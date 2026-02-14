CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Marco Asensio'dan Fenerbahçe'nin paylaşımına flaş yanıt!

Marco Asensio'dan Fenerbahçe'nin paylaşımına flaş yanıt!

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maça 1 gol ve 1 asist ile damga vuran Marco Asensio, sarı-lacivertli ekibin maç sonu kendisi için yaptığı o paylaşıma dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 00:47 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 00:48
Marco Asensio'dan Fenerbahçe'nin paylaşımına flaş yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler adına maça damga vuran isimlerden biri de Marco Asensio oldu. İspanyol yıldız 1 gol ve 1 asist ile mücadeleyi tamamladı. Fenerbahçe'nin İngilizce resmi hesabı ise Marco Asensio'nun bu performansını yaptığı bir paylaşım ile onurlandırdı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında "Temel insan ihtiyaçları: 1-Oksijen 2-Su 3-Marco Asensio" İfadeleri yer alırken Marco Asensio ise bu paylaşımı alıntıayarak "4-Fenerbahçe taraftarı olmak" Şeklinde yanıt verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

