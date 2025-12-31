CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Karate Premier Ligi'nde Ünal kardeşlerden çifte altın!

Manisa’da düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi 2. Etap Murat Eşsiz Etabı’nda Karakaş Spor Kulübü sporcuları 19 altın, 7 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 41 madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 15:13
Türkiye Karate Premier Ligi 2. Etap Murat Eşsiz Etabı'nda mücadele eden Karakaş Spor Kulübü sporcuları, 19 altın, 7 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 41 madalya kazanarak başarıya imza attı. Meriç ve Mehmet Ünal kardeşler, altın madalya sahibi oldu.

Türkiye Karate Premier Ligi 2. Etap Murat Eşsiz Etabı, 27–28 Aralık tarihlerinde Manisa'nın Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bin 260 sporcunun katıldığı organizasyon, heyecana sahne oldu. Turnuvada Karakaş Spor Kulübü sporcuları başarılı performans gösterdi. Kulüp adına mücadele eden sporcular, 19 altın, 7 gümüş ve 15 bronz madalya kazanarak toplamda 41 madalyaya ulaştı.

İKİ KARDEŞ, İKİ ALTIN MADALYA

Sporculardan Meriç Ünal (7), 38 kilogram kumite kategorisinde, kardeşi Mehmet Ünal (8) ise +42 kilogram kumite dalında altın madalyanın sahibi oldu. Karakaş Spor Kulübü yetkilileri, elde edilen derecelerin disiplinli çalışma ve özverinin sonucu olduğunu belirterek, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
