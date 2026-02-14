CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu'lu Inter Kenan Yıldız'lı Juventus'u 90'da yıktı!

Hakan Çalhanoğlu'lu Inter Kenan Yıldız'lı Juventus'u 90'da yıktı!

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, evinde Kenan Yıldız'lı Juventus'u 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 00:43
Hakan Çalhanoğlu'lu Inter Kenan Yıldız'lı Juventus'u 90'da yıktı!

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Inter konuk ettiği Juventus'u 3-2'lik skorla mağlup etti Inter'in golleri 17. dakikada kendi kalesine Andrea Cambiasso, 76. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90. dakikada Piotr Zielinski kaydetti. Juventus'un gollerini ise 26. dakikada Andrae Cambiasso ve 83. dakikada Manuel Locatelli kaydetti. Ayrıca Pierre Kalulu 42. dakikada kırmızı kart gördü.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 54. dakikada oyuna dahil olurken, Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız 75. dakikada kenara geldi. Bu galibiyetle puanını 61'e çıkaran Inter liderliğini sürdürürken, Juventus ise 46 puanla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray'a transfer müjdesi!
Muhteşem derbi Kanarya'nın!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Boğaziçi Üniversite'sindeki karanfilli coşku hazımsızlık yaptı: AK Gençlik CHP'li Başarır'ın yalanına geçit vermedi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu!
Asensio'nun performansı dış basında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Asensio'nun performansı dış basında! Asensio'nun performansı dış basında! 23:36
Tedesco rekora koşuyor! Tedesco rekora koşuyor! 23:14
Alperen Şengün Türk bayrağı işlemeli formasıyla Al-Star'da! Alperen Şengün Türk bayrağı işlemeli formasıyla Al-Star'da! 23:07
Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! 22:49
Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! 22:44
Folcarelli: Taraftarlarımızdan özür diliyorum! Folcarelli: Taraftarlarımızdan özür diliyorum! 22:43
Daha Eski
Nwaiwu: Kaybetmekten nefret ediyorum! Nwaiwu: Kaybetmekten nefret ediyorum! 22:40
Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! 22:33
Kerem Aktürkoğlu: Hak eden bizdik Kerem Aktürkoğlu: Hak eden bizdik 22:29
Asensio: Kerem ile sahada çok iyi anlaşıyoruz Asensio: Kerem ile sahada çok iyi anlaşıyoruz 22:26
F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı... F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı... 22:25
G.Saray Daikin deplasmanda kazandı! G.Saray Daikin deplasmanda kazandı! 22:19