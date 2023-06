ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | OMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları 2023, OMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 65/67 362,76 328.181

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 359,04 346.231

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 343,36 434.725

Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 343,05 436.550

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 70/72 338,14 468.550

Diş Protez Teknolojisi TYT 40/41 331,14 517.917

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 330,36 523.625

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 328,59 536.852

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 323,17 579.718

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 321,58 592.934

Diyaliz TYT 70/72 320,43 602.646

Odyometri TYT 60/62 319,46 611.027

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 316,15 640.420

Fizyoterapi TYT 80/82 315,87 642.956

Optisyenlik TYT 60/62 315,57 645.676

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 59/61 313,6 663.813

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 310,99 688.181

Adalet TYT 75/77 310,23 695.420

Silah Sanayi Teknikerliği TYT 50/52 309,35 703.957

Grafik Tasarımı TYT 70/72 307,64 720.832

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 305,87 738.751

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 304,08 757.247

Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 301,33 786.594

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 59/61 299,53 805.761

Mekatronik TYT 40/41 296,7 836.679

Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 292,68 882.953

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 290,27 911.696

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 286,59 956.520

Elektrik TYT 50/52 284,48 983.250

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 284,4 984.332

Yaşlı Bakımı TYT 70/72 284,19 987.056

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 281,15 1.026.729

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 280,31 1.038.067

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 45/47 280,11 1.040.578

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 280,08 1.040.962

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 279,43 1.049.827

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 277,86 1.071.069

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 274,76 1.114.147

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 60/62 272,82 1.142.013

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 271,54 1.160.460

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 268,95 1.198.987

İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 266,37 1.238.200

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 266,23 1.240.266

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 55/57 265,44 1.252.394

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 264,59 1.265.673

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 263,37 1.284.914

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 263,15 1.288.397

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 262,13 1.304.657

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 52/54 261,7 1.311.574

Bitki Koruma TYT 40/41 261,59 1.313.398

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 50/52 260,13 1.337.310

Sosyal Güvenlik TYT 60/62 259,85 1.341.814

Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) TYT 41/43 259,5 1.347.574

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 259,24 1.351.993

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 80/82 258,73 1.360.518

İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) TYT 30/31 258,66 1.361.544

Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 257,35 1.383.670

Tarım Makineleri TYT 30/31 255,78 1.410.414

Lojistik TYT 40/41 255,41 1.416.851

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40/41 253,93 1.442.343

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 252,75 1.463.203

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 250,07 1.511.534

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 248,91 1.532.707

İşletme Yönetimi TYT 45/47 245,8 1.591.476

Endüstriyel Kalıpçılık TYT 40/41 244,91 1.608.668

Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 80/82 244,44 1.617.695

Seracılık TYT 40/41 244,34 1.619.623

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 243,82 1.629.932

Dış Ticaret TYT 40/41 243,58 1.634.510

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 242,87 1.648.321

Lojistik TYT 70/72 239,36 1.718.790

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 50/52 239,13 1.723.443

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 60/62 239,05 1.724.987

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50/52 236,09 1.787.050

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 50/52 235,38 1.802.167

Pazarlama TYT 30/31 234,16 1.828.617

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 233,11 1.851.442

Organik Tarım TYT 40/41 232,28 1.869.611

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 231,73 1.882.024

Posta Hizmetleri TYT 60/62 231,69 1.882.885

Emlak Yönetimi TYT 30/31 231,56 1.885.669

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 231,23 1.893.055

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 229,89 1.923.262

Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 60/62 229,53 1.931.796

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk (Çarşamba) EA 130/134 413,35 36.180

Psikoloji EA 90/93 390,97 74.363

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 380,87 95.445

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 373,82 111.495

Çocuk Gelişimi EA 40/41 330,12 249.194

Sosyal Hizmet EA 70/72 317,94 305.699

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 315,63 317.565

İktisat (İngilizce) EA 40/41 310,25 346.939

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 309,98 348.529

Sağlık Yönetimi EA 60/62 302,64 392.716

İşletme EA 60/62 298,9 417.316

Sosyoloji EA 50/52 297,51 426.758

Tarım Ekonomisi EA 35/36 290,57 476.369

İktisat EA 70/72 289,56 484.194

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 256,71 797.515

Felsefe EA 50/52 255,35 813.243

EA 50/52 249,01 889.966

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri EA 40/41 236,01 1.060.699

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 160/164 509,51 11.774

Tıp (İngilizce) SAY 60/62 505,38 14.125

Diş Hekimliği SAY 110/113 481,5 30.597

Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 445,64 60.493

Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 429,74 75.098

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 429,54 75.285

Veterinerlik SAY 75/77 423,28 81.515

Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 420,16 84.545

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75/77 394,68 112.176

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 394,13 112.842

Hemşirelik SAY 120/123 384,75 124.251

Makine Mühendisliği SAY 70/72 358,05 162.238

Mimarlık SAY 80/82 353,41 170.142

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 352,65 171.383

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 344,02 186.926

Ebelik SAY 85/88 333,49 207.886

Kimya Mühendisliği SAY 45/47 329,77 215.894

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 324,22 228.469

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 40/41 320,84 236.493

Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 309,54 265.703

İnşaat Mühendisliği SAY 70/72 309,3 266.360

Endüstriyel Tasarım SAY 40/41 308,93 267.368

Matematik SAY 60/62 306,78 273.433

Odyoloji SAY 50/52 306,72 273.604

Harita Mühendisliği SAY 50/9 300,49 292.032

Çevre Mühendisliği SAY 20/8 299,94 293.707

Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/21 299,72 294.394

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 30/29 299,11 296.288

Gıda Mühendisliği SAY 40/29 298,32 298.790

İstatistik SAY 30/31 291,88 319.951

Bitki Koruma SAY 35/36 291,65 320.735

Kimya SAY 30/31 290,79 323.737

Ortez ve Protez SAY 50/52 285,93 341.095

Biyoloji SAY 30/31 281,35 358.466

Fizik SAY 20/21 269,62 409.435

Şehir ve Bölge Planlama SAY 40/41 264,83 432.982

Bahçe Bitkileri SAY 35/36 264,36 435.364

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 25/26 262,75 443.796

Tarla Bitkileri SAY 35/36 254,92 488.882

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 25/26 246,64 545.294

Zootekni SAY 25/26 245,31 555.120

Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30/31 243,2 571.487

Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 90/93 414,02 12.815

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 405,42 18.320

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 394,33 28.099

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 369,09 64.698

İlahiyat SÖZ 180/185 340,31 142.563

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 336,62 156.003

Coğrafya SÖZ 60/62 332,62 171.942

Tarih SÖZ 70/72 321,19 224.667

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 309,33 292.121

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 308,62 296.567

İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 307,26 305.070

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70/72 300,37 351.316

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 286,25 459.464

Gazetecilik SÖZ 70/72 282,64 490.041

Tarih SÖZ 50/52 282,32 492.785

İletişim ve Tasarımı SÖZ 50/52 282,02 495.316

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 275,55 553.745

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60/62 256,34 748.248

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 428,35 14.795

Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 356,56 39.788

Turizm Rehberliği DİL 50/52 321,98 53.462

Fransızca Öğretmenliği DİL 40/41 317,87 55.105

Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 40/41 283,54 69.670