EVLİLİK KREDİSİ ÖDEMELERİ BAŞLADI | Bakan duyurdu: Faizsiz evlilik kredisi hesaplara yatıyor

EVLİLİK KREDİSİ ÖDEMELERİ BAŞLADI | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ödemelerinin başladığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, ödemelerin 21 Mayıs Salı gününden itibaren hesaplara yatırıldığına değindi.

BAŞVURAN ÇİFT SAYISI 9 BİNİ AŞTI

Bir gazetecinin Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son duruma ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen fona şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen projeyle aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunmasını hedeflediklerini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Projenin pilot uygulamasına Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başladık. Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması, bununla birlikte evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor."

İLK ETAPTA 450 ÇİFT FAYDALANACAK

"Başvurularını yapan çiftlerden şimdiye kadar başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz."