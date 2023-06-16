İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İstanbul Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023, İÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Adalet TYT 110/113 349,98 394.945

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 316,39 638.254

Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 500/513 309,77 699.958

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 160/164 305,37 743.941

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 299,21 809.340

Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 293,85 869.402

İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 500/513 291,37 898.568

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 284,09 988.332

E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) TYT 500/513 281,79 1.018.183

Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 281,64 1.020.208

Grafik Tasarımı (Açıköğretim) TYT 800/820 281,37 1.023.788

Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 280,95 1.029.501

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2200/2255 271,34 1.163.398

Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 3000/3075 267,22 1.225.077

İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2000/2050 264,53 1.266.626

Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1000/1025 263,6 1.281.203

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 259,76 1.343.381

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1000/1025 258,08 1.371.334

Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300/308 257,49 1.381.169

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) TYT 800/820 256,28 1.401.822

Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2200/2255 254,01 1.440.991

Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 800/820 252,92 1.460.257

Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 450/462 252,62 1.465.533

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2000/2050 251,33 1.488.588

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) EA 10/10 504,6 933

Hukuk EA 500/513 463,34 5.405

Hukuk (İÖ) EA 340/349 450,12 8.611

Psikoloji EA 100/103 440,1 12.110

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 30/31 433,3 15.584

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 30/31 426,47 20.799

İşletme (İngilizce) EA 100/103 396,98 62.995

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50/52 389,35 77.640

İktisat (İngilizce) EA 150/154 382,53 91.813

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 120/123 375,09 108.452

İşletme EA 85/88 368,96 123.235

İşletme EA 110/113 362,46 140.201

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 120/123 361,31 143.275

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 100/103 361,04 144.011

İktisat EA 220/226 350,2 175.693

Sosyoloji EA 80/82 347,59 184.026

İşletme EA 280/287 341,81 203.588

İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 20/1 336,4 223.663

Lojistik Yönetimi EA 70/72 336,31 223.986

Maliye EA 110/113 332,62 238.806

İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 20/1 329,75 250.723

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100/103 321,88 286.187

Felsefe EA 80/82 320,32 293.832

Ekonometri EA 100/103 319,77 296.642

Turizm İşletmeciliği EA 75/77 314,83 321.843

Klasik Arkeoloji EA 60/62 303,27 388.747

Bilgi ve Belge Yönetimi EA 80/82 301,56 399.692

Antropoloji EA 60/62 299,74 411.658

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 25/26 297,39 427.556

Bilim Tarihi EA 80/82 293,55 454.217

Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 50/52 293,36 455.603

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 50/52 287,68 498.703

Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 300/308 275,65 601.202

Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1500/1538 270,55 649.609

İşletme (Açıköğretim) EA 250/257 267,07 684.703

Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300/308 265,15 704.709

İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) EA 200/205 264,48 711.802

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 200/205 264,37 713.030

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 250/257 264,07 716.253

İktisat (Açıköğretim) EA 150/154 259,57 765.091

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 300/308 259,55 765.338

Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) EA 150/154 254,58 822.241

Felsefe (Açıköğretim) EA 150/154 254,41 824.279

Rekreasyon (Açıköğretim) EA 150/154 237,73 1.037.057

Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 800/820 235,46 1.068.213

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 10/— – —

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp (İngilizce) SAY 60/62 531,59 2.712

Tıp SAY 280/287 526,92 4.030

Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 30/31 510,81 11.101

Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 499,25 18.053

Diş Hekimliği SAY 160/164 494,74 20.960

Eczacılık (İngilizce) SAY 40/41 484,73 28.137

Eczacılık SAY 150/154 466,18 42.863

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 439,06 66.438

Mimarlık SAY 80/82 425,82 78.929

Hemşirelik SAY 60/62 381,52 128.363

Matematik SAY 110/113 377,92 133.085

İç Mimarlık SAY 60/62 371,68 141.706

Fizik (İngilizce) SAY 40/41 345,87 183.388

Kimya SAY 50/52 341,25 192.103

Biyoloji SAY 100/103 334,51 205.785

Fizik SAY 60/62 311,64 259.888

Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 75/77 308,57 268.406

Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 301,61 288.618

Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY 50/52 288,37 332.330

İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) SAY 150/154 244,91 558.315

Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 207,25 968.111

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tarih SÖZ 90/93 425,31 7.810

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 90/93 402,03 20.947

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90/93 399,75 22.881

İlahiyat (İngilizce) SÖZ 30/31 392,19 30.346

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ 30/31 388,76 34.259

İlahiyat (Arapça) SÖZ 25/26 386,46 37.136

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 380,47 45.373

İlahiyat SÖZ 160/164 376,72 51.165

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100/103 375,98 52.418

İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 5/5 374,98 54.078

Gazetecilik SÖZ 100/103 374,38 55.137

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 367,95 66.853

İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 365,91 71.041

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 362,4 78.586

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 346,23 122.349

Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150/154 327,43 194.506

Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150/154 304,02 326.244

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150/154 294,12 396.819

Tarih (Açıköğretim) SÖZ 1000/1025 262,64 681.131

Coğrafya (Açıköğretim) SÖZ 1500/1538 248,79 832.352

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER