946.014

Kamu Yönetimi (İÖ) EA 90/93 241,48 986.581

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 140/144 499,32 18.013

Tıp (İngilizce) SAY 50/52 497,71 19.017

Diş Hekimliği SAY 60/62 476,86 34.192

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 463,98 44.663

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 454,75 52.434

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 419,85 84.822

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 414,07 90.830

Veterinerlik SAY 60/62 401,03 104.902

Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 396,73 109.845

Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 48/50 377,58 133.553

Dijital Oyun Tasarımı SAY 40/41 371,97 141.300

Hemşirelik SAY 180/185 361,37 157.016

Mimarlık SAY 80/82 351,91 172.676

Hemşirelik SAY 140/144 351,32 173.685

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 335,24 204.242

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 334,45 205.916

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 45/47 320,82 236.576

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 320,67 236.929

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 319,47 239.894

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 312,23 258.291

Fizik SAY 20/21 272,72 394.969

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 309,84 264.809

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12/13 307,21 272.214

Maden Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/7 299,37 295.471

Matematik SAY 70/72 298,65 297.734

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 40/41 298,59 297.914

İstatistik SAY 30/31 297,11 302.593

Kimya SAY 25/26 294,35 311.711

Biyoloji SAY 25/26 288,75 331.021

Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 258,77 465.966

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 20/21 246,79 544.145

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 244,51 561.342

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 5/6 224,87 747.696

Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 215,9 855.072

Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 10/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50/52 410,11 15.155

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 399,1 23.430

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 385,66 38.162

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 372,11 59.185

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 360,38 83.216

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 333,51 168.273

Tarih SÖZ 60/62 317,81 242.436

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 306,12 312.420

İslami İlimler SÖZ 70/72 300,26 352.123

Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 283,72 480.657

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 283,16 485.518

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 273,84 570.020

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 258,86 720.751

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 424,21 16.015

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 419,17 17.488

İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 401,56 23.325

Turizm Rehberliği DİL 30/31 359,86 38.486

Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50/52 359,52 38.625