SİNOP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SNÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Sinop Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Sinop Üniversitesi taban puanları 2023, SNÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
SİNOP ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 30/31 338,55 465.840
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 323,9 573.922
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 309,13 706.127
Diyaliz TYT 50/52 307,2 725.227
Çevre Sağlığı TYT 40/41 304,47 753.331
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 298,7 814.743
Eczane Hizmetleri TYT 60/62 290,21 912.377
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 290,2 912.464
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 40/41 282,19 1.012.996
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 277,84 1.071.446
Aşçılık TYT 50/52 275,52 1.103.421
Çocuk Gelişimi TYT 90/93 272,12 1.152.060
Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 270,13 1.181.319
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 269,57 1.189.571
Grafik Tasarımı TYT 60/62 262,98 1.291.049
Su Altı Teknolojisi TYT 30/31 261,59 1.313.504
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 50/52 258,24 1.368.699
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 254,15 1.438.632
Elektrik TYT 50/52 253,47 1.450.443
Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 40/41 253,26 1.454.214
Mekatronik TYT 50/52 250,14 1.510.231
Evde Hasta Bakımı TYT 60/62 247,93 1.550.944
Makine TYT 50/52 247,75 1.554.291
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 60/62 244,53 1.616.091
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 244,4 1.618.458
İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 243,93 1.627.677
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 240,24 1.700.663
Harita ve Kadastro TYT 50/52 239,28 1.720.255
İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 40/41 237,06 1.766.346
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 72/74 237,06 1.766.511
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65/67 236,57 1.776.935
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 234,68 1.817.376
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 228,76 1.949.416
Dış Ticaret TYT 30/31 227,62 1.976.023
Lojistik TYT 60/62 225,62 2.023.456
Tekstil Teknolojisi TYT 20/21 223,63 2.070.737
Mimari Restorasyon TYT 40/41 223,26 2.079.652
Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 20/21 223,07 2.084.346
Otobüs Kaptanlığı TYT 30/31 218,57 2.195.203
İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 217,01 2.233.650
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 359,54 148.186
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 348,71 180.460
Sosyal Hizmet EA 50/52 290,61 476.109
Sağlık Yönetimi EA 60/62 257,08 793.198
Sosyoloji EA 60/62 242,26 976.309
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 25/26 241,22 990.083
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 227,79 1.176.606
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 30/31 209,26 1.438.907
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 387,5 120.792
Hemşirelik SAY 110/113 337,68 199.208
Ebelik SAY 30/31 324,29 228.323
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/15 298,44 298.409
Nükleer Enerji Mühendisliği SAY 30/16 298,31 298.829
Matematik SAY 30/31 276,85 376.874
Biyoloji SAY 20/21 254,29 492.957
İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 240,9 590.286
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 233,58 656.084
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,75 31.899
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 376,68 51.231
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 346,18 122.520
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 342,3 135.412
İlahiyat SÖZ 90/93 304,22 324.927
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 283,75 480.382
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 270,18 605.531
İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 264,13 665.762
Tarih SÖZ 80/82 257,41 736.582
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 254,84 764.600
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 247,67 845.006
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 244,86 876.892
Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 207,43 1.282.528
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 399,19 24.119
Turizm Rehberliği DİL 60/62 275,41 73.254