ÇİMSA ÇBK Mersin, Ukranyalı basketbolcu Alina Iagupova'yı transfer etti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ÇİMSA ÇBK Mersin, daha önce de formalarını giyen Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova’yı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 15:33
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeniden hoş geldin Alina Iagupova." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Milli Takımı oyuncusu Iagupova, Süper Lig kariyerinde daha önce 4 farklı sezonda Mersin ekibinde görev almıştı.

Fenerbahçe Opet forması da giyen 1,86 boyundaki Alina Iagupova, sarı-lacivertli ekiple mücadele ettiği 2019-2020 sezonunda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin "en değerli oyuncusu" seçilmişti.

