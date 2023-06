MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MCBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 2023, MCBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 343,66 432.812

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 339,65 458.395

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 329,45 530.355

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 322,75 583.281

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 312,63 672.766

Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 310,52 692.656

Mekatronik TYT 50/52 310,17 695.958

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 310,03 697.346

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 298,03 822.180

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 295,69 848.144

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 295,67 848.328

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 293,8 869.934

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 40/41 292,78 881.711

Mekatronik (İÖ) TYT 50/52 290,51 908.806

Elektrik TYT 50/52 289,44 921.679

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 288,98 927.155

Adalet TYT 105/108 288,62 931.566

Makine TYT 70/72 288,62 931.649

Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 285,65 968.431

Grafik Tasarımı TYT 60/62 283,62 994.621

Bilgisayar Programcılığı TYT 90/93 282,95 1.003.227

Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 279,24 1.052.254

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 71/73 277,14 1.081.033

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 273,88 1.126.734

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 273,49 1.132.294

Makine (İÖ) TYT 60/62 272,73 1.143.306

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 271,59 1.159.739

Mekatronik TYT 40/41 271,05 1.167.675

Tapu ve Kadastro TYT 50/52 270,44 1.176.622

Elektrik TYT 50/52 270,2 1.180.174

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 269,6 1.189.195

Sosyal Hizmetler TYT 50/52 268,95 1.198.906

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 266,96 1.229.252

Makine TYT 50/52 266,76 1.232.268

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 50/52 266,69 1.233.308

Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 265,76 1.247.541

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 265,05 1.258.449

Elektrik TYT 40/41 264,86 1.261.436

Yaşlı Bakımı TYT 70/72 264,79 1.262.617

Makine TYT 40/41 264,15 1.272.485

Makine TYT 30/31 262,02 1.306.390

Elektrik TYT 40/41 261,15 1.320.614

Bitki Koruma TYT 40/41 259,69 1.344.506

İnşaat Teknolojisi TYT 80/82 258,05 1.371.770

İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 80/82 257,47 1.381.559

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 257,39 1.382.897

Madencilik Teknolojisi TYT 50/52 257,08 1.388.071

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 257,05 1.388.570

Endüstriyel Kalıpçılık TYT 30/31 255,29 1.418.796

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 255,24 1.419.632

Harita ve Kadastro TYT 45/47 252,33 1.470.722

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 251,72 1.481.592

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 250,65 1.500.937

Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 248,55 1.539.421

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 246,33 1.581.348

Mimari Restorasyon TYT 50/52 246,32 1.581.723

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 110/113 246,13 1.585.162

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi TYT 20/21 244,67 1.613.222

Moda Tasarımı TYT 60/62 244,56 1.615.427

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 80/82 243,83 1.629.703

İşletme Yönetimi TYT 50/52 243,5 1.636.219

Harita ve Kadastro TYT 70/72 241,06 1.684.066

Sosyal Güvenlik TYT 100/103 240,22 1.701.022

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 237,37 1.760.044

Bağcılık TYT 25/26 237,36 1.760.292

İnşaat Teknolojisi TYT 80/82 235,83 1.792.452

Lojistik TYT 100/103 235,63 1.796.929

İşletme Yönetimi TYT 30/31 232,92 1.855.549

Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 45/47 230,9 1.900.548

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 30/31 230,57 1.907.960

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 230,21 1.916.108

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 50/52 229,76 1.926.306

Dış Ticaret TYT 100/103 229,4 1.934.816

Yapı Denetimi TYT 50/52 227,83 1.971.183

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 58/60 226,84 1.994.382

Organik Tarım TYT 25/26 226,75 1.996.616

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 96/99 226,09 2.012.249

Geoteknik TYT 40/41 225,08 2.036.443

Geleneksel El Sanatları TYT 40/41 224,87 2.041.239

Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 50/52 224,44 2.051.589

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 47/49 223,99 2.062.203

Emlak Yönetimi TYT 50/52 223,96 2.062.749

Pazarlama TYT 40/41 223,56 2.072.514

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 223,38 2.076.776

Maliye TYT 50/52 223,26 2.079.821

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 221,62 2.119.343

İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 221,29 2.127.489

Dış Ticaret TYT 64/66 220,49 2.147.481

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği TYT 20/21 220,47 2.148.077

