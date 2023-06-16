KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kafkas Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kafkas Üniversitesi taban puanları 2023, KAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 75/77 332,68 506.704
- Anestezi (İÖ) TYT 65/67 323,8 574.660
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 322,88 582.152
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 65/67 309,43 703.180
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75/77 307,89 718.320
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 65/67 296,14 843.040
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 75/77 295,83 846.634
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 75/77 287,22 948.623
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 284,23 986.512
- Eczane Hizmetleri TYT 50/52 276,76 1.086.338
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 65/67 273,26 1.135.676
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30/31 273,22 1.136.245
- Adalet TYT 65/67 265,6 1.249.943
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 71/73 265,13 1.257.335
- Evde Hasta Bakımı TYT 70/72 259,42 1.349.033
- Laboratuvar Teknolojisi TYT 60/62 257,39 1.382.943
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 255,77 1.410.628
- Optisyenlik TYT 60/62 253,24 1.454.610
- Biyokimya TYT 58/60 246,71 1.573.967
- Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.48) TYT 60/62 245,2 1.602.967
- Yaşlı Bakımı TYT 75/77 243,84 1.629.533
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40/41 241,99 1.665.848
- Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 55/57 241,24 1.680.372
- Aşçılık TYT 55/57 240,31 1.699.223
- Tapu ve Kadastro TYT 40/41 238,58 1.734.737
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 65/67 233,21 1.849.181
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 232,3 1.869.386
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 230,98 1.898.761
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 230,76 1.903.600
- Makine TYT 40/41 229,81 1.925.194
- Sosyal Hizmetler TYT 60/62 229,69 1.928.094
- Moda Tasarımı TYT 20/21 229,56 1.931.115
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 227,51 1.978.721
- Spor Yönetimi TYT 56/58 225,19 2.033.687
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 224,58 2.048.092
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 30/31 224,13 2.058.699
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 37/38 220,81 2.139.390
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 58/60 220,14 2.156.004
- Mimari Restorasyon TYT 35/36 220,07 2.157.711
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 219,67 2.167.849
- Lojistik TYT 45/47 219,66 2.168.231
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 219 2.184.744
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 218,79 2.189.712
- Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 20/21 218,48 2.197.457
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 217,39 2.224.321
- Posta Hizmetleri TYT 50/52 216,26 2.252.387
- Polimer Teknolojisi TYT 30/31 214,24 2.302.638
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 213,75 2.315.039
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 355,11 160.890
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 338,35 216.272
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70/72 270,12 653.790
- Sosyal Hizmet EA 70/72 247,71 906.066
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 217,18 1.328.682
- İşletme EA 25/26 215,73 1.349.471
- Arkeoloji EA 20/21 215,23 1.356.454
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 213,33 1.383.288
- Sağlık Yönetimi EA 50/52 211,85 1.403.684
- İktisat EA 20/21 211,56 1.407.563
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 30/31 203,8 1.510.241
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi EA 50/52 196,03 1.601.137
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 110/113 482,32 29.941
- Diş Hekimliği SAY 60/62 465,78 43.211
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 374,98 137.187
- Veterinerlik SAY 100/103 357,02 163.964
- Hemşirelik SAY 160/164 331,59 211.942
- Ebelik SAY 50/52 319,96 238.669
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/10 300,94 290.660
- Matematik SAY 30/31 254,49 491.673
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 243,04 572.819
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,56 32.110
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 374,44 55.056
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 339,05 147.023
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 314,85 259.023
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 253,24 782.441
- İlahiyat SÖZ 180/185 278,17 529.756
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 252,89 786.294
- Tarih SÖZ 70/72 236,06 978.216
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 226,94 1.081.315
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 213,25 1.226.983
- Gürcü Dili ve Edebiyatı SÖZ 20/18 160,37 1.492.441
- Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı SÖZ 40/32 152,49 1.493.794
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 320,77 53.921
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 60/62 304,76 60.552
- İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 289,42 67.190
- Arap Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 229,7 95.845
- Rus Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 145,9 123.116