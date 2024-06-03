KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN SON DAKİKA | 2024 Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu?

KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN SON DAKİKA | Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Haziran ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2024 Haziran ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre 2024 yılı Mayıs ayında, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar olan sürede yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Siz de mevcut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;

Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.

Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 3.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan ayı kira artış tutarı: 750 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750 TL

Örnek konut kirası: 5.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan ayı kira artış tutarı: 1.250 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 6.250 TL

Örnek konut kirası: 7.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan ayı kira artış tutarı: 1.750 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 8.750 TL

Örnek konut kirası: 10.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan ayı kira artış tutarı: 2.500 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 12.500 TL

Örnek konut kirası: 12.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan ayı kira artış tutarı: 3.000 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 15.000 TL

Örnek konut kirası: 13.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan a yı kira artış tutarı: 3.250 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 16.250 TL

Örnek konut kirası: 14.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan ayı kira artış tutarı: 3.500 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 17.500 TL

Örnek konut kirası: 15.000 TL