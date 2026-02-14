Marco Asensio'dan Fenerbahçe'nin paylaşımına flaş yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler adına maça damga vuran isimlerden biri de Marco Asensio oldu. İspanyol yıldız 1 gol ve 1 asist ile mücadeleyi tamamladı. Fenerbahçe'nin İngilizce resmi hesabı ise Marco Asensio'nun bu performansını yaptığı bir paylaşım ile onurlandırdı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında "Temel insan ihtiyaçları: 1-Oksijen 2-Su 3-Marco Asensio" İfadeleri yer alırken Marco Asensio ise bu paylaşımı alıntıayarak "4-Fenerbahçe taraftarı olmak" Şeklinde yanıt verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM