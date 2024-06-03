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EMEKLİ MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI | 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2024?

TÜİK'in Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli zamlarında veriler netleşti. Memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zamda belirleyici faktör olan 5 aylık enflasyon farkını öğrenmek isteyenler arama motorlarında '5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 11:30
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EMEKLİ MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI | 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2024?

MEMUR - EMEKLİ ZAMMI 5 AYLIK ENFLASYON FARKI | Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için beklenen veri açıklandı. TÜİK, Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerinde, aylık enflasyonun 3,37 yıllık enflasyonun ise 75,45 olduğu açıklandı.

Memur ve emekli maaşlarında belirleyici hususlardan olan enflasyonun açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon farkı da netleşti. İşte detaylar...

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU 2024?

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında yeniden yükselişe geçerek 3,18 olan enflasyon, Mayıs ayında 3,37 olarak açıklandı.

Bununla beraber 5 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 22,72 ve Memur Emeklisi için yüzde 17,38 olarak hesaplandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ORAN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

Memur ve memur emeklisi de tıpkı diğer emekliler gibi yılda 2 kez zam alıyor. Memur maaşları bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.

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