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 25/26 220,45 2.148.458

Dış Ticaret (İÖ) TYT 50/52 219,7 2.167.318

Pazarlama TYT 50/52 219,52 2.171.629

İşletme Yönetimi TYT 30/31 219,44 2.173.842

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 90/93 219,22 2.179.162

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 90/93 217,78 2.214.738

Kooperatifçilik TYT 30/31 217 2.233.962

Yerel Yönetimler TYT 80/82 215,65 2.267.305

Maliye TYT 85/88 215,38 2.274.034

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80/82 211,72 2.366.217

Dış Ticaret (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

Sosyal Hizmetler (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İşletme (İngilizce) EA 50/52 307,44 363.299

Sosyal Hizmet EA 70/72 302,64 392.734

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70/72 302,62 392.858

Sosyal Hizmet (İÖ) EA 60/62 283,15 535.427

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 271,57 639.668

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 100/103 270,83 646.815

Sosyoloji EA 60/62 270,5 650.110

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) EA 60/62 269,44 660.686

İşletme EA 150/154 266,62 689.278

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 258,2 780.587

Maliye EA 120/123 256,79 796.505

İktisat EA 120/123 255,84 807.504

İşletme (İÖ) EA 50/52 255,02 817.136

Ekonomi ve Finans EA 70/72 253,7 832.798

Finans ve Bankacılık EA 120/123 253,24 838.154

İşletme EA 40/41 250,86 867.034

İktisat (İÖ) EA 40/41 248,33 898.318

Arkeoloji EA 30/31 248,1 901.229

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) EA 40/41 247,4 909.929

Felsefe EA 50/52 244,79 943.099

Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) EA 1/1 243,45 960.486

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 40/41 241,13 991.202

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 239,09 1.018.404

Ekonometri EA 50/52 238,99 1.019.804

İktisat EA 40/41 237,73 1.037.036

Maliye (İÖ) EA 80/82 233,63 1.093.762

Maliye EA 60/62 233,37 1.097.333

Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 80/82 227,11 1.186.207

Sermaye Piyasası EA 40/41 219,15 1.300.446

Arkeoloji (KKTC Uyruklu) EA 1/— – —

Psikoloji EA 60/62 374,6 109.658

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 365,36 132.536

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90/93 353,66 165.165

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 230/236 501,65 16.461

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 459,86 48.119

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 65/67 444,8 61.212

Yazılım Mühendisliği SAY 56/58 442,67 63.132

Yazılım Mühendisliği (İÖ) SAY 56/58 423,01 81.815

Endüstri Mühendisliği SAY 70/72 401,52 104.380

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 401,17 104.729

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 388,84 119.154

Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 368,53 146.317

Makine Mühendisliği SAY 80/82 362,98 154.566

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 65/67 361,47 156.871

Hemşirelik SAY 185/190 353,94 169.203

Mekatronik Mühendisliği SAY 56/58 346,06 183.033

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 336,05 202.584

Mimarlık SAY 60/62 335,7 203.259

Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 330,79 213.684

Ebelik SAY 90/93 327,4 221.192

Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 324,06 228.856

Makine Mühendisliği SAY 50/52 322,9 231.550

Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 48/50 317,77 244.057

Biyomühendislik (İngilizce) SAY 55/57 315,61 249.496

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 315,56 249.582

Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14/15 309,08 266.942

Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 308,43 268.800

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 303,38 283.284

Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 15/16 301,38 289.366

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 50/52 300,99 290.527

Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 12/13 299,28 295.756

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) SAY 60/62 298,85 297.113

Gıda Mühendisliği SAY 80/46 298,37 298.617

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 40/27 298,11 299.469

İnşaat Mühendisliği SAY 90/48 298,07 299.581

Matematik SAY 70/72 294,52 311.146

Kimya SAY 30/31 289,24 329.280

Biyoloji SAY 25/26 283,01 352.093

Fizik SAY 20/21 269,74 408.847

Tütün Eksperliği SAY 20/21 249,47 524.760

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 381,5 43.859

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 354,13 99.242

İlahiyat SÖZ 80/82 313,23 268.341

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 100/103 312,94 270.033

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50/52 311,84 276.618

Coğrafya SÖZ 60/62 304,81 321.068

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 292,54 409.021

Tarih SÖZ 100/103 291,59 416.520

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 286,46 457.763

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 265,48 652.101

Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 264,92 657.699

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 411,87 19.826

İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 90/93 391,67 26.783