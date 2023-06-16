KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kafkas Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kafkas Üniversitesi taban puanları 2023, KAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 75/77 332,68 506.704

Anestezi (İÖ) TYT 65/67 323,8 574.660

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 322,88 582.152

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 65/67 309,43 703.180

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75/77 307,89 718.320

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 65/67 296,14 843.040

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 75/77 295,83 846.634

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 75/77 287,22 948.623

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 284,23 986.512

Eczane Hizmetleri TYT 50/52 276,76 1.086.338

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 65/67 273,26 1.135.676

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30/31 273,22 1.136.245

Adalet TYT 65/67 265,6 1.249.943

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 71/73 265,13 1.257.335

Evde Hasta Bakımı TYT 70/72 259,42 1.349.033

Laboratuvar Teknolojisi TYT 60/62 257,39 1.382.943

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 255,77 1.410.628

Optisyenlik TYT 60/62 253,24 1.454.610

Biyokimya TYT 58/60 246,71 1.573.967

Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.48) TYT 60/62 245,2 1.602.967

Yaşlı Bakımı TYT 75/77 243,84 1.629.533

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40/41 241,99 1.665.848

Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 55/57 241,24 1.680.372

Aşçılık TYT 55/57 240,31 1.699.223

Tapu ve Kadastro TYT 40/41 238,58 1.734.737

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 65/67 233,21 1.849.181

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 232,3 1.869.386

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 230,98 1.898.761

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 230,76 1.903.600

Makine TYT 40/41 229,81 1.925.194

Sosyal Hizmetler TYT 60/62 229,69 1.928.094

Moda Tasarımı TYT 20/21 229,56 1.931.115

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 227,51 1.978.721

Spor Yönetimi TYT 56/58 225,19 2.033.687

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 224,58 2.048.092

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 30/31 224,13 2.058.699

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 37/38 220,81 2.139.390

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 58/60 220,14 2.156.004

Mimari Restorasyon TYT 35/36 220,07 2.157.711

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 219,67 2.167.849

Lojistik TYT 45/47 219,66 2.168.231

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 219 2.184.744

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 218,79 2.189.712

Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 20/21 218,48 2.197.457

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 217,39 2.224.321

Posta Hizmetleri TYT 50/52 216,26 2.252.387

Polimer Teknolojisi TYT 30/31 214,24 2.302.638

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 213,75 2.315.039

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 355,11 160.890

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 338,35 216.272

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70/72 270,12 653.790

Sosyal Hizmet EA 70/72 247,71 906.066

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 217,18 1.328.682

İşletme EA 25/26 215,73 1.349.471

Arkeoloji EA 20/21 215,23 1.356.454

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 213,33 1.383.288

Sağlık Yönetimi EA 50/52 211,85 1.403.684

İktisat EA 20/21 211,56 1.407.563

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 30/31 203,8 1.510.241

Elektronik Ticaret ve Yönetimi EA 50/52 196,03 1.601.137

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 110/113 482,32 29.941

Diş Hekimliği SAY 60/62 465,78 43.211

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 374,98 137.187

Veterinerlik SAY 100/103 357,02 163.964

Hemşirelik SAY 160/164 331,59 211.942

Ebelik SAY 50/52 319,96 238.669

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/10 300,94 290.660

Matematik SAY 30/31 254,49 491.673

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 243,04 572.819

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,56 32.110

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 374,44 55.056

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 339,05 147.023

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 314,85 259.023

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 253,24 782.441

İlahiyat SÖZ 180/185 278,17 529.756

İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 252,89 786.294

Tarih SÖZ 70/72 236,06 978.216

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 226,94 1.081.315

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 213,25 1.226.983

Gürcü Dili ve Edebiyatı SÖZ 20/18 160,37 1.492.441

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı SÖZ 40/32 152,49 1.493.794

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER