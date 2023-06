SİNOP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SNÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Sinop Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Sinop Üniversitesi taban puanları 2023, SNÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 30/31 338,55 465.840

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 323,9 573.922

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 309,13 706.127

Diyaliz TYT 50/52 307,2 725.227

Çevre Sağlığı TYT 40/41 304,47 753.331

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 298,7 814.743

Eczane Hizmetleri TYT 60/62 290,21 912.377

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 290,2 912.464

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 40/41 282,19 1.012.996

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 277,84 1.071.446

Aşçılık TYT 50/52 275,52 1.103.421

Çocuk Gelişimi TYT 90/93 272,12 1.152.060

Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 270,13 1.181.319

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 269,57 1.189.571

Grafik Tasarımı TYT 60/62 262,98 1.291.049

Su Altı Teknolojisi TYT 30/31 261,59 1.313.504

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 50/52 258,24 1.368.699

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 254,15 1.438.632

Elektrik TYT 50/52 253,47 1.450.443

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 40/41 253,26 1.454.214

Mekatronik TYT 50/52 250,14 1.510.231

Evde Hasta Bakımı TYT 60/62 247,93 1.550.944

Makine TYT 50/52 247,75 1.554.291

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 60/62 244,53 1.616.091

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 244,4 1.618.458

İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 243,93 1.627.677

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 240,24 1.700.663

Harita ve Kadastro TYT 50/52 239,28 1.720.255

İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 40/41 237,06 1.766.346

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 72/74 237,06 1.766.511

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65/67 236,57 1.776.935

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 234,68 1.817.376

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 228,76 1.949.416

Dış Ticaret TYT 30/31 227,62 1.976.023

Lojistik TYT 60/62 225,62 2.023.456

Tekstil Teknolojisi TYT 20/21 223,63 2.070.737

Mimari Restorasyon TYT 40/41 223,26 2.079.652

Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 20/21 223,07 2.084.346

Otobüs Kaptanlığı TYT 30/31 218,57 2.195.203

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 217,01 2.233.650

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 359,54 148.186

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 348,71 180.460

Sosyal Hizmet EA 50/52 290,61 476.109

Sağlık Yönetimi EA 60/62 257,08 793.198

Sosyoloji EA 60/62 242,26 976.309

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 25/26 241,22 990.083

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 227,79 1.176.606

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 30/31 209,26 1.438.907

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 387,5 120.792

Hemşirelik SAY 110/113 337,68 199.208

Ebelik SAY 30/31 324,29 228.323

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/15 298,44 298.409

Nükleer Enerji Mühendisliği SAY 30/16 298,31 298.829

Matematik SAY 30/31 276,85 376.874

Biyoloji SAY 20/21 254,29 492.957

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 240,9 590.286

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 233,58 656.084

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,75 31.899

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 376,68 51.231

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 346,18 122.520

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 342,3 135.412

İlahiyat SÖZ 90/93 304,22 324.927

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 283,75 480.382

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 270,18 605.531

İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 264,13 665.762

Tarih SÖZ 80/82 257,41 736.582

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 254,84 764.600

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 247,67 845.006

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 244,86 876.892

Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 207,43 1.282.528

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 399,19 24.119

Turizm Rehberliği DİL 60/62 275,41 73.254