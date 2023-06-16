İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İstanbul Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023, İÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Adalet TYT 110/113 349,98 394.945
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 316,39 638.254
- Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 500/513 309,77 699.958
- Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 160/164 305,37 743.941
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 299,21 809.340
- Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 293,85 869.402
- İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 500/513 291,37 898.568
- Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 284,09 988.332
- E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) TYT 500/513 281,79 1.018.183
- Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 281,64 1.020.208
- Grafik Tasarımı (Açıköğretim) TYT 800/820 281,37 1.023.788
- Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 280,95 1.029.501
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2200/2255 271,34 1.163.398
- Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 3000/3075 267,22 1.225.077
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2000/2050 264,53 1.266.626
- Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1000/1025 263,6 1.281.203
- Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 259,76 1.343.381
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1000/1025 258,08 1.371.334
- Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300/308 257,49 1.381.169
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) TYT 800/820 256,28 1.401.822
- Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2200/2255 254,01 1.440.991
- Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 800/820 252,92 1.460.257
- Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 450/462 252,62 1.465.533
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2000/2050 251,33 1.488.588
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) EA 10/10 504,6 933
- Hukuk EA 500/513 463,34 5.405
- Hukuk (İÖ) EA 340/349 450,12 8.611
- Psikoloji EA 100/103 440,1 12.110
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 30/31 433,3 15.584
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 30/31 426,47 20.799
- İşletme (İngilizce) EA 100/103 396,98 62.995
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50/52 389,35 77.640
- İktisat (İngilizce) EA 150/154 382,53 91.813
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 120/123 375,09 108.452
- İşletme EA 85/88 368,96 123.235
- İşletme EA 110/113 362,46 140.201
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 120/123 361,31 143.275
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 100/103 361,04 144.011
- İktisat EA 220/226 350,2 175.693
- Sosyoloji EA 80/82 347,59 184.026
- İşletme EA 280/287 341,81 203.588
- İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 20/1 336,4 223.663
- Lojistik Yönetimi EA 70/72 336,31 223.986
- Maliye EA 110/113 332,62 238.806
- İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 20/1 329,75 250.723
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100/103 321,88 286.187
- Felsefe EA 80/82 320,32 293.832
- Ekonometri EA 100/103 319,77 296.642
- Turizm İşletmeciliği EA 75/77 314,83 321.843
- Klasik Arkeoloji EA 60/62 303,27 388.747
- Bilgi ve Belge Yönetimi EA 80/82 301,56 399.692
- Antropoloji EA 60/62 299,74 411.658
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 25/26 297,39 427.556
- Bilim Tarihi EA 80/82 293,55 454.217
- Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 50/52 293,36 455.603
- Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 50/52 287,68 498.703
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 300/308 275,65 601.202
- Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1500/1538 270,55 649.609
- İşletme (Açıköğretim) EA 250/257 267,07 684.703
- Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300/308 265,15 704.709
- İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) EA 200/205 264,48 711.802
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 200/205 264,37 713.030
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 250/257 264,07 716.253
- İktisat (Açıköğretim) EA 150/154 259,57 765.091
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 300/308 259,55 765.338
- Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) EA 150/154 254,58 822.241
- Felsefe (Açıköğretim) EA 150/154 254,41 824.279
- Rekreasyon (Açıköğretim) EA 150/154 237,73 1.037.057
- Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 800/820 235,46 1.068.213
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 10/— – —
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp (İngilizce) SAY 60/62 531,59 2.712
- Tıp SAY 280/287 526,92 4.030
- Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 30/31 510,81 11.101
- Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 499,25 18.053
- Diş Hekimliği SAY 160/164 494,74 20.960
- Eczacılık (İngilizce) SAY 40/41 484,73 28.137
- Eczacılık SAY 150/154 466,18 42.863
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 439,06 66.438
- Mimarlık SAY 80/82 425,82 78.929
- Hemşirelik SAY 60/62 381,52 128.363
- Matematik SAY 110/113 377,92 133.085
- İç Mimarlık SAY 60/62 371,68 141.706
- Fizik (İngilizce) SAY 40/41 345,87 183.388
- Kimya SAY 50/52 341,25 192.103
- Biyoloji SAY 100/103 334,51 205.785
- Fizik SAY 60/62 311,64 259.888
- Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 75/77 308,57 268.406
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 301,61 288.618
- Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY 50/52 288,37 332.330
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) SAY 150/154 244,91 558.315
- Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 207,25 968.111
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tarih SÖZ 90/93 425,31 7.810
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 90/93 402,03 20.947
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90/93 399,75 22.881
- İlahiyat (İngilizce) SÖZ 30/31 392,19 30.346
- Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ 30/31 388,76 34.259
- İlahiyat (Arapça) SÖZ 25/26 386,46 37.136
- Sanat Tarihi SÖZ 60/62 380,47 45.373
- İlahiyat SÖZ 160/164 376,72 51.165
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100/103 375,98 52.418
- İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 5/5 374,98 54.078
- Gazetecilik SÖZ 100/103 374,38 55.137
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 367,95 66.853
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 365,91 71.041
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 362,4 78.586
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 346,23 122.349
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150/154 327,43 194.506
- Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150/154 304,02 326.244
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150/154 294,12 396.819
- Tarih (Açıköğretim) SÖZ 1000/1025 262,64 681.131
- Coğrafya (Açıköğretim) SÖZ 1500/1538 248,79 832.352
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 472,39 5.467
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 90/93 459,43 7.661
- Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) DİL 40/41 439,07 11.986
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 438,2 12.194
- İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) DİL 50/52 434,15 13.215
- Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) DİL 30/31 433,96 13.275
- Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) DİL 60/62 428,05 14.864
- Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60/62 426,86 15.212
- Dilbilimi DİL 60/62 421 16.903
- İtalyan Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 419,79 17.281
- Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 416,15 18.434
- Latin Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 395,84 25.269
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 30/31 389,8 27.422
- Arap Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 381,9 30.317
- Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 372,88 33.628
- Leh Dili ve Edebiyatı DİL 35/36 360,05 38.408
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) EA 30/31 359,8 147.444
- Coğrafya SÖZ 100/103 359,26 85.821
- Ukrayna Dili ve Edebiyatı DİL 25/26 354,8 40.453
- Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 352,89 41.137
- Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 319,89 54.290
- Fars Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 309,78 58.494
- Hititoloji DİL 40/41 309,71 58.527
- Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 40/41 260,89 80.046
- Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 236,25 92.381